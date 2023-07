Quá lười để rửa thịt sống, cô gái tận dụng máy giặt và cái kết khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm

Là một thiết bị quen thuộc trong hầu hết mọi gia đình, máy giặt đem lại công dụng là hỗ trợ viết giặt quần áo được nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp người dùng tận dụng máy giặt vào sai mục đích, từ đó đem lại tình huống dở khóc dở cười. Câu chuyện sau đây là một ví dụ như thế.

Cô gái có tên là Ayander đã chia sẻ lên mạng xã hội nói về tình huống ở nhà mình và thu hút tới hơn 13 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận. Theo những gì cô viết, khi mua thịt sống về, chị gái cô quá lười biếng vì vậy đã quyết định tận dụng luôn chiếc máy giặt để... rửa thịt. Không chỉ nói suông, Ayander trực tiếp đăng tải video những miếng thịt sống lớn được đưa vào và quay trong lồng máy giặt. Không chỉ một lần, để đảm bảo miếng thịt được sạch tuyệt đối, nó còn được rửa đi rửa lại nhiều lần với máy giặt.

Video ghi lại cảnh thịt sống được rửa trong máy giặt nhận được sự quan tâm lớn (Video ayanderr)

Bên dưới video của cô gái, đa phần đều là những bình luận tỏ ra sợ hãi bởi hành động trên. Nhiều người cho rằng, sau khi rửa thịt bằng máy giặt, chiếc máy giặt gần như phải bỏ đi bởi xung quanh lồng giặt sẽ bị ám mùi của thịt sống. Điều này dẫn tới việc nếu giặt quần áo trong môi trường này, chính quần áo cũng không thể được làm sạch tốt và thơm như trước. Số khác cũng nói thêm, lồng máy giặt chỉ nên sử dụng để giặt quần áo và vốn dĩ nó không sạch đến mức có thể tận dụng để rửa thực phẩm, cụ thể ở đây là thịt sống.



"Giờ đây quần áo của bạn sẽ bắt đầu có toàn mùi của thịt sống", người dùng có tài khoản Reezy bình luận. "Bạn sẽ phải bỏ cả chiếc máy giặt vì hành động này mất", người dùng tài khoản Katerina nói thêm. "Bạn sẽ cần chạy chiếc máy giặt trong rất rất nhiều lần không có gì để làm sạch nó, thật kinh khủng", tài khoản Amelia nhận xét.

Trên thực tế, như đã nói ở trên, máy giặt được thiết kế ra để phục vụ việc làm sạch quần áo hay các loại trang phục, đồ dùng bằng vải. Vì vậy, việc sử dụng thiết bị này để làm sạch thức ăn, thực phẩm sống là điều vô cùng không nên. Thêm vào đó, với những chiếc máy giặt không được vệ sinh, bảo dưỡng thường xuyên, lồng máy giặt cũng chính là nơi trú ngụ lý tưởng của lượng lớn các loại vi khuẩn, nấm mốc.

Máy giặt chỉ nên thực hiện đúng nhiệm vụ là làm sạch quần áo, dụng cụ bằng vải (Ảnh minh họa)

Lồng máy giặt bẩn thế nào?



Lồng máy giặt là nơi tiếp xúc với quần áo ngay từ giai đoạn quần áo bẩn nhất, cho đến khi hoạt động rồi đem lại quần áo sạch. Chính vì vậy theo các chuyên gia, máy giặt chứa nhiều vi khuẩn hơn người dùng nghĩ, đặc biệt là khu vực lồng giặt. Chúng có thể đến từ mồ hôi, chất bẩn trong quần áo, hay các loại bụi vải, xơ vải.

Các chuyên gia và các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy lượng lớn vi khuẩn phát triển trong cả bộ phận gioăng cao su ở cửa máy giặt hay các ngăn chứa bột, nước giặt. Ngoài đến từ quần áo bẩn, vi khuẩn cũng có thể đến từ môi trường - nơi máy giặt được đặt.

Để hình dung rõ hơn về độ bẩn cũng như lượng vi khuẩn, chất bẩn bên trong lồng giặt, ta có thể xem loạt video được ghi lại và đăng tải bởi nhiều người dùng. Trong các video có thể thấy, khi bắt đầu tiến hành vệ sinh lồng giặt, dòng nước trong máy bắt đầu chuyển thành nước sẫm màu, biểu hiện cho việc có nhiều chất bẩn đang được xử lý.

Lồng máy giặt lâu ngày sử dụng, không được vệ sinh (Ảnh minh họa)

Nước trong máy giặt chuyển màu sẫm khi chạy chế độ vệ sinh (Ảnh Diệp Tâm)

Tiến sĩ Ricarda M. Schmithausen, một vị bác sĩ cấp cao của Viện Vệ sinh và Sức khỏe Cộng đồng tại Trung tâm Hợp tác của WHO tại Đại học Bon, Đức cho biết, thậm chí ngay cả khi qua quá trình giặt, một số loại vi khuẩn trong lồng giặt vẫn có thể sống sót. Cũng bởi trong quá trình giặt, người dùng đa số sử dụng nước chỉ từ 30 - 40 độ C, lúc cao nhất chỉ đạt 60 độ C để an toàn với quần áo, nên lượng vi khuẩn cũng sẽ không được tiệt trùng hoàn toàn.

Khi nào nên vệ sinh lồng giặt?

Các chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng, tốt hơn hết mỗi gia đình nên vệ sinh lồng giặt nói riêng cũng như tổng thể cả chiếc máy giặt nói riêng định kỳ khoảng 1 tháng 1 lần, nếu tần suất sử dụng máy giặt nhiều, thường xuyên. Còn nếu ít sử dụng hơn, có thể vệ sinh 2 tháng/lần.

Việc vệ sinh lồng giặt mang lại những lợi ích như ngăn vi khuẩn tích tụ và bám bẩn trong lồng giặt, giúp quần áo được làm sạch tốt hơn, ngăn chặn tình trạng xuất hiện mùi hôi khó chịu, đồng thời đảm bảo tuổi thọ của thiết bị.

Hiện nay trên các loại máy giặt hiện đại đều có thiết kế chế độ vệ sinh lồng giặt. Theo đó, người dùng chỉ cần thao tác qua một nút chạm. Quá trình vệ sinh lồng giặt có thể diễn ra trong khoảng từ 3 - 12 giờ, tùy chế độ và cơ chế hoạt động của máy giặt. Người dùng cũng có thể bổ sung các loại dung dịch tẩy rửa hoặc viên tẩy lồng giặt chuyên dụng vào quá trình này để gia tăng tính hiệu quả.

Máy giặt nên được bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ (Ảnh minh họa)

Với những chiếc máy giặt đã quá lâu không được vệ sinh, bảo dưỡng, phương án tốt nhất là gọi thợ kỹ thuật chuyên nghiệp để thiết bị được kiểm tra kỹ càng nhất có thể. Và quan trọng nhất, trong quá trình sử dụng, người dùng cần đặc biệt tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, để thiết bị thực hiện đúng công việc của mình thay vì tận dụng cả vào những công việc không đúng chỉ định khác.