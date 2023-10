Quản lý Six Senses Ninh Van Bay: Chúng tôi sẵn sàng từ chối nếu khách yêu cầu những sản phẩm gây hại đến môi trường

Trải nghiệm “chỉ có ở Six Senses Ninh Van Bay”

Trong phần review trên trang TripAdvisor, một du khách từ Wiltshire (Anh) đã dùng từ “tuyệt vời” và “sửng sốt” để mô tả trải nghiệm của gia đình mình khi tận mắt thấy bầy voọc chuyền cành cây sà xuống trước cửa sổ phòng tắm để “tới thăm” họ trong kỳ nghỉ tại Six Senses Ninh Van Bay.

Một du khách khác thì bày tỏ ấn tượng khi bắt gặp rất nhiều vật dụng được làm từ các chất liệu có nguồn gốc tự nhiên thay cho đồ nhựa, nước được đựng trong các chai thuỷ tinh sử dụng nhiều lần và thực phẩm bản địa tươi ngon, phong phú, nhiều loại được thu hái từ chính nông trại của khu nghỉ.

Điều này không quá khó hiểu, nếu lướt qua fanpage của Six Senses Ninh Van Bay. Một post được đăng hồi đầu tháng này, “khoe” sản lượng rất ấn tượng của các khu vườn hữu cơ tại đây trong tháng 9: 964 kg rau củ quả, 18.5kg nấm, 615 quả trứng và 470ml tinh dầu.

Chị Đinh Thuý Nga, quản lý bộ phận Phát triển bền vững của Six Senses Ninh Van Bay tự hào chia sẻ về những trải nghiệm độc đáo như làm dầu dừa thủ công, leo núi, trồng san hô… Điều đặc biệt là trong các hoạt động này, hướng dẫn viên của du khách có thể là Tổng quản lý của khu nghỉ Benjamin Kreuz và Trần Thị Quỳnh, một nhà sinh vật học từ tổ chức GreenViet hiện đang làm việc tại Six Senses Ninh Van Bay trong chương trình hợp tác giữa hai bên.

Trên suốt hành trình, khách sẽ được các hướng dẫn viên đặc biệt này chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về các hoạt động bảo tồn tự nhiên, phát triển bền vững của khu nghỉ, cũng như những kiến thức thú vị về nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ động thực vật độc đáo bản địa. Một trải nghiệm rất đặc biệt “chỉ có ở Six Senses Ninh Van Bay” là ngắm loài hoa nghệ Six Senses, loài thực vật có tên khoa học là "sixsensesensis", theo tên của khu nghỉ, nơi nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2022, chính trong một chuyến trekking của Tổng quản lý Benjamin Kreuz. Loài hoa này đang được các nhà khoa học đề xuất đưa vào Danh sách các loài thực vật nguy cấp ở cấp độ toàn cầu (Danh sách đỏ IUCN).

Dù nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng, và có thể mang lại thêm một nguồn thu, nhưng những hoạt động trải nghiệm của Six Senses Ninh Van Bay hiện chỉ dành cho khách lưu trú và không mở rộng cho khách ngoài.

“ Lượng nhân sự của chúng tôi có giới hạn, nên khó đáp ứng được việc mở rộng phục vụ các hoạt động trải nghiệm này. Và còn một lý do rất quan trọng, đó là nếu mở rộng đối tượng phục vụ, thì lượng tàu qua lại đưa đón khách sẽ tăng lên, từ đó có thể tác động không tốt đến môi trường, và như vậy sẽ không đúng với triết lý phát triển bền vững mà chúng tôi theo đuổi ”, anh Trương Đình Đồng, quản lý Six Senses Ninh Van Bay cho biết.

“Chúng tôi không phục vụ các sản phẩm đi ngược lại triết lý phát triển bền vững”

Six Senses Ninh Van Bay nằm tại vịnh Ninh Vân - một trong những vịnh biển đẹp nhất của Việt Nam. Nơi này cách thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) 60km. Đây là vùng vịnh yên bình, xứng danh là chốn trú ẩn của sự thư giãn và riêng tư dành cho những du khách muốn hòa mình về với thiên nhiên.

Là thương hiệu tiên phong trong mảng nghỉ dưỡng cao cấp, Six Senses Ninh Van Bay đã hoạt động hơn 18 năm với quy trình vận hành đặc biệt chú trọng đến yếu tố bền vững, tôn vinh giá trị cội nguồn, khuyến khích đẩy mạnh các dự án phát triển cộng đồng và bảo tồn hệ sinh thái. Các hoạt động leo núi, khám phá thiên nhiên hoang… ngoài việc là những dịch vụ gia tăng nhằm thỏa mãn khách trong thời gian lưu trú, thì cũng là một cách Six Senses Ninh Van Bay truyền tải, khơi dậy tình yêu thiên nhiên, môi trường ở du khách.

Là những người sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn USD cho một kỳ nghỉ tại Six Senses Ninh Van Bay, liệu có khi nào, du khách ở đây phàn nàn khi đòi hỏi nào đó của họ về dịch vụ không được đáp ứng vì lý do bảo vệ môi trường? Trả lời câu hỏi này, ông Benjamin Kreuz cho biết, hầu hết khách của khu nghỉ là những người có ý thức cao trong việc giữ gìn không gian sống chung của muôn loài. Họ đã hiểu về các tiêu chí phục vụ bền vững, thân thiện với thiên nhiên. Rất nhiều người thậm chí còn tìm đến với Six Senses Ninh Van Bay vì yêu thích và đánh giá cao triết lý vận hành tôn trọng tự nhiên ở đây.

Ở chiều ngược lại, khu nghỉ cũng có thể từ chối nếu du khách yêu cầu các sản phẩm du lịch, ẩm thực gây ảnh hưởng không tốt đến thiên nhiên. “ Ở Six Senses Ninh Van Bay, chúng tôi không phục vụ các sản phẩm, dịch vụ đi ngược với tiêu chuẩn phát triển bền vững. Do đó, nếu có khách hàng yêu cầu những sản phẩm, dịch vụ có thể gây hại cho môi trường, ví dụ như trứng cá caviar, thì buộc chúng tôi phải từ chối …”, ông Benjamin Kreuz cho biết.

0,5% lợi nhuận, 5 người, và “thành tựu lớn nhất”

Mỗi năm, Six Senses Ninh Van Bay trích 0,5% lợi nhuận cho quỹ phát triển bền vững. Ngân sách và kế hoạch hoạt động của từng hạng mục đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ năm trước, trong đó 90% ngân sách được lên kế hoạch cho các dự án và 10% được dự trù. Quỹ phát triển bền vững Six Senses Ninh Van Bay được thành lập vào năm 2015.

Quỹ này vận hành những hoạt động song hành Six Senses Ninh Van Bay trong việc tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội, đồng thời khuyến khích sự tham gia của khách hàng qua các trải nghiệm mang giá trị và ý nghĩa cao, để từ đó mỗi cá nhân đều nhận thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và môi trường xung quanh họ.

Cũng theo đại diện khu nghỉ dưỡng, tổng quỹ của Quỹ phát triển bền vững Six Senses Ninh Van Bay năm 2022 là 96.252 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng). Với khoản ngân sách như vậy, bên cạnh các dự án bảo tồn tự nhiên ở địa phương, khu nghỉ đã vận hành hiệu quả một số hoạt động cộng đồng mang tính kết nối với địa phương như trồng rừng đầu nguồn, xây dựng hệ thống nước sạch cộng đồng, dạy tiếng Anh cho trẻ em trong khu vực… Đây là hai hoạt động được quản lý khu nghỉ đánh giá cao nhất trong thời gian gần đây.

Trong năm 2022, đã có hơn 2.500 học sinh ở các địa bàn xa xôi khó khăn được sử dụng nước sạch nhờ chương trình trao tặng các hệ thống lọc nước của Six Senses Ninh Van Bay. Khu nghỉ cũng đã tổ chức được 24 khóa học tiếng Anh miễn phí cho học sinh 2 trường tiểu học địa phương, với giáo viên chính là các nhân viên khu nghỉ kết hợp với tình nguyện viên đến từ các trường đại học. Nhờ những hoạt động này, Six Senses Ninh Van Bay giành được nhiều thiện cảm từ người dân các vùng lân cận và được họ ủng hộ trong các hoạt động phát triển bền vững.

Chia sẻ về tầm nhìn cho hoạt động này trong tương lai 3-5 năm tới, Tổng quản lý Six Senses Ninh Van Bay cho biết, một trong những dự án sẽ được mở rộng là bảo tồn đa dạng sinh học và loài Voọc chà vá chân đen. Dự án này có tiềm năng phát triển và nhân rộng mô hình tại rừng quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên trên cả nước, hứa hẹn mang lại những tác động mạnh mẽ không chỉ ở cấp độ địa phương mà còn trên toàn quốc bằng cách kết hợp với các tổ chức bảo tồn quốc tế như WWF, FFI.

Một hoạt động khác cũng sẽ được đầu tư tập trung là khôi phục và trồng lại rạn san hô ở các khu vực gần khu nghỉ. “ Chúng tôi đã mời một chuyên gia từ Australia. Sắp tới, chuyên gia này sẽ tới Six Senses Ninh Van Bay để tham gia dự án khôi phục các vùng san hô chết ”, ông Benjamin Kreuz cho biết.

Six Senses Ninh Van Bay cũng đang phối hợp với một tổ chức phi chính phủ tại Đà Nẵng để thúc đẩy dự án trồng rừng tại đây. Mục tiêu chung là khôi phục và trồng lại 10ha rừng đầu nguồn trong thời gian 3 năm, từ nay đến 2026.

Nhóm phụ trách phát triển bền vững ở Six Senses Ninh Van Bay chỉ có 5 người, nhưng khối lượng công việc cũng như thành tựu trong lĩnh vực này đến nay khá ấn tượng, là nhờ khu nghỉ đã huy động được sự tham gia của tất cả các nhân sự, sự hỗ trợ của tình nguyện viên và người dân, chính quyền địa phương. Ông Benjamin Kreuz cho rằng đây là thành tựu lớn nhất khi triển khai các hoạt động phát triển bền vững.

Trong năm 2022, đã thu gom được hơn 611 kg rác thải từ các bãi biển địa phương, cung cấp nguồn nước sạch đến cho 2,504 người dân địa phương, trao tặng 300 bình đựng nước cho các em học sinh.

Tính đến tháng 1 năm 2023, khu phức hợp Ninh Van Greens đã sản xuất được hơn 227 kWh điện, cung cấp 20% năng lượng điện cho toàn hệ thống vận hành của khu nghỉ.