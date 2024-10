Ngày 17/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định truy nã đối với Lê Anh Dũng (SN 1997, hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 13/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Anh Dũng về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng Dũng đã bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 26/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Quyết định truy nã đối với Lê Anh Dũng - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Vì vậy, Công an TP Hà Nội đề nghị nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức (Đồng chí Nguyễn Văn Phú - Điều tra viên, đơn vị: Đội Điều tra tổng hợp, SĐT: 0389.180.979), cơ quan công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.