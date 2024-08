"Quay xổ số" trúng Labubu có dấu hiệu của hành vi đánh bạc

Trong thời gian qua, thú nhồi bông Labubu đang trở thành món đồ phụ kiện "thời thượng" trong giới trẻ, gây nên cơn sốt tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, đánh vào tâm lý mong muốn mua được rẻ của nhiều người, trên mạng xã hội xuất hiện hình thức "quay xổ số" để trúng Labubu.

Cách thức hoạt động là người chơi phải mua "vé" để quay số trúng hiện vật là những con Labubu (quay raffle - PV). Điều đáng nói là thông qua hình thức này, người tổ chức quay thưởng lại thu lợi gấp nhiều lần số tiền bỏ ra để đầu tư cho giải thưởng.

Lấy ví dụ, 1 con Labubu trên thị trường có giá khoảng 1 triệu đồng, tuy nhiên, người tổ chức quay thưởng có thể bán vé quay cho 10-20 người với số tiền từ 200.000-300.000 đồng/vé. Như vậy, chỉ với số tiền 1 triệu ban đầu mua hiện vật, người tổ chức quay thưởng có thể thu về từ 2 đến 6 triệu đồng. Trong khi đó, sau cùng, chỉ duy nhất có một người trúng giải.

Đại diện Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã nắm bắt được hình thức hoạt động của trò chơi quay số trúng Labubu và các đơn vị nghiệp vụ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động này, sẽ xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ trong cuộc họp báo kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh chiều 29/8, Thượng tá Nguyễn Thăng Long – Phó Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện công an thành phố đã nắm được phương thức hoạt động, các thức tổ chức "trò chơi" Labubu. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh đã và đang tổ chức thu thập tài liệu về hoạt động này để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có vi phạm).

Đại diện Công an TP Hồ Chí Minh cũng cho biết thêm, hình thức huy động tiền và bốc thăm có thưởng, cần phải có sự phê duyệt, cho phép từ cơ quan chức năng với các quy định/điều lệ chặt chẽ. Đây là một trong những loại hình tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật nếu không được cơ quan chức năng quản lý.

Thượng tá Long cũng cho biết thêm, việc bán thú nhồi bông Labubu hay bất kỳ sản phẩm nào với hình thức như trên có thể có dấu hiệu của hành vi đánh bạc. Nếu tổng số tiền tham gia một lần chơi từ 05 triệu đồng trở lên, số lượng người tham gia từ 10 người trở lên sẽ cấu thành hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với cả người bán và người mua.

Ngoài dấu hiệu vi phạm pháp luật trên; việc người dân tham gia các hoạt động trên cũng dễ trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo (mua hàng nhái, bị lừa chuyển cọc đặt mua hàng trên mạng, trúng thưởng không nhận được sản phẩm…)

Công an thành phố cũng khuyến cáo, nếu người dân phát hiện các hoạt động liên quan cờ bạc thì nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để trình báo, cung cấp thông tin, hỗ trợ cơ quan công an tiến hành xác minh, điều tra, xử lý theo quy định. Hình thức trình báo: trình báo trực tiếp tại trụ sở cơ quan công an gần nhất; gọi điện thoại hoặc gửi đơn trình báo/tố cáo qua đường bưu điện đến cơ quan công an; trình báo qua ứng dụng VNeID. Danh tính người trình báo sẽ được cơ quan Công an bảo mật (nếu người trình báo có yêu cầu).

"Công an thành phố khuyến cáo người dân cảnh giác với các trò chơi rút thăm trúng thưởng hoặc các hình thức trò chơi trúng thưởng khác trên mạng để tránh việc vi phạm pháp luật" – đại diện Công an TP Hồ Chí Minh cho hay.