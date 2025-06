Ra mắt show thực tế tôn vinh lực lượng công an nhân dân

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), show thực tế Chiến sĩ quả cảm được ra mắt nhằm tri ân, tôn vinh những cống hiến của chiến sĩ công an nhân dân ( CAND ) vì an ninh quốc gia và sự bình yên của người dân.

Đây là chương trình nhập vai đầu tiên tại Việt Nam tập trung vào lực lượng CAND. Show thực tế nhằm mang sứ mệnh lan tỏa hình ảnh bản lĩnh, nhân văn và cao đẹp của người chiến sĩ, nêu bật tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Đại diện nhà sản xuất cho biết Chiến sĩ quả cảm tập trung phản ánh chân thực hình ảnh của lực lượng công an nhân dân.

Chương trình có định dạng truyền hình thực tế nhập vai. 12 nghệ sĩ hóa thân thành chiến sĩ công an nhân dân, trải nghiệm công việc của lực lượng Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ và Cảnh sát cơ động.

Người chơi đối mặt thử thách khó khăn như huấn luyện thể lực chuyên sâu, học cách sử dụng khí tài hiện đại và tham gia nhiệm vụ căng thẳng như giải cứu con tin hay truy bắt tội phạm.

Chương trình chủ trương không dựng kịch bản, diễn tập để đảm bảo phản ứng, cảm xúc thật nhất của người chơi. Khán giả xem được toàn bộ sự thay đổi, thích nghi từng ngày của nghệ sĩ khi đối mặt giây phút thử thách trên thao trường, qua đó thấy được lòng quả cảm và tinh thần trách nhiệm.

Chương trình huy động hơn 500 nhân sự, 70 máy quay cho show thực tế.

Đại diện nhà sản xuất cho biết chương trình xây dựng dựa trên câu chuyện có thật, tư liệu quý nhằm tái hiện sống động cuộc sống của chiến sĩ, từ những phút huấn luyện căng thẳng đến khoảnh khắc đối mặt nguy hiểm.

Chương trình mời chỉ huy có kinh nghiệm từ đơn vị tinh nhuệ. Qua đó, nghệ sĩ được rèn luyện thể chất và ý chí, hiểu được sự kiên định, sẵn sàng đối mặt nguy hiểm của lực lượng bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chiến sĩ quả cảm có 500 nhân sự tham gia sản xuất, trong đó có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ CAND. 70 máy quay được huy động để ghi lại khoảnh khắc kịch tính, những pha hành động trên cao. Show thực tế cũng công bố hình ảnh khí tài hiện đại của ngành công an như phương tiện chuyên dụng, thiết bị kỹ thuật đặc chủng như xe bọc thép, súng trường, robot cứu hộ và thiết bị bay không người lái.