Quyết định của HLV Kim Sang-sik & dấu chấm hết cho thế hệ Vàng?

"CLB Bình Dương chơi bóng tập thể, cầu thủ lớn tuổi như Quế Ngọc Hải không đảm bảo được trong hiệp 2 cũng phải thay ra. Quế Ngọc Hải đã không quán xuyến được mọi tình huống. Tôi cần phải thay một cầu thủ có sức khỏe tốt hơn như Tấn Tài. CLB Bình Dương chơi tốt hơn trong hiệp hai, đặc biệt là những phút cuối của trận đấu…" – đấy là chia sẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn sau trận Bình Dương thua 0-1 trên sân Hà Nội FC tối 14/11.

Thật đáng lo khi Quế Ngọc Hải, một trung vệ cả chục năm qua là trụ cột hàng thủ ĐTQG bị thay ở phút 66 dù không chấn thương gì. Ở tuổi 31 lại từng dính nhiều chấn thương, thể lực của Quế Ngọc Hải bây giờ sút giảm đáng kể khiến HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải đưa ra quyết định thay người. Và quyết định ấy như đánh dấu một cột mốc chứ không đơn thuần chỉ cho một trận đấu...

Quế Ngọc Hải sa sút phong độ ở tuổi 31.

"HLV Troussier sử dụng người, ông ấy có nguyên tắc riêng và chúng ta phải tôn trọng. Tức là ông ấy sử dụng những con người qua giám sát, thấy đang ổn định phong độ.

Ví dụ trường hợp Hùng Dũng. Trận trước đấu Indonesia tại Asian Cup là không có. Bản thân Dũng ở CLB cũng có đá mấy đâu. Đợt này HLV Troussier gọi Dũng lên, xếp đá, có lẽ là chiều NHM đấy. Nhưng Dũng có đá được mấy đâu vì phong độ ở CLB cũng chưa tốt, thì làm được cái gì?" - còn đây là nhận định của cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng về Đỗ Hùng Dũng, sau trận ĐT Việt Nam thua 0-1 trên sân Indonesia ngày 21/3/2024 ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Ở tuổi 31, Hùng Dũng cũng đã giảm sút đáng kể cả về thể lực lẫn chuyên môn, không còn là "người không phổi" quán xuyến tốt tuyến giữa của ĐT Việt Nam nữa.

Với rất nhiều vấn đề như trên, không khó hiểu là hôm nay, HLV Kim Sang-sik quyết định gạch tên Ngọc Hải và Hùng Dũng ở danh sách 30 người chuẩn bị cho AFF Cup 2024.

Đỗ Hùng Dũng cũng sa sút nhiều khi qua tuổi 30.

Về phần Công Phượng, câu chuyện lại càng không mới. Sa sút phong độ, thể lực vì gần 2 năm ít thi đấu tại Nhật Bản, Công Phượng đã vắng bóng ở ĐTVN gần một năm qua. Khi anh về chơi cho CLB hạng Nhất Bình Phước, HLV Kim Sang-sik đã rất cầu thị và trực tiếp tới theo dõi. Song ai cũng dễ thấy rằng, Công Phượng chưa tìm lại được đủ phong độ để lên ĐT Việt Nam.

Công Phượng chưa thể trở lại ĐT Việt Nam.

Nếu việc Công Phượng không được gọi cũng chẳng gợn mấy lăn tăn thì chắc hẳn, không ít NHM đang lo lắng khi tại AFF Cup 2024 này, ĐTQG sẽ không có Ngọc Hải, Hùng Dũng. Dù sao, những màn trình diễn của họ khi phong độ đỉnh cao đã in đậm dấu ấn với NHM nước nhà. Song tuổi đời cầu thủ quá ngắn ngủi và đã tới lúc, ĐTQG cần tìm những cái tên khác thay thế dù họ đã thật sự đủ khả năng hay chưa.

Bởi người mới lên sẽ cần thời gian hòa nhập và nếu là các tài năng trẻ thì cần cơ hội để hoàn thiện kĩ năng. Thế nên ĐTVN ở AFF Cup 2024 sẽ buộc phải chấp nhận những rủi ro khi có các thay đổi nhân sự, hướng về tương lai dài phía trước.

Thậm chí sau AFF Cup 2024, có thể ĐTVN sẽ còn biến động nhiều nữa khi sẽ có thêm những ngôi sao thuộc thế hệ Vàng dưới thời HLV Park Hang-seo dần phải lùi lại do tuổi tác, chấn thương hoặc muôn vàn lý do khác. Ví dụ như Quang Hải bây giờ đang ở độ tuổi sung mãn 27 nhưng lại không đạt được đỉnh cao phong độ, hay Hoàng Đức 26 tuổi nhưng cũng rất trồi sụt...

Thế hệ Vàng dưới tay HLV Park Hang-seo đang đi tới hồi kết, hy vọng rằng họ sẽ đạt được một đỉnh cao cuối cùng tại AFF Cup 2024. Tuy nhiên nhiệm vụ này cũng rất khó khăn vì các đối thủ như Thái Lan, Indonesia, Malaysia đều rất đáng gờm mà chúng ta lại sa sút trông thấy...