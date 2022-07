Quảng cáo của An Khang khiến nhiều người qua đường thắc mắc vì thông điệp “tưởng vô lý nhưng rất thuyết phục”

Mẫu quảng cáo "Đường đến hạnh phúc là đường không đi đến nhà thuốc" của An Khang gây chú ý với người đi đường

Cụ thể, tại TP.HCM, xuất hiện nhiều bảng quảng cáo cỡ bự của An Khang với thông điệp "Đường đến hạnh phúc là đường không đi đến nhà thuốc", nhưng ngay phía dưới lại chèn thêm câu: "Nhưng nếu cần thuốc, chọn An Khang, trọn an tâm". Đa số người qua đường cảm thấy tò mò và ấn tượng với sự sáng tạo có phần lầy lội này của An Khang.

Có người cho rằng câu nói trên thật "hổng hiểu" khi một đơn vị bán thuốc lại không khuyến khích người dùng đi mua thuốc. Nhưng nếu ai để ý tôn chỉ trước nay của Thế Giới Di Động - luôn đặt khách hàng là trọng tâm - sẽ có thể suy ngay ra ẩn ý: mặc dù kinh doanh cần khách nhưng vẫn mong muốn khách hàng khỏe mạnh, vui vẻ. Câu quảng cáo nửa đùa nửa thật khiến người xem thắc mắc lẫn bật cười, song có vẻ lại rất đúng tinh thần của một nhà thuốc có tâm kiểu "tui luôn mong bạn khỏe, nhưng nếu lỡ bệnh thì hãy tìm đến tui".

"Át chủ bài" tạo trend của Thế Giới Di Động: Tinh thần hài hước bất diệt

Cứ ngỡ chỉ 1 bảng quảng cáo "sâu-đíp" là đủ, nhưng không, tấm bảng thứ hai được An Khang đặt ngay kế cạnh khiến cộng đồng mạng lại được phen "ngỡ ngàng đến bật ngửa". Một loạt các loại bệnh khó nói được liệt kê với phần thiết kế như đoạn rao vặt trên các báo xưa "Ai lang beng, hắc lào, tiêu chảy, táo bón, yếu sinh lý… không?" khiến người xem vừa tủm tỉm vừa đỏ mặt. Có vẻ như An Khang cũng có niềm đam mê khó bỏ với những nội dung độc đáo, hài hước mà trực diện rất đặc trưng của Thế Giới Di Động.

Cộng đồng mạng ngỡ ngàng với"plot twist" đến từ An Khang: tưởng nhân văn ai ngờ vẫn lầy lội như thường

Khi đặt cạnh nhau, nội dung của 2 tấm biển lại càng lộ rõ sự tương phản. Một mặt tỏ ra triết lý rằng con đường hạnh phúc là không đến nhà thuốc, nhưng mặt kia lại quảng cáo bán đủ loại thuốc. Thông điệp đối lập này đang "gây bão" trên mạng xã hội, một số fanpage lớn cũng chia sẻ thông tin hình ảnh và bàn luận khá xôm tụ. Phải chăng ý định của nhà thuốc An Khang là "đánh đố" người xem?

Bình luận bối rối trong một bài post: "An Khang luôn làm mình hoang mang."

Thông điệp gây xôn xao trên cộng đồng mạng cũng như người qua đường

Nhiều netizen phỏng đoán An Khang đang muốn "chơi lớn", khiến mình khác biệt so với những chuỗi bán lẻ dược phẩm khác. Vài luồng ý kiến cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" rằng chiến dịch này liệu có phù hợp cho nhận diện của một thương hiệu bán thuốc như An Khang.

Nhưng nếu suy xét kỹ hơn, ta sẽ nhận ra An Khang là một thành viên của Thế Giới Di Động, và chiến dịch này thật ra vẫn giữ đúng phong cách tiếp thị trước giờ của thương hiệu này. Có thể thấy ngay từ quảng cáo người xanh "huyền thoại" của Điện Máy Xanh, phong cách marketing của Thế Giới Di Động là sử dụng những quảng cáo có tinh thần hài hước, dí dỏm với tiêu chí "Chỉ cần cho người ta biết mình có bán gì là được".

Chiến dịch được nhận xét là "hay" và "thành công"

Một tài khoản chỉ ra rằng chiến dịch đang nhắm đến việc tạo sự thắc mắc cho người xem

Hiện nay thành viên trên các diễn đàn lớn như Xem cái này không phí tiền mạng, Theanh28 Entertainment,... vẫn đang hào hứng bàn tán về nội dung của 2 biển hiệu đặc biệt. Những bài viết về chủ đề này đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Hàng trăm bình luận thảo luận về nội dung của 2 tấm bảng

Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ kết quả của chiến dịch này ra sao, nhưng An Khang đã thành công bước đầu khi tạo được độ lan tỏa nhất định, tạo chủ đề khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt. Liệu chiếc quảng cáo rất khác biệt này có phải là bước đệm cho một kế hoạch hoành tráng của Thế Giới Di Động dành cho nhà thuốc An Khang?

