Tối ngày 10/9, lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2024 đã diễn ra tại thành phố Nha Trang. Ngoài việc tập trung vinh danh những ekip phim, diễn viên xuất sắc trong năm vừa qua thuộc lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình, Cánh Diều Vàng 2024 còn ghi dấu ấn bởi nghĩa cử tuyệt đẹp hướng đến đồng bào miền Bắc đang chật vật vì bão lũ.

BTC Cánh Diều Vàng 2024 công bố những đơn vị quyên góp cho đồng bào vùng bão lũ

Cụ thể trước khi bắt đầu lễ trao giải, đại diện Ban tổ chức - Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam, ông Đỗ Lệnh Hùng Tú đã gửi lời chia sẻ đến người dân miền Bắc đang đối đầu thiên tai cùng hành động thiết thực, đặt thùng ủng hộ để các nhà làm phim, nghệ sĩ và khách mời có thể trực tiếp quyên góp gửi đến người dân phía Bắc.

Quyền Linh đại diện đoàn phim Hai Muối trao tặng phần kinh phí hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ tại Cánh Diều Vàng 2024

Trong đó, Nghệ sĩ/MC Quyền Linh, đại diện đoàn phim Hai Muối và đại diện Vega City Nha Trang cũng đồng loạt trao tặng phần kinh phí hỗ trợ người dân phía Bắc. Tỉnh ủy – UBND – UB MTTQ tỉnh Khánh Hòa ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (bão Yagi) 10 tỷ đồng.

Tỉnh ủy – UBND – UB MTTQ tỉnh Khánh Hòa ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (bão Yagi) 10 tỷ đồng

Theo Cục quản lý đề điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), tính đến 13 giờ ngày 10/9, bão số 3 và mưa, lũ sau bão đã làm 146 người chết, mất tích (82 người chết, 64 người mất tích). Cụ thể, tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng có 19 người chết, 36 người mất tích. Tỉnh Lào Cai có 19 người chết, 11 người mất tích, gồm: Bát Xát 10 người, Sa Pa 8 người, Bắc Hà 6 người, Si Ma Cai 4 người, Văn Bàn 2 người.

Tỉnh Yên Bái có 22 người chết, 6 người mất tích do sạt lở đất, gồm: Lục Yên 13 người, TP Yên Bái 14 người, Văn Chấn 1 người. Tỉnh Quảng Ninh 9 người chết do bão và lũ. TP Hải Phòng 2 người chết do bão; Hải Dương 1 người chết do bão; Hà Nội 1 người chết do bão. Hòa Bình 4 người chết do sạt lở đất; Lạng Sơn 2 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang 1 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn. Hà Giang 1 người chết và 1 người mất tích. Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất. Phú Thọ có 8 người mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu.

Về số người bị thương lên tới gần 800 người, trong đó nhiều nhất ở tỉnh Quảng Ninh với 536 người, Hải Phòng 81 người, Hà Nội 10 người, Lạng Sơn 10 người, Lào Cai 14 người, Yên Bái 10 người, Cao Bằng 12 người… Bộ NN-PTNT cho biết hiện hoàn lưu của bão số 3 còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 11/9 cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc.