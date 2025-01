Quang Dương phản xạ khó tin, được nhận xét là tương lai của pickleball thế giới: “Họ đánh bóng ở vận tốc 160km/h”

Mới đây, tờ The Kitchen Pickleball đã gây chú ý khi đăng tải đoạn video trong trận đấu mới đây của Quang Dương. Đây là màn so tài tại nội dung đôi nam giải The Majors vào ngày 9/1. Quang Dương cùng người đánh cặp Matt Wright chạm trán đối thủ James Ignatowich/CJ Klinger.

Ở pha bóng này, Quang Dương cùng các đồng nghiệp khiến fan trầm trồ bởi những pha phản ứng nhanh đến khó tin. Ngoại trừ Matt Wright, cả 3 cái tên còn lại đều còn trẻ. Quang Dương và CJ Kliner mới 18-19 tuổi còn Ignatowich là 24.

Pha đánh bóng ấn tượng có sự tham gia của Quang Dương

The Kitchen Pickleball cảm thán: “Tương lai của pickleball là các VĐV trẻ, thi đấu áp đảo. Họ đánh bóng ở vận tốc 100 dặm/giờ (160 km/h)”. Ở dưới phần bình luận, xuất hiện nhiều ý kiến đồng tình với nhận định của trang tin này.

Trở lại với màn so tài, chung cuộc Quang Dương và người đánh cặp đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 (6-11, 11-3, 11-9).

Quang Dương là tay vợt hàng đầu thế giới

Thời gian vừa qua, Quang Dương tập luyện nhiều với vợt của môn paddle (một môn gần giống tennis). Theo Quang Dương, việc này giúp bóng đi nhanh hơn nhằm giúp cải thiện tốc độ cũng như khả năng di chuyển.

Quang Dương trở về Mỹ vào ngày 3/1 sau khi kết thúc chuyến đi kéo dài 3 tuần tại Việt Nam. Tay vợt trẻ bắt đầu mùa giải mới tại giải The Major hồi đầu tháng. Tuần tới, Quang Dương tham gia giải Australian Open pickleball.