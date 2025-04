‘Quy tắc đơn giản’ của Warren Buffett để xây dựng sự giàu có khi thị trường chứng khoán biến động

Thời gian gần đây, đầu tư vào thị trường chứng khoán giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc.

Đầu tuần này, chỉ số S&P 500 đã giảm 2,4% trước những sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, bao gồm cả các cuộc đàm phán về việc “sa thải” ông nếu ngân hàng trung ương không hạ lãi suất.

Đáng nói, việc sa thải ông Powell là chưa từng có tiền lệ và theo ông Powell, đây là điều không được phép theo luật hiện hành.

Vào thứ Ba, giá cổ phiếu đã tăng hơn 1,5% trong phiên giao dịch đầu ngày. Tính đến chiều thứ Ba, thị trường chứng khoán Mỹ nói chung đã giảm khoảng 14,5% so với mức cao nhất vào tháng 2.

Với cách tiếp cận thất thường của chính quyền đối với chính sách kinh tế, các chuyên gia cảnh báo tình hình sẽ tiếp tục biến động. Robert Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại US Bank cho rằng “không biết thuế quan sẽ đi về đâu”.

Thật khó để biết phải làm gì giữa thời điểm hỗn loạn của thị trường. Đó là lý do tại sao chủ tịch Berkshire Hathaway và huyền thoại đầu tư Warren Buffett thường tuân thủ một nguyên tắc đơn giản: “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi”, Buffett chia sẻ trên tờ New York Times năm 2008. Trong bối cảnh cơn sốt khủng hoảng tài chính toàn cầu, câu nói này đã giải thích lý do tại sao ông vẫn tiếp tục mua cổ phiếu Mỹ trong suốt thời kỳ suy thoái.

Tận dụng nỗi sợ hãi để xây dựng sự giàu có

Các nhà đầu tư lo ngại rằng chính quyền hiện tại có thể làm suy yếu Cục Dự trữ Liên bang, cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát lạm phát và ngăn chặn nền kinh tế rơi vào suy thoái. Thêm vào đó là nỗi lo sợ bao trùm khi chính sách thuế quan mạnh tay của ông Trump có thể phá vỡ chuỗi cung ứng, thổi bùng lạm phát và ngọn lửa chiến tranh thương mại có thể làm chậm nền kinh tế toàn cầu.

Đây đều là những nỗi lo có cơ sở, và nếu bạn đang trong tình huống kiếm thu nhập từ các khoản đầu tư là chính, việc thảo luận với cố vấn tài chính của mình là biện pháp cần thiết.

Tuy nhiên, đối với Buffett, đầu tư là một trò chơi, kéo dài trong nhiều thập kỷ. Nếu bạn có mục tiêu cách xa hàng thập kỷ, thì việc tuân theo triết lý của ông ấy rất đơn giản. Khi nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư khác khiến giá cổ phiếu giảm, hãy tiếp tục đầu tư với mức giá hời.

Theo lịch sử, chiến lược của Buffett đã phát huy tác dụng nhờ vào quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của các doanh nghiệp Mỹ. Ông chỉ ra vào năm 2008, các lực đẩy thị trường đi xuống thường chỉ là tạm thời.

“Những doanh nghiệp này thực sự sẽ gặp phải tình trạng doanh thu sụt giảm, như chúng vẫn luôn xảy ra. Nhưng hầu hết các công ty lớn sẽ lập kỷ lục lợi nhuận mới sau 5, 10 và 20 năm nữa”, ông viết.

Vào thời điểm đáy của thị trường từ 2007-2009, S&P 500 đã chịu mức lỗ hơn 50%. Các nhà đầu tư hoảng loạn và bán cổ phiếu của họ vì sợ rằng mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, Buffett đã ‘tham lam’ và chuyển danh mục đầu tư cá nhân nặng về trái phiếu của mình sang cổ phiếu Mỹ.

Quả thực, theo thời gian, các doanh nghiệp ở Mỹ đã có lãi trở lại và cổ phiếu tăng lên mức cao mới.

“Về lâu dài, tin tức về thị trường chứng khoán sẽ tốt”, Buffett viết vào năm 2008. “Trong thế kỷ 20, Mỹ đã trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới và nhiều cuộc xung đột quân sự; cuộc Đại suy thoái; khoảng một chục cuộc suy thoái và khủng hoảng tài chính; cú sốc dầu mỏ; dịch cúm; và sự từ chức của một vị tổng thống bị mất uy tín. Tuy nhiên, sau tất cả, Dow đã tăng từ 66 lên 11.497”.

Theo CNBC