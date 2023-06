Quảng Nam: Thuê ô tô rồi đem đi cầm 400 triệu đồng

Ngày 24-6, Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Huỳnh Ngọc Trọng (SN 1989; trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) theo quy định của pháp luật.

Trọng thuê chiếc ôtô rồi đem đi cầm cố Ảnh: Công an Bắc Trà My

Trước đó, ngày 15-6, Trọng mang ôtô hiệu Mazda cùng 1 giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Đ.T.H đến tiệm cầm đồ của anh D.T.V ở thị trấn Trà My để cầm cố với số tiền 400 triệu đồng.

Khi giao dịch, anh V. nghi ngờ giấy đăng ký xe trên là giả nên đã trình báo cơ quan công an. Trong quá trình làm việc, Trọng khai nhận ôtô này được thuê tại huyện Núi Thành, còn giấy tờ được đặt làm giả qua mạng.