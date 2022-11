Quán ăn đầy ghi chú bá đạo khiến khách quên cả đói: Tự chê đồ ăn dở, cấm ăn thừa

Hầu hết mọi người tìm đến các quán ăn chủ yếu để lấp đầy chiếc bụng đói. Tuy nhiên, bên cạnh việc được phục vụ những phần ăn ngon miệng hợp vệ sinh, thực khách đôi khi còn được khuyến mãi thêm tiếng cười bởi sự hài hước đến từ các chủ quán vui tính.

Một người dùng mạng đã chia sẻ lại trải nghiệm ăn hàng đầy thú vị của mình khi dừng chân tại một quán ăn dọc đường trong lúc đi công tác. "Đang cáu vì đói bụng cái quẹo đại vô quán này tự dưng hết cáu ngang", cô gái cho biết.

Ngay từ trước cửa, chủ quán đã gây chú ý với bảng thông báo hài hước.

Địa điểm trong hình ảnh được cô chia sẻ cho thấy đây là một quán bún - bánh canh cá lóc đơn thuần như nhiều hàng quán khác. Điểm gây ấn tượng ngay từ khi đứng trước cửa quán đó chính là chiếc bảng khá to với lời nhắn dí dỏm "Tôi bị điếc, gọi to vào ‘Anh Dũng điếc ơi dậy bán hàng’, kêu to vào".

Chiếc bảng này chỉ là một trong vô vàn những lời nhắn, dặn dò đầy thú vị khác được in lên khắp tường phía bên trong quán.

Lời quảng cáo khó đỡ của chủ quán. Một loạt những thông điệp được chủ quán gửi đến khách hàng vừa hài hước vừa cho thấy phong cách bán hàng "bá đạo" của chủ quán. Từ lời quảng cáo món ăn theo phong cách tự "dìm hàng" đến hướng dẫn cách gọi món, lấy thức ăn, lời lẽ sử dụng đều khiến ai đọc cũng không khỏi bật cười.



Những "nội quy" trong quán.



Thực khách tự lấy rau theo ý thích.



"Ở đây không có cái là thượng đế, chỉ có tình nhân ái".

"Bánh canh dở ẹc không ngon, nhưng thêm miếng chả lại thêm tuyệt vời".

"Bạn ăn tô bao nhiêu tiền tôi cho cá cho bạn

Còn bột, bún, cháo tự bạn cho vào tô của mình

Canh không ăn thừa (thừa cho bì bóng mang về)

Tiền tôi không thu của bạn, bạn bỏ vào hòm tự giác (nhưng theo lời của chủ bài viết thì đưa trực tiếp cho chú chủ quán vẫn được)".

Chiếc thùng để thu tiền ăn của khách với dòng ghi chú không kém phần hài hước: "Dũng điếc không thiếu tiền nhưng còn thiếu đức".



Lời khẳng định rất thẳng thắn từ chủ quán.



Theo lời chủ quán, số tiền bán được sẽ được dùng để gây quỹ làm từ thiện. Những ghi chú khiến thực khách quên mất cả cơn đói mà chỉ tập trung vào sự dí dỏm của chủ quán. Không chỉ chủ bài viết và dân mạng cũng bày tỏ thích thú trước sự sáng tạo và độc đáo của quán bánh canh này.



Rất nhiều lời xuýt xoa "Dễ thương xỉu", "Chú cute dữ vậy", Quá trời dễ thương luôn"..., được dân mạng để lại ngay bên dưới phần bình luận.