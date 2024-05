Quý tử nhà Beckham được tạo điều kiện hết sức để thành cầu thủ nhưng bị CLB loại sau 1 năm, giờ ra sao?

Cậu út Cruz nhà Beckham sinh năm 2005, thời điểm bố còn đang thi đấu tại Tây Ban Nha trong màu áo Real Madrid. Cũng giống như hai người anh Brooklyn và Romeo, Cruz cũng được Beckham hết sức tạo điều kiện để theo đuổi sự nghiệp bóng đá.

Ngày nhỏ, Cruz thường xuyên được bố đưa đến sân xem trận đấu hay chơi bóng cùng. Đến năm 2014, cũng nhờ mối quan hệ của Beckham, Cruz được gia nhập Học viện của Arsenal - một trong những lò đào tạo trẻ tốt nhất nước Anh.

Cruz thời còn thi đấu cho đội trẻ của Arsenal

Có được cơ hội mà nhiều đứa trẻ cùng trang lứa ao ước, tuy nhiên, Cruz đã không thể tạo được sức bật. Daily Mail cho rằng Cruz là người có tố chất chơi bóng nhất trong số 3 anh em nhà Beckham. Thực tế, Cruz cũng tạo được một số ấn tượng nhất định ở Arsenal.

Dù vậy, vấn đề nằm ở chỗ Cruz không hề đam mê bóng đá. Sở thích của anh chàng này là âm nhạc. Năm 11 tuổi, Cruz đã cho ra đời ca khúc đầu tiên của mình. Có lẽ cũng vì việc thiếu tập trung vào bóng đá, Cruz không thể tiến xa. Theo Daily Mail, Cruz rời Học viện của Arsenal chỉ sau một năm. Kể từ thời điểm này, Cruz không còn thi đấu dưới màu áo bất kỳ CLB nào.

Tình yêu dành cho âm nhạc

Dù là người ít được nhắc đến nhất trong số 3 anh em nhà Beckham, theo Telegraph, Cruz là người có khả năng tỏa sáng nhất. Suốt những năm qua, Cruz đã theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Tất nhiên, nhờ sự hậu thuẫn của bố mẹ, con đường của Cruz thuận lợi hơn hẳn.

Năm 17 tuổi, Cruz ký hợp đồng với TaP Music, công ty cũng quản lý Dua Lipa. Xuất hiện thông tin tiết lộ, Cruz còn được làm việc cùng Ed Frewett, chủ nhân của một số bài hit của Little Mix, The Wanted và One Direction. Chưa dừng lại, Cruz còn hợp tác cùng nhà sản xuất Fred Ball, người từng làm việc cùng nhiều tên tuổi lớn như Rihanna, Beyonce and Mariah Carey, Joe Rubel hay Ed Sheeran.

Cruz tập trung cho âm nhạc những năm qua

Sự nổi tiếng của bố mẹ giúp Cruz có nhiều cơ hội tỏa sáng hơn

Trong năm nay, Cruz dự đoán sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn trên thị trường âm nhạc, trình diễn cho mọi người thấy "những gì đã làm được trong những năm qua".

"Nếu ai đó có tiềm năng trở thành một ngôi sao nhạc pop lớn đó là Cruz. Cậu nhóc có vẻ ngoài, có tài khoản cá nhân nhiều người theo dõi, có tài năng. Cậu ta có đủ chất liệu để tạo nên một tài năng", cây viết âm nhạc Rachel Richardson, chia sẻ.

Tuy nhiên, việc Cruz có thể tiến xa đến đâu vẫn cần thời gian trả lời. Hiện tại, cậu vẫn chưa có tác phẩm nào nổi bật.

Cruz được cho sẽ ra sản phẩm âm nhạc của mình trong năm nay

Trở lại "lần cuối" với bóng đá?

Cruz hiện sống ở Mỹ để thuận tiện cho việc học tập và phát triển sự nghiệp âm nhạc. Nhờ thế, anh chàng 19 tuổi có cơ hội tham dự The Soccer Tournament (TST) - giải đấu bóng đá 7 người nổi tiếng tại Mỹ với phần thưởng lên tới 1 triệu USD.

Theo tiết lộ ban đầu, cậu ba nhà Beckham sẽ chơi cho đội Saturdays Football và sát cánh cùng Sean Franklin. Trong quá khứ, Franklin từng có quãng thời gian chơi bóng bên cạnh David Beckham tại LA Galaxy.

Rời xa trái bóng lâu năm, TST được cho có thể là lần cuối trở lại với trái bóng tròn. Giải đấu sẽ khởi tranh từ tháng 6 tới.