Quán Nhậu Tự Do - Địa điểm ăn uống nức tiếng của giới trẻ Hà Nội

Quán Nhậu Tự Do - Không gian đậm chất "Ta tự do trong thế giới của ta"

Chuỗi Quán Nhậu Tự Do là một hệ thống quán nhậu nổi tiếng tại Hà Nội, với không gian mở mới lạ và độc đáo cùng với thực đơn hơn 300 món vô cùng hấp dẫn. Ở thời điểm hiện tại, Quán Nhậu Tự Do đã sở hữu cho mình 9 cơ sở trải khắp các quận trung tâm Hà Nội và đặt mục tiêu trong năm 2023 sẽ là 15 cơ sở. Ghé Quán Nhậu Tự Do, quý khách sẽ có đa dạng sự lựa chọn không gian thưởng thức bữa tiệc, từ ban công cho đến trong nhà thoáng mát, sân vườn hay vỉa hè dân dã.

Không gian Beer Garden xanh mát

Không gian Beer Garden tại Quán Nhậu Tự Do 67A Phó Đức Chính, quận Ba Đình

Dẫn đầu về xu hướng Beer Garden tại các quán nhậu ở Hà Nội, ghé Quán Nhậu Tự Do, quý khách sẽ cảm nhận được một bầu không khí trong lành, dễ chịu, vừa giản dị gần gũi nhưng vẫn giữ được nhịp sống hiện đại.

Không gian Rooftop Beer cực chill

View Rooftop Beer tại Quán Nhậu Tự Do 75 Yên Lãng, quận Đống Đa

Không gian Rooftop là một trong những điểm nhấn ấn tượng tại Quán Nhậu Tự Do. Sau một ngày đi làm mệt mỏi, rủ thêm hội bạn ghé quán làm vài cốc bia lại được chiêm ngưỡng một khung cảnh lãng mạn của thành phố từ trên cao còn gì tuyệt vời hơn.

Không gian Private (VIP) riêng tư

Không gian phòng riêng tại Quán Nhậu Tự Do 08 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

Không gian phòng riêng (VIP) tại Quán Nhậu Tự Do là nơi đủ riêng biệt để tụ họp cùng anh em, chiến hữu mời nhau những ly bia, chén rượu thắm đượm nghĩa tình: phòng riêng cho 10-20-30-50-70… người.

Không gian trong nhà

Không gian trong nhà tại Quán Nhậu Tự Do 112 Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa

Không gian trong nhà cũng là một địa điểm vô cùng lý tưởng cho thực khách khi đến với Tự Do. Điều hòa mát lạnh vào mùa hè, thoáng mát vào mùa đông sẽ làm hài lòng trải nghiệm ẩm thực của quý khách.

Không gian vỉa hè dân dã

Không gian nhậu vỉa hè tại Quán Nhậu Tự Do 10 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy

Không cố định trong bất kỳ phong cách nào, có lẽ đó là lý do mà Quán Nhậu Tự Do được đón nhận như vậy. Không chỉ sở hữu không gian sân vườn xanh mát, view ban công cực chill và phòng riêng lịch sự, Quán Nhậu Tự Do còn mang một nét rất Hà Nội xưa với không gian nhậu ngoài vỉa hè vô cùng dân dã

Còn điều gì tuyệt vời hơn khi khoác vai nhau, uống những cốc bia tự do mát lạnh, nhâm nhi những món đồ nhậu và chìm đắm trong không gian ồn ào nhưng không kém phần sôi động tại Quán Nhậu Tự Do.

Thực đơn Quán Nhậu Tự Do thỏa mãn gu ẩm thực của mọi khách hàng

Người ta có thể ghé quán 1,2 lần vì không gian và phong cách độc đáo nhưng điểm "giữ chân" khách hàng quay lại vẫn là chất lượng của món ăn. Thực khách sẽ được trải nghiệm cảm giác thăng hoa vị giác khi thưởng thức những món nhậu siêu "bắt mồi" cùng với vị bia tự do tuyệt hảo khi ghé Quán Nhậu Tự Do. Gợi ý giúp bạn một số món nhất định không thể bỏ qua khi ghé quán:

Bộ sưu tập món nhậu "must try" khi ghé Quán Nhậu Tự Do

Bên cạnh đó, thực đơn tại Quán Nhậu Tự Do cũng được cập nhật thường xuyên 2 lần 1 năm. Nhằm mang đến trải nghiệm ẩm thực hàng đầu cho quý khách, Tự Do luôn lắng nghe khách hàng để cải tiến những công thức món ăn và ra mắt món mới cho phù hợp với từng thời điểm và khẩu vị của thực khách.

