Quần thể danh thắng Tràng An sắp tròn 10 năm được UNESCO ghi danh

Sau 10 năm kể từ thời điểm được ghi danh, các giá trị nổi bật toàn cầu và giá trị khác của Quần thể danh thắng Tràng An được tôn trọng và gìn giữ; các khu, điểm du lịch trong khu di sản đã đóng vai trò là hạt nhân, thúc đẩy phát triển du lịch trên toàn tỉnh Ninh Bình, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang dịch vụ, hướng tới tăng trưởng xanh.

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết 10 năm qua, Quần thể danh thắng Tràng An đã trở thành hình mẫu được Tổ chức UNESCO đánh giá cao về sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển tại một Di sản thế giới. Các giá trị nguyên gốc của di sản Tràng An được bảo vệ nghiêm ngặt, trong đó có những đóng góp rất lớn của người dân địa phương nhờ ý thức bảo vệ di sản ngày càng được nâng cao. Trong quá trình phát triển cũng có những xung đột, những hành vi chưa phù hợp tại khu di sản nhưng đều được xử lý triệt để.

Quần thể danh thắng Tràng An đã thúc đẩy phát triển du lịch trên toàn tỉnh Ninh Bình

Ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết địa phương nhận thức sâu sắc rằng Di sản Tràng An không chỉ là báu vật do thiên nhiên ban tặng, được các thế hệ người dân Ninh Bình gìn giữ, trao truyền cho đến ngày nay, mà nó còn là nơi hội tụ, kết tinh các giá trị lịch sử - văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Di sản Tràng An sẽ chỉ phát huy giá trị khi đem lại giá trị vật chất, tinh thần, gắn kết xã hội, duy trì sinh kế và tạo sinh kế mới cho người dân.

Theo ông Trần Song Tùng, kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi mang tính kết nối và lan toả văn hoá từ tháng 1/2024 đến tháng 9/2024. Trong đó, trọng tâm là Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4/2024.

Lễ hội Tết xưa và phiên chợ quà tặng du lịch tại phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình) đã mở đầu cho chuỗi các sự kiện kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh.

Bên cạnh lễ kỷ niệm chính, dịp này còn có một chuỗi các hoạt động, sự kiện hưởng ứng được tổ chức tại Ninh Bình như: Lễ hội Tết xưa tại phố cổ Hoa Lư; Không gian trưng bày khảo cổ về các giá trị văn hoá của tỉnh và Quần thể danh thắng Tràng An; Tuần Du lịch Ninh Bình “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”; Liên hoan văn hoá ẩm thực du lịch toàn quốc; các cuộc thi về báo chí, sáng tác ca khúc, tác phẩm văn học về tỉnh Ninh Bình và Quần thể danh thắng Tràng An…

Ngày 25/6/2014, Quần thể danh thắng Tràng An chính thức được Tổ chức UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới dựa trên 3 tiêu chí nổi bật: các giá trị nổi bật toàn cầu về văn hoá; các giá trị về thẩm mỹ; các giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo. Tại thời điểm được UNESCO ghi danh, Quần thể danh thắng Tràng An là di sản hỗn hợp thứ 31 trên thế giới, thứ 11 ở châu Á - Thái Bình Dương và là di sản hỗn hợp đầu tiên khu vực Đông Nam Á.