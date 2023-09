Quá mê bộ merchandise, giới trẻ hứng khởi mua “cháy vé” HAY FEST đi “quẩy” cuối tuần này!

Bộ merchandise "xịn đét" lần đầu xuất hiện tại HAY FEST 2023



Chỉ còn ít ngày nữa, sự kiện HAY Glamping Music Festival 2023 (HAY FEST 2023) do TheBROs Entertainment và Hoàng An Nhiên Group đồng tổ chức sẽ chính thức được diễn ra tại Công viên Yên Sở, Hà Nội. Bên cạnh bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao đậm chất quốc tế cùng loạt hoạt động dành cho giới trẻ chỉ có tại HAY, lễ hội HAY FEST 2023 năm nay còn cho ra mắt bộ sản phẩm merchandise độc quyền sẽ được bày bán ngay tại khu vực HAY MÁRT của sự kiện. So với mùa 1, bộ merchandise của HAY mùa 2 khiến nhiều bạn trẻ phải choáng ngợp vì sự đầu tư cùng những cái tên độc lạ đậm chất HAY bao gồm: Túi Tốt, Thảm Đêm Ít, Quạt Fancy, Hô-li-dây, Áo Collection.

Túi Tốt mang thương hiệu HAY với thông điệp "Nhẹ gánh trên vai, ai ai cũng thích" sở hữu kích cỡ "cực đại" có khả năng "đựng cả thế giới". Đặc biệt sản phẩm còn được thiết kế với chất liệu không thấm nước cùng 2 lớp dày dặn có thể đưa bạn đi bất cứ đâu mà không cần phải lo lắng về thời tiết. Ngoài ra Túi Tốt #HAY cũng được thiết kế 2 quai túi để bạn có thể thỏa sức tạo dáng với nhiều kiểu đeo thời thượng đa phong cách.

Đến với HAY FEST 2023, khán giả của HAY vừa được nghe nhạc vừa được "chill" trong không gian glamping nên không thể thiếu những chiếc thảm ngồi giúp bạn thoải mái thưởng thức lễ hội HAY mà không phải lo mỏi chân. Chiếc Thảm Đêm Ít của HAY mang chất liệu không thấm nước 2 mặt sẵn sàng "chấp" mọi thời tiết dù mưa hay nắng.

Quạt fancy hay Hô-li-dây trong bộ Merchandise của HAY lần này cũng gây thích thú và khiến giới trẻ phải "săn lùng". Không giống như những chiếc quạt bình thường khác, Quạt fancy mang chất liệu vải đặc biệt chỉ có tại HAY FEST 2023. Ngoài ra hô-li-dây mang thiết kế đặc trưng của HAY sẽ giúp bạn thoải mái "quẩy" mà không lo đánh rơi những thứ quan trọng.

Đặc biệt tại mùa HAY FEST năm nay, BTC đã cho ra mắt bộ sưu tập Áo HAY với rất nhiều kiểu dáng như croptop y2k, tank top hay T-shirt. Những chiếc áo được thiết kế độc quyền "HAY CLUB" và mang chất liệu cotton nhập khẩu, hình in sắc nét cực chất và dễ thấm vào áo giúp bạn mặc thoải mái "quẩy" cả ngày mà không lo bị nóng.

Một trong những chiếc áo độc quyền tại HAY FEST năm nay khiến giới trẻ rần rần thích thú

Hàng nghìn bạn trẻ đã sở hữu merchandise của HAY và sức hút của dàn line-up khiến vé HAY nóng hơn bao giờ hết

Ngay khi công bố toàn bộ merchandise tại HAY FEST 2023, các bạn trẻ đã "đổ bộ" HAY MÁRT và nhanh tay sở hữu những sản phẩm độc-lạ-chất từ HAY. Trong đó Áo Collection và Quạt fancy là hai trong số những sản phẩm được giới trẻ Hà Thành đặc biệt yêu thích và ra sức "check-in" với những món merch độc quyền của HAY. Không chỉ thế, dàn line-up siêu chất lượng của HAY FEST 2023 cũng là lý do khiến cho những tấm vé tại HAY trở nên "khan hiếm" hơn cả.