Các dịch vụ tại Hệ thống Quán Nhậu Tự Do

"Cuộc vui sau giờ làm"

Không gian ở Quán Nhậu Tự Do vừa thích hợp để tổ chức những bữa tiệc ấm cúng, lại vừa thích hợp với cả những buổi gặp mặt bạn bè đầy sôi động. Sau những giờ làm việc căng thẳng, cùng vài người anh em bạn bè thân thiết ghé Tự Do thưởng thức những cốc bia và tỉ tê đủ thứ chuyện.

Quán Nhậu Tự Do - Nơi bắt đầu của những cuộc vui sau giờ làm cùng anh em

Tổ chức sinh nhật cho khách hàng

Như một lời chúc dành cho khách hàng khi ghé quán vào dịp sinh nhật, Quán Nhậu Tự Do nhận tổ chức tiệc cho quý khách cùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cùng với đó, nhà hàng cũng hỗ trợ trang trí, set up không gian sự kiện nhằm mang đến buổi sinh nhật có ý nghĩa nhất.

Trang trí sinh nhật cho khách hàng tại Quán Nhậu Tự Do 112 Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa

Tổ chức tiệc tất niên, liên hoan, kỷ niệm cho công ty

So với các quán nhậu ở Hà Nội, tất cả các cơ sở của hệ thống Quán Nhậu Tự Do đều sở hữu không gian rộng rãi, thoáng mát có sức chứa lên tới 400-500 người cùng một thời điểm. Chính vì vậy, Quán Nhậu Tự Do được đông đảo quý công ty tin tưởng lựa chọn làm địa điểm tổ chức tiệc tất niên hay các dịp kỉ niệm lớn. Ngoài ra, nhà hàng còn hỗ trợ thiết kế thực đơn riêng biệt hoàn toàn miễn phí cùng với nhiều ưu đãi khi đặt tiệc trước tại đây.

Tổ chức tiệc công ty ngoài trời tại Quán Nhậu Tự Do 68 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm

Tổ chức chiếu trực tiếp bóng đá

Với hệ thống màn led 400 inch từ 2-3 cái tại mỗi cơ sở cùng với chất lượng âm thanh sống động, Quán Nhậu Tự Do là địa điểm tuyệt vời để anh em thưởng thức và cổ vũ các trận bóng đá hấp dẫn. Hòa chung vào không khí sôi động của người hâm mộ và không quên thưởng thức "mồi ngon - bia ngọt" chắc chắn sẽ làm tăng trải nghiệm của thực khách khi tới đây.

Màn led 400 inch phục vụ chiếu bóng tại Quán Nhậu Tự Do 02 Lê Đức Thọ, Cầu Giấy

Với phong cách độc đáo và những ưu điểm khác biệt hẳn các quán nhậu ở Hà Nội, không quá khó hiểu khi Quán Nhậu Tự Do được giới trẻ Hà Thành đón nhận nồng nhiệt đến thế. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm để gặp mặt bạn bè - gia đình - đồng nghiệp, đừng quên ghé Quán Nhậu Tự Do để tận hưởng món ăn ngon và vị bia tự do sảng khoái nhé.

Hệ thống Quán Nhậu Tự Do tại Hà Nội

- Số 10 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy.

- 68 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm.

- Số 8 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng.

- 75 Yên Lãng, Đống Đa.

- Số 2 Lê Đức Thọ, Cầu Giấy.

- 112 Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa.

- 67A Phó Đức Chính, Ba Đình.

- 58 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy.

- 01 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng.

Website:quannhautudo.com

Fanpage: https://www.facebook.com/nh.QuanNhauTuDo

Hotline: 0886861919 - 0866991986.