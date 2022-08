Quán ăn 7 ngày bán 7 món khác nhau, mang về doanh thu gần 20 triệu/ngày

Dạo gần đây tại TP.HCM, rất đông cư dân mạng "khai quật" được một quán ăn có cách bán khá lạ nhưng các món ăn đều ngon cùng mức giá cực kỳ bình dân. Vốn dĩ quán đã đông khách quen sẵn từ trước đến nay, cộng thêm sự "nổi tiếng vô tình" này mà khách đứng ngập cả trong nhà lẫn trước quán, chắn hết cả lối đi của con hẻm, nơi để xe máy rộng rãi thì lúc nào cũng kín chỗ.



Quán ăn Cô Hoàng còn được biết đến là "quán bánh canh cua chỉ bán 1 ngày 1 tuần"

QUÁN ĂN THAY ĐỔI THỰC ĐƠN MỖI NGÀY, KHÔNG MÓN NÀO TRÙNG MÓN NÀO TRONG 1 TUẦN

Tuy mới "vang danh" trên truyền thông nhưng quán đã bán được 30 năm, đến con đường Ông Ích Khiêm, hỏi quán canh bánh cua Cô Hoàng hay quán bún thịt nướng Cô Hoàng, ai cũng biết để chỉ đường cho mọi người len vào sâu con hẻm nhỏ.

Quán ăn Cô Hoàng này khiến một số thực khách tuy đến ăn nhiều lần nhưng vẫn băn khoăn không biết phải gọi đây là quán bán món gì mới đúng. Khi mỗi ngày cô chủ quán sẽ dọn hàng bán một món khác nhau, theo thực đơn treo sẵn trên vách. Cả tuần không món nào trùng món nào.

"Ban đầu mình không có lịch bán cố định như thế này đâu, mỗi sáng đi loanh quanh trong chợ, nhìn thấy cái gì ngon sẽ mua về nấu để trưa bán món đó. Ví dụ hôm thấy cua tươi sống sẽ bán bánh canh cua, hôm thấy lòng heo hấp dẫn cứ mua về nấu cháo lòng mà bán. Hồi trước bán cả mười mấy món/tháng, mỗi ngày một món, nhưng không ngày nào trùng ngày nào. Dần dà bán lâu sẽ nhìn ra được khách thích ghé quán mình để ăn món nào, thế là chọn bán những món đó trong vô số món mình đã từng nấu bán".

Có cách bán buôn ngẫu hứng như vậy nhưng cô Hoàng vẫn chinh phục được rất nhiều thực khách xa gần khắp các quận nhờ tay nghề nấu ăn ngon của mình. "Sở dĩ bây giờ có lịch bán là do thấy thương khách quá! Có nhiều người dù ở xa như Quận 3, Quận 4 ngày nào cũng ghé để xem thử hôm nay mình có bán món mà họ thích hay không, vì họ đâu biết được mỗi ngày mình sẽ bán món gì. Thế nên mình chọn 7 món cố định bán 7 ngày trong tuần để khách quen dễ đến, muốn ăn món nào cứ canh theo lịch nấu thôi.

Mình không có công thức nấu nướng hay bí quyết gia truyền gì cả đâu. Cứ nấu như cho gia đình ở nhà ăn, nêm nếm theo cách của mình, không mặn quá cũng không nhạt quá, thành ra hợp với khẩu vị mọi người. Chủ yếu là mình phải bán một tô chất lượng, thịt phải nhiều, có đầy đủ đồ ăn kèm, như thế mới khiến khách ăn thoả cơn thèm".

Quán của Cô Hoàng mở cửa từ 1h30, nhưng khách đến đứng đợi từ lúc 1h kém lúc cô và các anh chị trong nhà dọn hàng, nên cứ vừa bày biện vừa bán từ 1h kém. Những món cô bán bao gồm: cháo lòng, bún mộc, bún mắm, bánh canh cua, hủ tiếu gà, bún măng vịt, bún thịt nướng. Vào những ngày đầu tháng Âm lịch và rằm cô Hoàng không nghỉ mà đổi sang bán đồ chay.

"Những hôm đó mình sẽ bán các món chay như hủ tiếu chay, bún xào chay... mỗi ngày rằm hay mùng một là bán 2 món: 1 món khô kèm 1 món nước, cũng không cố định sẽ bán món gì. Tuỳ hứng hôm đó thôi, đến giờ vẫn chưa có lịch bán món nào cố định cho những ngày ăn chay".

Mỗi món ăn sẽ có giá dao động từ 35 nghìn đến 45 nghìn, tuỳ vào hôm đó cô bán món gì. Nhưng hai món được mọi người yêu thích nhất là bánh canh cua và bún thịt nướng. Khi được hỏi vậy tại sao cô không chọn bán xuyên suốt một trong hai món được khách mua nhiều nhất cho tiện việc đi chợ, chuẩn bị nấu nướng các thứ, cô nói: "Bởi vì trong con hẻm này chỉ có quán ăn của mình nên mình muốn bán đa dạng món để hàng xóm xung quanh mỗi ngày ghé ăn trưa sẽ không bị ngán. Nếu mình chỉ bán một món duy nhất giống các hàng quán thông thường thì đâu có gì đặc biệt (cô cười). Hơn nữa bán mỗi ngày một món như thế này khách mới ghé quán mình thường xuyên được. Ai hợp khẩu vị của mình sẽ quay lại vào ngày mai, ngày kia để thưởng thức món khác, chứ nếu bán một món luôn thì chắc cả tháng họ mới quay lại một lần.

