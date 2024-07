Quảng Ninh: Công an điều tra hình ảnh quán ăn dùng vịt có giòi, để cạnh bồn cầu

Sáng 9/7, trao đổi với PV, ông Vũ Đức Quynh, Phó Chủ tịch UBND phường Mạo Khê, cho biết, chính quyền địa phương đang giao cho công an xác minh làm rõ thông tin và hình ảnh thùng xốp ngâm vịt và chân giò để trong nhà vệ sinh.

Hình ảnh chia sẻ lên mạng xã hội đang được cơ quan chức năng xác minh

Theo ông Quynh, ngày hôm qua trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết đăng tải hình ảnh với nội dung cho rằng 1 quán bán vịt quay, chân giò tại phường kinh doanh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hình ảnh mô tả hình con vịt để trong thùng xốp trong nhà vệ sinh, nhà vệ sinh thì trong tình trạng vô cùng phản cảm.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền giao cho công an vào cuộc xác minh, chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện báo cáo lên các cấp để xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên bước đầu xác định hình ảnh thùng xốp ngâm vịt và chân giò để trong nhà vệ sinh cần phải làm rõ thêm. Vì đây là chiếc xe bán hàng di động, anh em công an đến kiểm tra thì trong nhà đó không phải như vậy, có thể họ lấy ở đâu ghép vào để bóc phốt nhau", ông Quynh nói.

Công an kiểm tra đây là chiếc xe bán hàng di động

Về động cơ chia sẻ hình ảnh và sự việc, ông Quynh cho biết thêm, đây là hành động do mâu thuẫn cá nhân nên họ "bóc phốt" nhau.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an Thị xã Đông Triều, cho biết, sự việc "bóc phốt" do mâu thuẫn giữa em rể và anh vợ trong cùng gia đình. Do trước đó chủ hàng vịt quay có đi trình báo cơ quan công an về việc em vợ mình tham gia đánh bạc và sử dụng ma túy. Sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn, người em rể bực tức muốn trả thù nên đã đăng bài "bóc phốt " quán vịt của anh vợ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng đang làm rõ để xử lý theo quy định.