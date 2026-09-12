Ra mắt Apple Watch Series 12, Ultra 4 - Nên chọn mua dòng nào sử dụng?

Apple Watch Series 12 và Ultra 4 đều được Apple nâng cấp đáng kể về khả năng theo dõi sức khỏe, nhưng mỗi phiên bản lại phục vụ một nhóm nhu cầu riêng. Series 12 hướng đến trải nghiệm đeo hằng ngày với thiết kế gọn nhẹ, mức giá dễ tiếp cận hơn, Ultra 4 chú trọng GPS, thời lượng tập luyện, các hoạt động ngoài trời.

Vì vậy, bạn nên cân nhắc thói quen thực tế, đừng chỉ so sánh cấu hình giữa hai thiết bị.

Apple Watch Series 12 và Ultra 4 khác nhau thế nào khi sử dụng?

Khi đặt hai phiên bản cạnh nhau, sự khác biệt trong trải nghiệm thực tế sẽ thể hiện rõ qua từng nhu cầu sử dụng. Việc so sánh theo các tình huống cụ thể sẽ giúp cho người dùng dễ dàng chọn lựa thiết bị phù hợp hơn.

Series 12 phù hợp với nhu cầu đeo hằng ngày

Series 12 và Ultra 4 cho thấy sự khác biệt về định hướng thiết kế, trong đó Apple Watch Series 12 ưu tiên kiểu dáng thanh thoát với hai kích thước 42mm và 46mm. Người dùng có thể lựa chọn giữa chất liệu nhôm hoặc titanium với nhiều tùy chọn màu sắc để phù hợp với phong cách cá nhân.

Thiết bị phù hợp người dùng đeo tập luyện hằng ngày

Series 12 đáp ứng linh hoạt nhiều bối cảnh trong ngày, từ sử dụng tại nơi làm việc đến tập thể dục và đeo khi ngủ. Kiểu dáng không thiên về các chuyến đi dài ngày giúp đồng hồ trở thành phương án phù hợp hơn với người cần thiết bị đồng hành trong sinh hoạt thường nhật.

Về thời lượng hoạt động, Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4 hướng tới những nhu cầu khác nhau khi Series 12 đạt tối đa 24 giờ sử dụng thông thường. Thiết bị còn hỗ trợ lên tới 10 giờ tập ngoài trời, phù hợp với chạy bộ hoặc đi bộ trong ngày hơn những hành trình trekking kéo dài.

Ultra 4 hướng đến thể thao và các hoạt động ngoài trời

Ultra 4 sở hữu bộ vỏ titanium với hai phiên bản màu natural và black, tạo diện mạo phù hợp cho các hoạt động thể thao chuyên sâu. Mẫu đồng hồ này vẫn duy trì màn hình kích thước lớn, qua đó đáp ứng nhóm người thường xuyên vận động hoặc thực hiện những chuyến đi ngoài trời.

Dành cho dân thể thao và hoạt động ngoài trời chuyên sâu

Về khả năng định vị, Apple Watch Series 12 và Ultra 4 thể hiện khác biệt khi Ultra 4 được Apple trang bị hệ thống GPS chú trọng độ chính xác. Theo thử nghiệm tháng 8/2026, thiết bị cho khả năng lập bản đồ tuyến đường đáng tin cậy ngay cả trong những khu vực đô thị có điều kiện khó.

Ultra 4 có thể ghi nhận hoạt động ngoài trời tới 25 giờ ở Extended Workout với GPS và dữ liệu nhịp tim được duy trì đầy đủ. Với chế độ Max Extended Workout, thời lượng sử dụng có thể tới 45 giờ cho các hoạt động chạy bộ, leo núi nhờ cơ chế tối ưu hóa tần suất đo cảm biến thông minh.

Nên chọn mua Apple Watch Series 12 hay Ultra 4?

Apple Watch Series 12 và Ultra 4 có giá khởi điểm tại Mỹ lần lượt là 399 USD và 799 USD, tạo mức chênh lệch 400 USD giữa hai phiên bản. Khoảng cách về chi phí này đáng để người mua cân nhắc nếu các trang bị chuyên biệt của dòng Ultra không xuất hiện thường xuyên trong nhu cầu thực tế.

Nên mua Series 12 hay Ultra 4

Series 12 phù hợp với người chủ yếu theo dõi sức khỏe, sử dụng Readiness và thực hiện các bài tập trong ngày mà không đòi hỏi thiết bị chuyên dụng. Mẫu đồng hồ này vẫn cung cấp phần lớn nền tảng sức khỏe mới, qua đó đáp ứng tốt mục đích đeo thường xuyên với khoản đầu tư ban đầu thấp hơn.

Khi đặt Apple Watch Series 12 và Ultra 4 lên bàn cân, Ultra 4 phù hợp hơn với người chạy đường dài, hiking hoặc thực hiện hành trình ngoài trời nhiều giờ. Nếu không thường xuyên tham gia những hoạt động này, người mua nên lựa chọn dựa trên nhu cầu sử dụng thay vì mặc định phiên bản có giá cao hơn sẽ tốt hơn.

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CellphoneS là một trong những địa chỉ người dùng có thể tham khảo giá và tình trạng sản phẩm khi Apple Watch Series 12 và Ultra 4 được mở bán. Đây là hệ thống phân phối sản phẩm chính hãng với mức giá bán hợp lý, các điều kiện bảo hành đều được kiểm tra kỹ trước khi người dùng thanh toán. Nhân viên sẽ hỗ trợ tư vấn chi tiết, giúp bạn chọn ra được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của mình.