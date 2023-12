Quá trình bắt giữ kẻ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh bằng súng sau 3 giờ gây án

Sau 3 giờ gây án ở Trà Vinh, khi đến địa bàn tỉnh Tiền Giang, nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng đã bị bắt giữ.

Trước đó, tối 30/11, 2 nghi phạm gồm Lại Thế Việt và Huỳnh Hải Quang (ngụ khóm 9, phường 4, TP Trà Vinh) mang 2 khẩu súng đi trên xe máy tìm nơi cướp tài sản.

Đến khoảng 18h cùng ngày, khi đến tiệm vàng Mỹ Trang (thuộc khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) thì nảy sinh ý định cướp. Tại đây đối tượng Quang yêu cầu Việt canh đường cho mình đi vào để cướp và sẵn sàng bắn trả nếu bị chống cự. Khi vào tiệm vàng, Quang nổ súng bắn vào người bà L.T.P. (là chủ tiệm vàng) làm người này bị thương, sau đó đập vỡ cửa kính tiệm vàng và lấy đi một số vàng.

Đến 18h30, Công an tỉnh Trà Vinh nhận tin báo về việc có nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng ở huyện Châu Thành. Ngay sau đó, Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt nóng đối tượng gây án.

Lại Thế Việt bị bắt khi đang trên đường tẩu thoát.

Khoảng 20h30, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Công an tỉnh Tiền Giang bố trí lực lượng triển khai các biện pháp phối hợp truy bắt nghi phạm đang trên đường chạy trốn ngang qua địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo Cơ quan CSĐT, lực lượng chức năng Tiền Giang đã bố trí các đơn vị gồm: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an TP Mỹ Tho và Công an huyện Châu Thành đã tổ chức lực lượng chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến giao thông có khả năng đối tượng di chuyển qua.

Đến 20h50, Tổ công tác, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đang chốt chặn tại ấp Ngãi Lợi, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành phát hiện nghi phạm di chuyển trên quốc lộ 1 và tiến hành khống chế, bắt giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang làm việc đối tượng Lại Thế Việt.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai tên Lại Thế Việt (SN 2002, trú xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Đồng thời, Việt thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) rồi thuê xe honda chở khách trốn đi TP.HCM. Tuy nhiên, khi qua địa phận tỉnh Tiền Giang, Việt bị lực lượng Công an bắt giữ.

Sau khi xác minh, làm rõ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành bàn giao Lại Thế Việt cho Công an tỉnh Trà Vinh điều tra, xử lý.