''Quốc bảo nhan sắc Việt'' chăm tóc cầu kỳ cỡ nào: Dùng đến 9 sản phẩm, món nào cũng ''đắt xắt ra miếng''

Á hậu Huyền My gây ấn tượng với nét đẹp ngọt ngào và nụ cười rạng rỡ. Vẻ đẹp của người đẹp sinh năm 1995 còn được các tờ báo Trung Quốc ca ngợi là ''quốc bảo nhan sắc Việt''. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp chuẩn thần tiên tỷ tỷ, Huyền My còn sở hữu nước da trắng hồng và mái tóc dày chắc khoẻ. Chính vì vậy, cô nàng không ít lần được hội chị em xin bí quyết làm đẹp để tân trang diện mạo.

Mới đây trên Instagram cá nhân, Huyền My đã chính thức tiết lộ bộ mỹ phẩm dưỡng tóc mà cô nàng đang sử dụng. Vì thường xuyên phải tạo kiểu tóc để đi sự kiện nên Huyền My rất chú trọng vào việc chăm sóc mái tóc của mình. Ngoài ra, Á hậu cũng cho biết đã từng lâm vào cảnh rụng tóc rất nhiều sau khi mắc COVID-19 và tẩy tóc. Vì vậy, việc dưỡng tóc của Huyền My cũng quan trọng và cần đầu tư kỹ lưỡng giống như chăm sóc da vậy.

Hiện chu trình dưỡng tóc hàng ngày của Huyền My bao gồm rất nhiều bước. Ngoài làm sạch tóc với dầu gội và dầu xả, người đẹp còn sử dụng đến 9 món mỹ phẩm khác nhau. Trong đó gồm có các loại dầu dưỡng, serum dưỡng ẩm và nhiều sản phẩm dạng xịt khác. Cùng điểm qua công dụng của 9 sản phẩm dưỡng tóc mà Á hậu sử dụng, biết đâu chị em lại tìm được cho mình một vài lựa chọn phù hợp.

Để giúp tóc tránh khỏi tình trạng hư tổn, Huyền My sẽ sử dụng sản phẩm hấp phục hồi Kérastase Resistance Masque Therapiste. Dòng kem ủ này có khả năng cung cấp dưỡng chất sâu cho tóc, cấp ẩm và bảo vệ tóc khỏi tình trạng gãy rụng. Giá bán của một hũ kem ủ rơi vào khoảng 1,8 triệu đồng.

Nơi mua: Vua Hàng Hiệu Giá: 1,8 triệu

Huyền My cũng không quên tẩy da chết cho da đầu thường xuyên bằng sản phẩm Kérastase Specifique Argile Equilibrante Cleansing Hair Clay. ''Em này'' có chứa 2 thành phần nổi bật là Salicylic Acid và Kaolin Clay giúp detox da đầu để tóc sạch sâu và bồng bềnh trong thời gian dài.

Nơi mua: Kérastase Giá khoảng: 1,3 triệu

Mỗi khi ra ngoài, mỹ nhân này còn xịt chống nắng để bảo vệ tóc khỏi tia UV. Sản phẩm mà Huyền My đầu tư chính là chai xịt Orchid Oil giúp giữ màu tóc cũng như chống tình trạng chẻ ngọn. Sản phẩm này đang được bán trên thị trường với giá khoảng 250k.



Nơi mua: Bee Cost Giá: 230k

Vào ban đêm, Huyền My sử dụng chai serum dưỡng tóc Kérastase Nutritive 8h Magic Night để hỗ trợ nuôi dưỡng và phục hồi tóc khô xơ. Sản phẩm có thể hoạt động trên tóc trong 8 giờ đồng hồ giúp tóc mềm mượt và luôn chắc khoẻ.

Nơi mua: Vua Hàng Hiệu Giá: 1,5 triệu

Sản phẩm có bao bì màu trắng ở chính giữa bức ảnh là chai xả khô Olaplex No.6 Bond Smoother. Lọ xả này không chỉ có công dụng làm sạch mà còn giúp phục hồi, giữ ẩm, giảm xơ rối cho mái tóc của chị em.

Nơi mua: Lehair Giá: 750k

Để chống đứt gãy tóc, Á hậu còn có thêm bộ đôi serum của nhà Kérastase. Cả 2 sản phẩm đều có công dụng tái tạo cấu trúc và phục hồi tóc gãy rụng. Giá bán của 2 em này dao động trong khoảng 1,3 - 1,4 triệu đồng.

Sản phẩm với thiết kế thuỷ tinh màu đen sang trọng là chai dầu dưỡng nước hoa Kérastase Chronologiste Perfume Oil. Bên cạnh khả năng nuôi dưỡng tóc bóng mượt, em này còn sở hữu mùi hương nước hoa vô cùng dễ chịu để mái tóc của chị em luôn trong tình trạng hoàn hảo nhất.

Nơi mua: Vua Hàng Hiệu Giá: 1,9 triệu

Để kích thích tóc dài nhanh, Huyền My còn mạnh tay chi về chai xịt mọc tóc M2 Beaute Hair Activating Serum. Đây là một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất trên thế giới với hiệu quả cực kỳ đáng mong đợi. Em này cũng được các chuyên gia tóc đánh giá rất cao. Hiện giá bán của chai xịt này rơi vào khoảng 2 triệu đồng.

Nơi mua: The Face Holic Giá khoảng: 2 triệu

Ảnh: Instagram