Quán quân “Dance Your Style” toàn nước Mỹ làm giám khảo FPTU Showcase 2025

FPTU Showcase 2025 là sân chơi vũ đạo dành riêng cho học sinh THPT trên toàn quốc do Trường Đại học FPT (Tập đoàn FPT) tổ chức. Cuộc thi năm nay có sự góp mặt của dàn giám khảo đình đám bao gồm Sơn Lâm, Chéc và Quốc Tít. Đây đều là những vũ công nổi tiếng với nhiều thành tích đáng nể ở các cuộc thi trong nước và quốc tế. Họ sẽ đóng vai trò cầm cân nảy mực, đánh giá các màn trình diễn của các thí sinh để chọn ra những cá nhân và đội nhóm xuất sắc nhất.

Giám khảo Sơn Lâm được biết đến là Quán quân cuộc thi "Dance Your Style" của nước Mỹ năm 2024. Anh cũng là nhà vô địch của nhiều đấu trường nhảy múa khác, trong đó có Thử thách cùng bước nhảy 2014 (Việt Nam), Rise Up Popping Edition 2022 (Mỹ), Rated F For Freestyle 2022 (Mỹ)… Gần đây nhất, Sơn Lâm giữ vai trò giám khảo chấm thi màn Dance Battle của chương trình Anh trai say hi. Là một trong ba giám khảo chính của FPTU Showcase 2025, khán giả kỳ vọng Sơn Lâm sẽ mang đến những đánh giá chuyên môn sắc sảo cùng góc nhìn độc đáo từ kinh nghiệm chinh chiến tại các đấu trường quốc tế.

Dàn giám khảo sẽ "cầm cân nảy mực" tại FPTU Showcase mùa thứ tư.

Bên cạnh Sơn Lâm, hai vị giám khảo khác góp mặt tại cuộc thi năm nay là dancer Chéc (Gia Linh) và "Hoàng tử Hip- hop" Quốc Tít. Chéc là nữ dancer tài năng với phong cách biên đạo cá tính và thần thái cuốn hút. Chéc từng đạt các thành tích như: Quán quân Sàn đấu vũ đạo mùa 2, Quán quân Nữ hoàng vũ đạo đường phố 2024 và lọt vào Bán kết Asia’s Got Talent 2019.

Trong khi đó, Quốc Tít cũng là vũ công có nhiều thành tích và được nhiều bạn trẻ yêu mến. Chàng dancer này từng giành danh hiệu quán quân của một số cuộc thi như: BadVibes Battle Vol.2, NHIỆT 3 Hiphop 1vs1… Ngoài ra, Quốc Tít còn là biên đạo của loạt sản phẩm âm nhạc: Hop On Da Show (LowG ft. TLinh), Càng Cua (LowG), Chăm Em Một Đời (Đức Phúc)...

Sự góp mặt của bộ ba giám khảo giàu kinh nghiệm và tâm huyết hứa hẹn sẽ mang đến một mùa giải bùng nổ, nơi các tài năng trẻ được thỏa sức sáng tạo và tỏa sáng trên sân khấu chuyên nghiệp. Với chủ đề "Back to the old school", FPTU Showcase 2025 sẽ đưa thí sinh quay trở lại thời kỳ Hip-hop hoàng kim, tạo ra sự kết nối giữa thế hệ Gen Z và Gen X, qua đó giúp các bạn có những góc nhìn mới mẻ về thể loại "old school" độc đáo này.

Sau 3 mùa giải thành công với hàng nghìn thí sinh dự thi, cuộc thi năm nay có nhiều đổi mới để tạo nên sân chơi sáng tạo và nhiều đất diễn hơn cho người tham dự với hai thể thức Showcase (thi đấu đội) và 1v1 Battle (thi đấu đơn). Một thí sinh có thể đăng ký dự thi cả hai thể thức.

FPTU Showcase đã đi qua 3 mùa giải thành công, là sân chơi uy tín cho các bạn học sinh đam mê nhảy.

Theo đó, thể thức Showcase (thi đấu đội) sẽ nhận hồ sơ đăng ký tới ngày 15/3. Mỗi trường THPT được phép cử 1-2 đội tham gia dự thi, mỗi đội gồm 5-20 thành viên và mỗi thành viên chỉ được phép tham gia một đội duy nhất. Các nhóm nhảy sẽ gửi bài thi online với phong cách trình diễn tự do (freestyle). 14 tiết mục xuất sắc do ban tổ chức lựa chọn và 1 tiết mục có lượt bình chọn cao nhất sẽ được tranh tài trực tiếp ở vòng Chung kết diễn ra vào ngày 27/4 tại Hà Nội.

Các giải thưởng của thể thức Showcase bao gồm: 1 Giải nhất trị giá 30 triệu đồng; 1 Giải nhì trị giá 20 triệu đồng; 1 Giải ba trị giá 10 triệu đồng; 2 Giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng; 1 Giải "Nhóm nhảy được yêu thích nhất" trị giá 5 triệu đồng và nhiều Giải phụ dành cho tập thể xuất sắc.

Bên cạnh đó, để tăng thêm tính hấp dẫn của cuộc thi, Ban tổ chức mở thêm thể thức 1v1 Battle (thi đấu đơn). Thí sinh sẽ được đăng ký dự thi cá nhân từ ngày 1/4 tới ngày 12/4. Vòng chung kết của thể thức này sẽ diễn ra vào ngày 20/4 cũng tại Hà Nội. Thí sinh chiến thắng sẽ trở thành nhà vô địch của thể thức thi đấu đơn và nhận giải thưởng trị giá 5 triệu đồng.

Các thí sinh quan tâm đến cuộc thi có thể tìm hiểu thêm thông tin qua:

Website: http://daihoc.fpt.edu.vn

Hotline: (024) 7300 5588