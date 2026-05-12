"Quái kiệt" Snooker 13 tuổi khiến cả tất cả kinh ngạc: Chưa đủ tuổi lái xe nhưng đã sẵn sàng thống trị thế giới

Với khả năng chơi tốt bằng cả hai tay và tốc độ ra cơ thần tốc, cậu bé Fred Richards đang được kỳ vọng sẽ trở thành người kế thừa xứng đáng cho huyền thoại "The Rocket" Ronnie O’Sullivan.

Làng Snooker thế giới đang xôn xao trước sự xuất hiện của một tài năng nhí 13 tuổi đến từ Waterlooville (Anh). Fred Richards không chỉ gây ấn tượng bởi những danh hiệu ở lứa tuổi thiếu niên mà còn bởi phong cách thi đấu mang đậm dấu ấn của một siêu sao tương lai.

Điểm đặc biệt nhất giúp Fred Richards chiếm trọn tâm điểm chính là khả năng đánh bóng điêu luyện bằng cả tay trái lẫn tay phải. Trong giới Snooker, đây là kỹ năng cực khó mà chính Ronnie O’Sullivan đã dùng để thống trị thế giới suốt nhiều thập kỷ.

Cha của Fred, ông Mark Richards, cho biết con trai mình bắt đầu cầm cơ từ năm 6 tuổi và bộc lộ niềm đam mê kỳ lạ. Cậu bé có thể đứng bên bàn tập luyện liên tục nhiều giờ đồng hồ với sự tập trung tuyệt đối. Chính thái độ nghiêm túc này đã giúp Fred sớm hoàn thiện kỹ thuật và có tư duy chiến thuật vượt xa bạn bè cùng trang lứa.

Cậu bé đam mê billiards từ nhỏ

Không chỉ chuẩn xác, Fred còn sở hữu tốc độ ra cơ cực nhanh, trung bình chỉ mất khoảng 15-17 giây cho một cú đánh. Lối chơi tấn công rực lửa này khiến người xem không khỏi liên tưởng đến biệt danh "The Rocket" của O’Sullivan.

Thậm chí, đích thân huyền thoại Ronnie O’Sullivan cũng từng dành lời khen ngợi cho Fred sau khi quan sát cậu thi đấu: "Cậu nhóc này có sự tự tin và kỹ thuật thực sự tốt. Nếu giữ vững phong độ, Fred chắc chắn sẽ là tương lai của Snooker Anh quốc".

Dù đang là một ngôi sao đang lên và nhận được sự săn đón của nhiều nhà tài trợ, cậu bé đang nỗ lực cân bằng giữa việc học văn hóa và lịch tập luyện chuyên nghiệp tại học viện.

"Cháu thần tượng chú Ronnie và luôn học cách chú ấy kiểm soát bàn đấu. Mục tiêu của cháu là trở thành cơ thủ chuyên nghiệp và một ngày nào đó sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới", Fred tự tin chia sẻ.

Với sự đầu tư bài bản và tố chất thiên bẩm, giới chuyên môn nhận định việc Fred Richards góp mặt tại World Snooker Tour (hệ thống giải chuyên nghiệp thế giới) chỉ còn là vấn đề thời gian.