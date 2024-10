Ra mắt Kam Commerce Agency: Sự kết hợp đột phá Branding & Ecommerce

"Branding" hay "Commerce"? Bài toán nan giải giữa "thương hiệu" và "doanh thu" trong bối cảnh thị trường mới

Nằm trong khuôn khổ Hội thảo Admicro Day: Leading DigiMarcom Map 2024 được tổ chức bởi Admicro, phiên thảo luận về Brand Commerce - "From Goods to Value" đã mang tới cho các doanh nghiệp những góc nhìn sâu sắc nhất về bộ đôi mục tiêu "Branding" & "Commerce" và cách thức kết hợp giữa truyền thông và thương mại để tối ưu hóa giá trị thương hiệu.

Tại buổi hội thảo, Diễn giả - Bà Phan Đặng Trà My - Phó tổng giám đốc VCCorp nhấn mạnh các doanh nghiệp hiện nay không chỉ đối mặt với áp lực cạnh tranh về giá, mà còn gặp rất nhiều khó khăn khi niềm tin của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm trên e-com đang ngày càng sụt giảm. Thực trạng này đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược cân bằng giữa cả hai bài toán: Xây dựng giá trị thương hiệu từ sự ủng hộ của người tiêu dùng trong dài hạn và Đảm bảo doanh thu đều đặn trong cả ngắn hạn.

Do đó, một giải pháp "Brand Commerce" - Tích hợp giữa hai mục tiêu "Branding" và "Commerce", vừa phát triển thương hiệu, tăng brand love, vừa thúc đẩy doanh số đang trở thành nhu cầu cấp thiết cho mọi doanh nghiệp trên thị trường hiện nay. Brand Commerce là sự kết hợp của cả hai nhiệm vụ: Tối đa hóa hiệu quả các chiến dịch truyền thông thương hiệu, đồng thời Tối ưu trải nghiệm mua sắm để kích thích tương tác và tăng tỷ lệ chuyển đổi. Từ đó tạo ra trải nghiệm thương mại mượt mà trên đa kênh và nuôi dưỡng nhóm khách hàng trung thành, bảo vệ giá trị thương hiệu trong dài hạn.

Nắm bắt nhu cầu đó, Kam Commerce Agency được xây dựng với mục tiêu mang tới các giải pháp Brand Commerce hoàn chỉnh trên thị trường Việt Nam. Với sự kết hợp của những đơn vị dẫn đầu thị trường về Truyền thông, Marketing và Ecommerce, Kam Commerce Agency hứa hẹn sẽ là cái tên làm thay đổi cuộc chơi doanh số và thương hiệu trên thị trường trong thời gian tới.

Kam Commerce Agency: Cú bắt tay của những ông lớn tạo nên kỷ nguyên mới về "Branding" và "Commerce"

Trong hội thảo Brand Commerce - "From Goods to Value", Kam Commerce Agency được giới thiệu là đơn vị Growth Marketing Agency cung cấp giải pháp truyền thông tích hợp thương mại, mang đến một hệ sinh thái toàn diện cho các thương hiệu muốn mong đạt được cả yếu tố branding (xây dựng thương hiệu) và commerce (bán hàng).

Kam Commerce là một hệ sinh thái hợp tác toàn diện, kết hợp các giải pháp truyền thông và thương mại điện tử hàng đầu nhằm mang lại giá trị lớn cho thị trường và doanh nghiệp. Được xây dựng dựa trên nền tảng của VCCorp, đơn vị truyền thông uy tín hàng đầu tại Việt Nam, Kam Commerce cung cấp hạ tầng truyền thông mạnh mẽ và giải pháp marketing tối ưu, giúp các doanh nghiệp tiếp cận đúng đối tượng khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Kam Commerce nổi bật có sự cam kết của Đơn vị đồng xây dựng cung cấp các giải pháp thương mại điện tử và tăng trưởng GMV: Next-Commerce Group, tập đoàn chuyên cung cấp các giải pháp thương mại điện tử đột phá, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng GMV (Tổng giá trị hàng hóa) của các doanh nghiệp. Cùng với các công ty thành viên Next-Commerce Group như Boxme, eCentric, WowMedia, và NetvietLive; Kam Commerce mang đến một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, từ truyền thông quảng bá sản phẩm trên đa nền tảng đến các giải pháp vận hành kênh bán TMĐT, kho vận, giao hàng.

Bên cạnh đó, OneU - nền tảng phong cách sống, thuộc Hệ sinh thái Techcombank và One Mount, cùng ACCESSTRADE - nền tảng tăng trưởng doanh thu hàng đầu tại Việt Nam, là hai đối tác chiến lược cung cấp kênh phân phối, kênh bán hàng mạnh mẽ.

Từ sự kết hợp của các nguồn lực uy tín, Kam Commerce xây dựng nên một hệ sinh thái đa dạng, giúp khai thác tối đa thế mạnh của từng đơn vị và tạo ra các giải pháp brand commerce toàn diện, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình và tăng trưởng vượt bậc.

Lễ ký kết hợp tác giữa các đối tác của Kam Commerce Agency

Chia sẻ về giải pháp, Kam Commerce sẽ tập trung vào việc kết hợp giữa "thương hiệu" và "thương mại" trong cùng một giải pháp, nhằm tăng trưởng doanh thu trên toàn hệ thống kênh bán hàng, đồng thời phủ rộng nhận diện thương hiệu từ việc thúc đẩy lượng traffic lớn ở các chiến dịch chủ đạo. Đơn vị này cũng sở hữu các giải pháp trọn gói từ việc xây dựng chiến lược, triển khai truyền thông đến vận hành thương mại điện tử. Đồng thời cung cấp các chiến dịch "always-on" và chiến dịch theo sự kiện lớn, giúp thương hiệu duy trì hiện diện và tối ưu hóa doanh số quanh năm.

Đặc biệt, giải pháp từ Kam Commerce còn có sự phối hợp chặt chẽ cùng đội ngũ chuyên gia để tạo lòng tin cho người tiêu dùng và xây dựng tình yêu thương hiệu. Kết hợp sử dụng các mô hình hợp tác, vinh danh KOC, giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng nhóm KOL/KOC phù hợp. Nhìn chung, Kam Commerce sẽ là nơi mà doanh nghiệp có thể tìm thấy mọi giải pháp toàn diện về Brand Commerce.

Trong đó, có thể điểm qua một số giải pháp hấp dẫn mới được Kam Commerce giới thiệu trong hội thảo vừa qua như: Product Launching - Kết hợp truyền thông & bán hàng khi ra mắt sản phẩm mới, Product Marketing - Tiếp thị sản phẩm toàn diện, Fast Sampling - Giải pháp phân phối mẫu thử tới người dùng nhanh chóng, Retainer Ecom - Tối ưu hóa thương mại điện tử, hay Affiliate Ecom - Mở rộng kênh bán bằng việc hợp tác cùng các đối tác Affiliate,... Cùng với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, tối ưu quyền lợi cho các nhãn hàng như: Creative Campaign, Thực hiện Campaign với GMV hấp dẫn,...

Sự kiện ra mắt của Kam Commerce đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách mời trong hội thảo Brand Commerce - "From Goods to Value", với nhiều kỳ vọng tích cực về hiệu quả của các giải pháp Brand Commerce mà đơn vị này sẽ mang lại trong thời gian tới.