Quá khứ không ai muốn nhắc đến của người thừa kế ngai vàng nước Anh

Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một người thừa kế ngai vàng điềm tĩnh, Thân vương William từng trải qua những biến cố ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống.

Ở tuổi 44, Thân vương William có những điều mà nhiều người mơ ước: Địa vị cao quý, một cuộc hôn nhân được công chúng quan tâm và ba người con đang lớn lên trong sự yêu thương của gia đình. Thế nhưng, khi nói về những điều quan trọng nhất trong cuộc đời, người thừa kế ngai vàng Anh thường nhắc đến gia đình nhiều hơn quyền lực.

Điều ấy phần nào bắt nguồn từ quá khứ của chính anh. Tuổi thơ William không chỉ có những cung điện nguy nga, những kỳ nghỉ xa hoa hay sự chăm sóc của Hoàng gia. Đó còn là quãng thời gian chứng kiến cuộc hôn nhân của cha mẹ tan vỡ, sự soi mói của truyền thông và đặc biệt là mất mát không gì bù đắp được khi mẹ qua đời.

Tuổi thơ phía sau những cánh cửa cung điện

Sinh ngày 21/6/1982, William là con trai đầu lòng của Vua Charles III và Công nương Diana. Ngay từ khi chào đời, anh đã được định sẵn một vị trí đặc biệt trong Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, địa vị ấy không bảo đảm cho William một tuổi thơ bình yên.

Năm 1992, khi William mới 10 tuổi, cha mẹ tuyên bố ly thân. Cuộc hôn nhân của Charles và Diana sau đó trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận và sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông. Đến năm 1996, hai người chính thức ly hôn.

Trong cuộc trò chuyện với diễn viên Eugene Levy trên chương trình The Reluctant Traveler năm 2025, William hiếm hoi nhắc đến những tác động từ cuộc hôn nhân của cha mẹ.

Thân vương cho biết anh từng cảm nhận được sự ấm áp, an toàn và yêu thương trong gia đình, nhưng những biến cố sau đó đã làm thay đổi cuộc sống của mình. Chính trải nghiệm ấy khiến William nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tạo dựng môi trường ổn định cho các con. Anh cũng bày tỏ mong muốn học từ những sai lầm của thế hệ trước để không lặp lại chúng trong gia đình riêng.

Đối với một người được nuôi dưỡng để trở thành Quốc vương tương lai, những chia sẻ ấy cho thấy một góc rất khác: Trước khi là người thừa kế ngai vàng, William cũng từng là một đứa trẻ phải đối diện với sự đổ vỡ của gia đình.

Mất mẹ năm 15 tuổi và nỗi đau kéo dài nhiều thập kỷ

Biến cố lớn nhất trong tuổi trẻ của William xảy ra vào ngày 31/8/1997, khi Công nương Diana qua đời sau vụ tai nạn giao thông tại Paris.

Khi ấy, William mới 15 tuổi. Hình ảnh cậu thiếu niên mặc bộ vest đen, bước phía sau linh cữu mẹ trong lễ tang đã trở thành một trong những khoảnh khắc khó quên của lịch sử Hoàng gia Anh hiện đại.

Nhiều năm sau, William thừa nhận việc đi theo linh cữu mẹ giữa sự chứng kiến của hàng nghìn người là một trong những trải nghiệm khó khăn nhất cuộc đời.

Trong cuộc phỏng vấn với British GQ năm 2017, anh cũng chia sẻ rằng phải mất gần 20 năm mới có thể nói về mẹ một cách cởi mở hơn. Nỗi đau của William càng đặc biệt bởi sự ra đi của Diana không chỉ là mất mát riêng tư mà còn là sự kiện được cả thế giới dõi theo. Đáng chú ý, ký ức ấy vẫn ảnh hưởng đến cách William nhìn nhận những mất mát của người khác.

Cuối tháng 10/2026, trong cuộc phỏng vấn với BBC liên quan đến hoạt động gây quỹ cho bệnh nhân mắc bệnh thần kinh vận động, Thân vương tiết lộ từng viết thư chia buồn gửi vợ và các con của cố vận động viên bóng bầu dục Rob Burrow. William cho biết anh hiểu phần nào cảm giác mất cha hoặc mẹ khi còn nhỏ, bởi chính mình đã trải qua nỗi đau ấy.

Theo Thân vương, mỗi người có cách đối diện với mất mát khác nhau và điều quan trọng là dành cho họ thời gian. Anh cũng nhấn mạnh rằng việc chủ động nói về nỗi đau thường tốt hơn thái độ né tránh hoàn toàn.

Gần ba thập kỷ sau ngày Diana qua đời, những trải nghiệm thời niên thiếu vẫn hiện diện trong cách William quan tâm tới những gia đình chịu cảnh mất mát.

Điều Thân vương William quyết tâm không để các con phải trải qua

Có lẽ điều đáng chú ý nhất không nằm ở việc William đã trải qua những gì, mà là cách anh lựa chọn xây dựng cuộc sống sau tất cả. Kết hôn với Vương phi Kate năm 2011, William hiện là cha của ba người con: Hoàng George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis.

Dù gánh vác nhiều nhiệm vụ Hoàng gia, anh thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình và việc dành thời gian cho các con.

Trong cuộc trò chuyện với Eugene Levy, William cho biết anh muốn các con lớn lên trong môi trường có tình yêu thương, cảm giác an toàn và sự ổn định. Vợ chồng anh cũng chú trọng những sinh hoạt gia đình bình thường như cùng ăn tối, đưa đón con đi học và dành thời gian ở bên nhau.

Những trải nghiệm từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ khiến William hiểu rằng trẻ nhỏ có thể chịu ảnh hưởng lâu dài bởi căng thẳng trong gia đình. Điều này càng trở nên rõ ràng trong giai đoạn Vương phi Kate và Vua Charles III đối diện với các vấn đề sức khỏe năm 2024. William từng gọi đây là một trong những năm khó khăn nhất cuộc đời mình. Trong hoàn cảnh ấy, anh và Kate cố gắng trấn an các con, duy trì sự ổn định và bảo vệ đời sống riêng tư của gia đình.

Tất nhiên, không thể khẳng định một tuổi thơ nhiều biến cố là lý do duy nhất hình thành nên những lựa chọn của William. Song qua những cuộc phỏng vấn hiếm hoi, chính Thân vương đã nhiều lần cho thấy mối liên hệ giữa trải nghiệm quá khứ và mong muốn bảo vệ gia đình hiện tại.

Nhìn lại hành trình của William, công chúng có thể nhận ra rằng cuộc sống Hoàng gia không hoàn toàn giống những câu chuyện cổ tích. Đằng sau địa vị, nghi lễ và những hình ảnh trang trọng vẫn là một người con từng mất mẹ quá sớm, một người chồng từng lo lắng trước bệnh tình của vợ và một người cha muốn các con có tuổi thơ bình yên hơn mình.

Có lẽ đó cũng là điều khiến quá khứ của Thân vương William trở nên đáng chú ý: Những tổn thương không biến mất, nhưng anh đang cố gắng để chúng không lặp lại với thế hệ tiếp theo.

*Theo People, The Telegraph, Vanityfair