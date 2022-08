Quý ông độc thân đắt giá: Sự nghiệp đáng mơ ước, tiếc nhất là mối tình với Song Hye Kyo

Thiếu gia quyền thế, theo đuổi nghệ thuật vì biến cố gia đình

Kim Min Jong là nam diễn viên nổi danh xứ Hàn. Anh sinh năm 1971 trong một gia đình giàu có với cha là một nhà đầu tư bất động sản, có hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh. Còn mẹ của anh là một nhà văn hóa có tiếng. Với gia thế này, tuổi thơ của Kim Min Jong là những tháng ngày sống trong dư dả. Thế nhưng mọi thứ sớm tan thành mây khói khi việc kinh doanh của cha thất bại khiến gia đình anh phải sống trong cảnh nghèo khó.

Từ một công tử sống trong nhung lụa, cuộc sống thay đổi đột ngột khiến Kim Min Jong rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý. Việc phải nhìn bố mẹ khổ sở kiếm sống khiến anh dặn lòng sẽ sớm đi làm kiếm tiền để thay đổi cuộc sống. Chính bởi điều này mà ngay từ năm 15 tuổi, anh đã bén duyên với nghệ thuật khi xuất hiện với một vai phụ trong Don Quixote Trên Đường Chinh Phục. Năm 18 tuổi, anh chính thức bước vào làng giải trí và sớm gặt hái thành công với bộ phim Hạnh Phúc Không Phụ Thuộc Vào Thành Tích. Liên tiếp những năm đầu thập niên 90, Kim Min Jong gặt hái được rất nhiều thành công ở cả lĩnh vực phim ảnh lẫn âm nhạc, nhất là từ năm 1993, khi anh cùng tài tử Son Ji Chang thành lập nhóm nhạc The Blue.

Với ngoại hình điển trai, cuốn hút thêm tài năng nổi bật, Kim Min Jong trở thành bạn trai quốc dân trong lòng khán giả suốt một thời gian dài. Những tác phẩm nổi bật của anh phải kể đến như Cảm Xúc, Wedding Dress, Did You Ever Love?,...

Biến cố đau lòng do bị bạn thân lừa gạt

Sự nghiệp thuận lợi nhưng cuộc đời của Kim Min Jong không mấy may mắn. Sau biến cố ngày nhỏ, nam tài tử mất nhiều năm mới có thể giúp gia đình vực dậy. Suốt 25 năm lăn lội trong làng giải trí, lao động cật lực và tích góp được một khoản khá lớn thế nhưng anh lại mất trắng vì quá tin tưởng bạn thân. Cụ thể người này đã rủ Kim Min Jong đầu tư, lợi dụng lòng tin khiến anh ký kết một số giấy tờ khiến anh mất trắng, thậm chí còn bị tịch thu tài sản.

Dù nhiều người khuyên hãy kiện để đòi công bằng nhưng Kim Min Jong không làm vậy vì coi trọng tình bạn trong quá khứ. Anh cũng cho biết anh có thể làm lại nhưng nếu kiện người kia thì họ sẽ rơi vào đường cùng. Và quả thật sau đó Kim Min Jong đã vực dậy sự nghiệp, trở thành giám đốc của SM C&C - thuộc SM Entertainment - công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc và nắm khá nhiều cổ phần tại công ty mẹ.

Tình duyên đầy trắc trở, tiếc nhất là mối tình với Song Hye Kyo

Sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nhưng cho đến nay, Kim Min Jong vẫn là quý ông độc thân đắt giá của làng giải trí Hàn. Trong ngót nghét 30 năm làm nghề, Á hậu Hàn Quốc Lee Seung Yeon là người duy nhất mà nam tài tử từng công khai muốn được kết hôn. Hai người từng nhận về vô số lời chúc phúc từ khán giả nhưng đáng tiếc họ chỉ bên nhau 6 năm, sau đó đã chia tay và gắn bó như bạn bè thân thiết.

Kim Min Jong và Lee Seung Yeon

Sau khi chia tay Lee Seung Yeon, Kim Min Jong đã quen biết Song Hye Kyo nhờ bộ phim Thiên Thần Hộ Mệnh. Được biết sự xuất hiện của mỹ nhân họ Song đã làm lành những tổn thương mà Kim Min Jong đang phải chịu đựng. Tuy nhiên nếu Kim Min Jong từng tuyên bố "muốn bảo vệ cho Song Hye Kyo cả cuộc đời" thì đàng gái lại chọn cách im lặng, chưa từng nhắc tới tài tử họ Kim. Nhiều tin đồn cho rằng họ bị gia đình cấm cản nên buộc phải chia tay.

Sau chuyện này, rất lâu sau đó Kim Min Jong mới công khai hẹn hò "ác nữ" Giày Thủy Tinh - Kim Kyu Ri nhưng chuyện tình này cũng nhanh chóng kết thúc. Đầu năm 2017, trong một talkshow, Kim Min Jong hạnh phúc chia sẻ tin vui có bạn gái là người ngoài ngành nhưng cho tới nay, dù đã 51 tuổi, quý ông Min Jong vẫn mãi không chịu báo tin vui khiến khán giả lo lắng liệu có phải anh đã lại chia tay.

Kim Min Jong và Song Hye Kyo

Nguồn ảnh: SBS, Mydramalist