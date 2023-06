Ra mắt phim tài liệu về hành trình đội tuyển nữ Việt Nam đến World Cup 2023

Trước thềm World Cup nữ 2023, Liên đoàn BĐ Việt Nam phối hợp với nhà đầu tư thực hiện dự án phim tài liệu về Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam với tên gọi: "Vietnam - Where are you?".

Đây là bộ phim tài liệu điện ảnh đầu tiên về tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Bộ phim cũng là câu chuyện về sự vươn lên của những cá nhân, sự nỗ lực và hy sinh của một tập thể đặc biệt.

Dự án này vì thế, không đơn thuần chỉ là một bộ phim về một đội bóng đá nữ lần đầu tham dự World Cup, mà là hành trình của một gia đình cùng nhau chạm đến ước mơ của mình.

"Vietnam - Where are you?" là thể loại điện ảnh tài liệu dựa trên chất liệu con người và sự kiện có thật và những câu chuyện chính được sáng tác để gần gũi, nhạy cảm, tinh tế và đến gần với khán giả quần chúng hơn thay vì góc nhìn phóng sự.

Lễ ra mắt phim tài liệu về đội tuyển nữ Việt Nam.

Việc xây dựng nhịp phim rất quan trọng để đảm bảo tính giải trí và thể hiện chân dung nhân vật một cách chân thực. Phim tập trung vào những khoảnh khắc đối thoại, nhưng chính những khoảnh khắc thay đổi riêng tư mới là yếu tố tạo nên tính cách của nhân vật. Họ có thể rất mạnh mẽ và xuất sắc trên sân cỏ.

Nhưng ngoài sân, họ lại là những cô gái "yểu điệu" và có những lúc rung động. Và những cá nhân đó, cùng nhau trở thành một gia đình, đang bước ra thế giới để chinh phục những đỉnh cao mới.

Vượt qua nhiều ứng viên, nữ đạo diễn Nguyễn Thị Thắm là người được chọn. Chị là người đưa các CĐV tiếp cận với các cầu thủ nữ, và những khoảnh khắc đổi thay, kể cả trong phòng thay đồ ở các trận đấu. Là phụ nữ, Nguyễn Thị Thắm dễ dàng hơn trong việc gợi mở và nhận được sự chia sẻ từ các nữ tuyển thủ.

Trong buổi họp báo, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ chia sẻ: "Thay mặt VFF, xin cảm ơn các đơn vị báo chí, truyền thông, các nhà tài trợ đã đồng hành cùng đội tuyển nữ trong hành trình giành vé dự World Cup 2023 cũng như cung cấp tư liệu và hình ảnh đóng góp vào thành công của bộ phim.

Tấm vé giành suất dự World Cup 2023 đã thể hiện sự quyết tâm, nhiệt huyết của các nữ tuyển thủ. ĐT nữ từng gục ngã vì lỡ cơ hội góp mặt tại ngày hội lớn nhất của bóng đá nữ thế giới năm 2014, nhưng đã làm lại ở năm 2022.

9 năm trước, Huỳnh Như còn ngồi trên ghế dự bị, và giờ với vai trò đội trưởng cô đã làm được điều mà các đàn chị từng bỏ lỡ. Và World Cup 2023 là cơ hội để tinh thần, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam được giới thiệu rộng rãi hơn đến thế giới".

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang chuẩn bị bước vào World Cup 2023, sẽ diễn ra tại Úc và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8. Kế hoạch của ĐT bóng đá nữ Việt Nam tới thời điểm tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho nữ được chia thành 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ ngày 22/5 đến 4/6, đội sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Ngày 5/6, ĐT bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu giai đoạn tập huấn thứ 2 tại Đức với 3 trận đấu giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10/6), CLB Short Mainz (ngày 15/6) và ĐT nữ Đức (ngày 24/6). Trong thời gian này, ĐT bóng đá nữ Việt Nam cũng sẽ có chuyến hành quân ngắn tới Ba Lan và có 1 trận đấu giao hữu với ĐT U23 Ba Lan vào ngày 21/6.

Sau chuyến tập huấn này, ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5/7.

Ở giai đoạn cuối cùng này, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu trước khi chính thức bước vào hành trình tại VCK bóng đá nữ thế giới 2023.