Trở lại với mùa 2, dàn line-up "đỉnh của chóp" từ trong nước tới quốc tế được xác nhận bởi những cái tên đình đám như: Nhóm nhạc huyền thoại Hip-hop Kpop Epik High, Ronan Keating - thành viên nhóm nhạc huyền thoại Boyzone, Suboi, JustaTee, Microwave, Trung Quân, Chillies, Hoàng Dũng, MCK, Mademoiselle & FLOYD THURSBY, GiGi Hương Giang, Vinh Khuất, Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân, Osad, Buitruonglinh, Minh, Minh Đinh, KayC, Machiot, Màu Nước Band... Ngay lúc này, hàng loạt trang web đặt vé của HAY đang ghi nhận sức nóng hơn bao giờ hết khi hàng nghìn bạn trẻ "ùn ùn" kéo nhau truy cập để đặt mua cho mình những tấm vé cuối cùng để sẵn sàng "quẩy" cùng dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế xuyên suốt hơn 10 tiếng đồng hồ.

Các thành viên của nhóm nhảy The A-Code đã sở hữu những chiếc áo và quạt của HAY

Còn chần chờ gì mà không "xí" slot với những tấm vé cuối cùng của HAY để "quẩy hết nước chấm" cuối tuần này!

HAY Glamping Music Festival - Lễ hội âm nhạc quốc tế đình đám nhất mùa thu năm nay đang được các bạn trẻ đếm ngược từng ngày để sẵn sàng "xõa hết mình" vào những thanh âm đầy sắc màu âm nhạc của tuổi thanh xuân. Đó cũng chính là tiêu chí của HAY FEST 2023 khi trở lại mùa 2 với chủ đề "Nơi Thanh Xuân Hội Tụ" cùng nhiều trải nghiệm mới mẻ, đặc biệt và nâng cấp hơn rất nhiều so với mùa 1.

Tại HAY FEST 2023, bên cạnh lễ hội âm nhạc chuẩn quốc tế được đầu tư hoành tráng, BTC còn mang đến mô hình glamping - cắm trại nghỉ dưỡng với đầy đủ tiện nghi, cao cấp nhưng vẫn hướng đến những hoạt động ngoài trời để tạo nên những cảm xúc tuyệt vời nhất dành cho khán giả.

Ngoài ra, điểm đặc biệt tại mùa 2 năm nay, HAY FEST 2023 sẽ tổ chức 2 ngày liên tục. Trong đó, không thể không nhắc đến sân chơi cho cộng đồng làm nghệ thuật và sáng tạo mang tên LÔCÔ. Đây là không gian quy tụ các gian hàng mua sắm với các thương hiệu được lựa chọn kỹ càng, đầu tư chỉn chu về mọi thứ và nền tảng uy tín.

Tại HAY Glamping Music Festival, khán giả của HAY sẽ được trải nghiệm cảm giác vừa được đi "đu đưa" và còn được "quẩy" nhiệt hết sức với loạt hoạt động vô cùng "bánh cuốn". Vừa nghe nhạc chất, vừa tưng bừng hứng khởi trong lúc "nghỉ nhẹ xả hơi" với COCA-COLA, vừa được khám phá hành trị vị giác tuyệt vời cùng Barett Craft Beer, Jägermeister, Dynamite, TH true TEA, Bếp Hoa... và chỉ cần đến là có quà khi tham gia hoạt động check-in, quay vòng trúng quà cùng Maybelline. 100% trúng quà khi tham gia chụp ảnh sống ảo cùng booth sành điệu, và trải nghiệm công nghệ thực tế ảo với Diana Than hoạt Tính. Hơn thế nữa, Sống ảo cùng 360 độ Dynamite sẽ mang đến trải nghiệm không gian sống ảo "cực choáy" cho các "dân chơi" HAY FEST và nhận hàng nghìn phần quà hấp dẫn.

Để thoải mái "vi vu" tới HAY FEST mà không lo về giá, khách hàng có thể di chuyển tới Công viên Yên Sở - dự án thuộc chủ đầu tư GAMUDA LAND để tham gia sự kiện bằng cách đặt TAXI trên các ứng dụng ngân hàng và Ví VNPAY với mã "HAYFEST" và được giảm 50% tối đa 80,000VNĐ.

Đừng chần chừ mà hãy sở hữu ngay những tấm vé cuối cùng để cùng hòa mình vào buổi tối cuối tuần khó quên cùng HAY. Còn đối với những khán giả ở xa không thể trực tiếp tham gia sự kiện HAY Glamping Music Festival 2023, các bạn vẫn hoàn toàn có thể "enjoy" chương trình âm nhạc hoành tráng của HAY trọn vẹn từng khoảnh khắc sống động, hấp dẫn nhất. MyTV sẽ phát trực tiếp và độc quyền sự kiện này cũng như lưu kho VOD phát lại set nhạc của Hay để nối dài dư âm sự kiện cho các "fen hâm mộ" của HAY FEST.