Vả lại vì mình đã bán lâu năm nên đều có mối quen sẵn, chuyện đi chợ không mất nhiều thời gian nữa dù quán bán số lượng lớn, cứ đến chợ xem nguyên liệu và xách về nấu thôi, rất nhanh".

THỨ 5 "ĐẶC BIỆT": BÁN CANH CANH CUA NHƯNG HẾT CUA SAU 30 PHÚT MỞ BÁN, CỨ 10 PHÚT LÀ MỘT LƯỢT KHÁCH MỚI VÀO LIÊN TỤC

Trong 7 món mà cô Hoàng bán, món ăn ngon nhất, được nhiều khách tìm đến nhất là bánh canh cua ngày thứ 5. Vào ngày bán món này, chưa đến giờ dọn hàng đã thấy tấp nập người đội nắng đứng trước nhà, kín hết cả con hẻm để đợi.

Nghe khá nhiều food reviewer, TikToker... tìm đến quán Cô Hoàng tại 86/9 đường Ông Ích Khiêm, Quận 11 để ăn, bạn Tâm chia sẻ: "Hôm nay là lần thứ 3 mình tìm đến đây để quyết mua được 1 phần bánh canh cua đầy đủ. Mỗi thứ 5 hàng tuần mình đều canh giờ để chạy sang quán này, mất hết 20 phút đi đường nhưng vì quán khá 'hot' nên không tranh lại mọi người để mua được một phần bánh canh cua kèm một con cua hấp tách để ăn cùng".





Một tô bánh canh cua của cô Hoàng bán khá to, nhiều bánh kèm thị heo, thịt cua và nhiều loại topping khác, chỉ có giá 35 nghìn. Mọi người thường kêu thêm giò heo ăn cùng, nhưng thứ hút khách nhất lại là tô bánh canh cua kèm cua nguyên con. Tô này có giá 80 nghìn, so với mặt bằng chung giá bán thì khá rẻ, vì bình quân các hàng khác sẽ bán bánh canh kèm cua hấp có giá từ 100 đến 150 nghìn đồng. Mức giá rẻ cũng là lý do chính ngoài hương vị ngon để cô Hoàng thu hút khách trong 30 năm nay.

Bánh canh cua ở đây thơm ngon, nước dùng thanh ngọt, thịt cua dai chắc và sợi bánh canh mềm không bị cứng. Thịt heo luộc cắt lát vừa phải, không mỏng quá cũng không dày quá đủ để nước lèo ngấm vào thịt ăn kèm. Tô bánh canh nóng hổi, vắt miếng chanh, cho thêm miếng ớt đảm bảo hết sạch tô trong vòng 5 phút.

Chú Trung - khách quen của quán chia sẻ: "Mình ăn ở đây chắc phải hơn 6 năm nay rồi, hầu như cứ 3 bữa một tuần mình lại ngồi đây. Quán nấu món nào cũng ngon, nhưng chắc bánh canh cua là ngon nhất. Nước bánh canh rất vừa miệng, đậm đà".





Chúng tôi đứng ở quán chỉ tầm 30 phút mà khách đến và đi rất nhiều lượt, phải hơn 50 khách trong khoảng thời gian này. Cô chủ và các dì phụ bán phải nhanh tay múc bánh canh liên tục không để khách chờ lâu. Không khí inh ỏi tiếng khách hối cùng tiếng gọi món/tính tiền của người phụ bán, cộng thêm kèn xe của người lưu thông trong hẻm bị kẹt lại, tạo một bầu không khí náo nhiệt vô cùng.

Dẫu khách đông đến mức không thể ngơi tay để lau mồ hôi hay uống cốc nước, nhưng cô chủ vẫn vui vẻ bảo: "Mình không phải là người hễ cứ có khách đông hay càng nhiều người muốn ăn là phải tăng giá bán để kiếm thêm lời. Dù khách đông hay ít, lạ hay quen, mình muốn giữ mức giá mình vẫn bán. Thông thường vào ngày thứ 5 bán bánh canh cua mình sẽ bán khoảng hơn 300 phần 1 ngày. Các ngày khác có khi bán được ít hơn, nhưng lượng khách vẫn tầm đó chứ không chênh lệch quá nhiều".

Với số lượng bán khủng như vậy, vị chi doanh thu của quán ăn nhỏ này tầm 20 triệu/ngày. Đây là con số đáng mơ ước đối với các quán ăn bình dân vỉa hè nằm ở các quận xa trung tâm thành phố.