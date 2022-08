Ra mắt thương hiệu tài chính Techcombank Aspire dành riêng cho thế hệ “Why Not”

Thế hệ "Why Not?" - Họ là ai?



Thế hệ trẻ gắn liền với sự nhiệt huyết, năng động và hoài bão. Mang trong mình khát vọng to lớn, đây là thế hệ đang trỗi dậy mạnh mẽ để tiếp nối di sản của những người đi trước và khẳng định bản ngã riêng của mình.

Ý thức hệ mới thường phá cách, vượt khỏi những khuôn khổ và giới hạn, họ thường đặt ra câu hỏi: "Why not?" (Tại sao không?) để vượt qua những lằn ranh giới hạn về bản thân để từ áp lực kỳ vọng của gia đình, với khát vọng khẳng định mình theo cách mà họ mong muốn.

Đó chính là thế hệ "Why Not?" - cởi mở, tự chủ và tự do trải nghiệm. Họ, mỗi người một đích đến khác nhau, nhưng điểm chung là đều chọn cho mình một lối riêng rực màu cá tính. Dẫu bình dị hay phi thường, giản dị hay phá cách, họ vẫn không ngừng bước tiếp với một câu hỏi thường trực: "Why not?".

Để trả lời cho câu hỏi "Why Not?" tưởng chừng đơn giản đó, chẳng có cách nào khác ngoài bắt tay vào hành động cho một kế hoạch dài hơi. Và xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc chính là bước đầu tiên của kế hoạch.

Với sự thấu hiểu và đồng hành cùng thế hệ "Why Not?" trên hành trình làm giàu trải nghiệm, tích lũy đam mê, tận hưởng cuộc sống từng phút giây, Techcombank Aspire đã ra đời.

Techcombank Aspire - Thương hiệu tài chính tiên phong cho Thế hệ "Why Not?"

Techcombank Aspire là hành trình đưa bạn trẻ đến với hoài bão, khát vọng của chính mình bởi chính họ là người hiểu rõ hành trình mà bản thân vạch ra, những khao khát vượt qua các cột mốc và bước lên tầng cao mới trong hành trình cuộc đời.

Trên chặng đường đầy hứng khởi và cả những thử thách ấy, Techcombank Aspire mang đến nguồn cảm hứng và tiếp bước cho những khát khao của thế hệ "Why not?" bằng những công cụ tài chính được cá nhân hóa, do chính họ lựa chọn để chạm đến những nấc thang thành tựu của cuộc sống.

Ông Darren Buckley, Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ Techcombank chia sẻ: "Chúng tôi luôn nỗ lực để tiên phong về trải nghiệm ngân hàng đơn giản, trực quan với các tính năng giúp khách hàng chủ động quản lý, phát triển tài sản dễ dàng, liền mạch. Techcombank Aspire được thiết kế riêng để đáp ứng mong muốn của người dùng với bất cứ nhu cầu nào, ở bất cứ giai đoạn nào. Điều chúng tôi tư vấn cho các bạn trẻ không phải là "làm như thế này bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn", mà là chỉ dẫn giải pháp hiệu quả nhất theo nhu cầu và mong muốn cá nhân của họ".

Techcombank Aspire mang đến đặc quyền và trải nghiệm khác biệt

Tự do thể hiện cá tính

Đây là một điểm nổi bật của Techcombank Aspire. Các bạn trẻ có thể chủ động: Mở tài khoản số đẹp hoàn toàn miễn phí; Tự do khoe cá tính với các lựa chọn thiết kế độc đáo của thẻ thanh toán; Lựa chọn thẻ tín dụng phù hợp với mọi nhu cầu chi tiêu.

Tối đa hóa giá trị

- Thoải mái giao dịch không phải lo lắng về các loại phí: miễn phí quản lý tài khoản, miễn phí giao dịch tại quầy, miễn phí thường niên/ phí phát hành thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng,... trọn đời hội viên;

- Tận hưởng hoàn tiền linh hoạt và không giới hạn có thể lên đến 2% theo thực tế chi tiêu;

- Ưu đãi trả góp lãi suất 0% và đặc biệt các hợp đồng bảo hiểm mới sẽ được miễn phí chuyển đổi trả góp cho 2 năm đầu tiên, khi sử dụng thẻ tín dụng thanh toán phí bảo hiểm kỳ hạn 12 tháng.

Tối ưu nguồn lực tài chính

- Hoạch định chi tiêu, tiết kiệm dễ dàng theo mục tiêu với sản phẩm Tích lũy Như Ý;

- Gia tăng tài hiệu quả với những sản phẩm đầu tư đa dạng như Quỹ, Trái phiếu… từ đối tác TCBS;

- Dễ dàng tiếp cận với các gói vay mua nhà với đặc quyền được ưu tiên giải ngân vay vốn;

- Giải pháp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ưu việt với Manulife cho bản thân và gia đình.

Trải nghiệm xứng tầm

Techcombank Aspire được thiết kế để thế hệ "Why not?" có thể:

- Giao dịch mọi lúc, mọi nơi dễ dàng 24/7 với ứng dụng Techcombank Mobile; Lực lượng tư vấn tài chính cá nhân chuyên nghiệp;

- Tận hưởng những chương trình ưu đãi đặc quyền dành riêng cho khách hàng Techcombank Aspire theo từng thời kỳ.

Techcombank Aspire hứa hẹn những bước đi mới và những trải nghiệm khác biệt dành cho thế hệ "Why not?" và tiếp tục thực thi tầm nhìn "chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống" mà ngân hàng hướng tới.

VỀ TECHCOMBANK

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) với mã chứng khoán TCB VN. Ngân hàng được thành lập năm 1993 khi Việt Nam vừa mới trải qua công cuộc Đổi Mới, chuyển đổi từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường.

Techcombank là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất tại Việt Nam

và là một trong những ngân hàng hàng đầu ở châu Á. Techcombank áp dụng chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm trong việc cung cấp các giải pháp và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho hơn 10,1 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua mạng lưới rộng khắp với hơn 300 điểm giao dịch trên toàn quốc cũng như dịch vụ ngân hàng số và ngân hàng di động dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Techcombank được xếp hạng tín dụng ở mức cao nhất trong số các ngân hàng ở Việt Nam với xếp Ba3, triển vọng Tích cực và là ngân hàng duy nhất chỉ bị hạn chế bởi mức trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia từ Moody’s. S&P xếp hạng Techcombank ở mức BB-, triển vọng ổn định.