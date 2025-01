Quảng Ninh: Đám cháy rừng bùng phát trở lại trong đêm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 10h, sáng 9/1, ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ cháy trên đồi rừng tại khu 4, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tiến hành dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh. Sau đó, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày, người dân lại phát hiện đám cháy bùng phát trở lại.

Người dân chia sẻ hình ảnh vụ cháy ở Quảng Ninh

Nhận được tin báo, hiện các lực lượng chức năng gồm: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh Quảng Ninh, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hạ Long), hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an đang có mặt phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp khống chế và dập tắt đám cháy.

Tối muộn cùng ngày, các lực lượng vẫn đang tiếp tục làm việc và theo dõi vụ việc.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.