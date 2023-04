PV độc quyền Lucie Nguyễn - Tuấn Dương: "Lan Ngọc sẽ làm dâu phụ, mong Kỳ Duyên - Minh Triệu bắt hoa cưới"

Lucie Nguyễn - Tuấn Dương không phải là cái tên quá xa lạ đối với người hâm mộ Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Chuyện tình chị em hơn kém nhau 9 tuổi trải qua bao sóng gió giờ đây đã "sang trang mới" với thông báo tiến đến hôn nhân.

Cuối tháng 3 vừa qua, hot boy nổi tiếng của chương trình hẹn hò đã "gây bão" MXH bằng màn cầu hôn cực lãng mạn, khiến fan phải trầm trồ trước độ lãng mạn của anh chàng. Không lâu sau đó, cặp đôi lại bất ngờ thông báo thêm tin vui sắp đón con đầu lòng và nhanh chóng nhận được lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ.

Trong bài phỏng vấn độc quyền cùng chúng tôi, Lucie Nguyễn - Tuấn Dương đã có dịp chia sẻ "tất tần tật" về khoảng thời gian hơn 1 năm yêu nhau và hành trình chuẩn bị khi sắp lên chức "bố mẹ bỉm".

Lucie Nguyễn - Tuấn Dương chia sẻ về màn cầu hôn "gây bão" MXH

Chào Tuấn Dương - Lucie Nguyễn, 1 năm không gặp nhưng 2 bạn đã bước sang cột mốc mới. Cảm xúc khi thành vợ chồng khác biệt thế nào so với lúc mới dắt tay nhau rời Tỏ Tình Hoàn Mỹ?

TD (Tuấn Dương): Hai đứa chuẩn bị là vợ chồng nên tôi thấy trách nhiệm của mình cần nhiều hơn. Cũng rất vui và hơi bỡ ngỡ vì con đường sắp tới chắc sẽ có rất nhiều điều thú vị.

LN (Lucie Nguyễn): Tôi cứ thấy Dương cười miết từ hôm cầu hôn tới giờ. Giống như kiểu: "Trời ơi, sao mình có thể làm được vậy ta?". Sống chung nhà nên tôi cảm nhận được sự căng thẳng, áp lực của Dương khi phải giữ bí mật để tạo bất ngờ cho tôi.

Riêng bản thân tôi, khi bước sang một cột mốc mới thì thực sự còn bỡ ngỡ quá. Mặc dù cần một chiếc đám cưới nữa thì mới là vợ chồng. Kêu "chồng" bây giờ vẫn còn rất ngại (cười). Đó là về chuyện xưng hô thôi chứ chúng tôi đã có những kế hoạch, tư duy nghiêm túc cho con đường sắp tới của hai đứa.

Vì sao Lucie nghĩ đây là lúc đã có thể gật đầu làm vợ chàng trai này?

LN: Nếu là Tuấn Dương của 1 năm trước, chắc chắn tôi sẽ "say NO". Còn giờ đây, tôi đã nhìn thấy được sự nỗ lực của người con trai này trong việc cố gắng mang đến hạnh phúc cho mình. Quan sát những việc Dương làm, những điều Dương dành cho tôi và đặc biệt là khoảng 2, 3 tháng gần đây khi hai đứa dọn về ở chung, tôi đã có sự tin tưởng nhiều hơn để "say YES".

Quan trọng không phải là việc Tuấn Dương có trưởng thành hay không mà còn vì hai đứa hợp nhau nhiều thứ, và những điểm không hợp nhau thì đều có giải pháp. Ví dụ như khi tôi gặp vấn đề không thích ở Dương, tôi nói rất nhiều và Dương sẵn sàng ngồi nghe với thái độ thật sự muốn hiểu tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất tự tin khi đeo chiếc nhẫn của Dương trên tay.

Công cuộc "lừa" Lucie của Tuấn Dương diễn ra thế nào?

TD: Khoảng thời gian trước đó, tôi còn phải nói lung tung lên để Lucie rối rắm: "Tôi chắc sắp cầu hôn bà á. Bà mặc liên tiếp 10 ngày tới tất cả các bộ đồ đẹp, make up thật xinh đẹp lên. Không biết là lúc nào đâu".

LN: Việc khó nhất của Tuấn Dương có lẽ là làm thế nào để tôi không nghĩ đó là một buổi cầu hôn vì chỉ cần "nhúc nhích" cái là tôi biết liền.

TD: Tôi nhờ Đức Anh - bạn tôi nhắn mời tôi và Lucie đóng MV tình cảm lãng mạn. Đức Anh nhắn tin xong thì Lucie không trả lời, làm tôi phải "chơi chiêu" giả bộ gọi điện Đức Anh lúc có Lucie: "Ừ đây, chị Lucie chưa trả lời tin nhắn hả? OK, chị Lucie đang ngồi cạnh rồi, bạn có gì cứ nói thẳng đi!". Lúc đó, Lucie đã bắt đầu vào tròng.

LN: Tôi định mặc váy jeans đóng MV nhưng Dương nói tôi phải mặc đầm trắng để giống với lúc ra về cùng nhau ở Tỏ Tình Hoàn Mỹ, dù trước đó tôi còn đặt may đến 3 - 4 thiết kế.

Tuấn Dương đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chi phí dành dụm ra sao để có thể tạo bất ngờ cho Lucie?

TD: Kế hoạch này tôi chuẩn bị trong 6 tháng. Về chi phí thì cũng đắt đó. Lúc đầu tôi chỉ định tổ chức một buổi tiệc nhỏ thôi nhưng rồi lại nghĩ: "Sao không cố một tí nữa cho hoành tráng hơn?". Tôi cầu toàn nên muốn mọi thứ phải ưng ý, xứng đáng một tí.

Tôi nhờ sự giúp đỡ của công ty, còn liên hệ những người bạn thân của Lucie. Có những chị ở xa ngoài Hà Nội, tôi cũng phải liên hệ trước để bay vào đúng ngày. Tôi phải đi tìm thiết kế, hoa, đi tìm người quay, địa điểm… Thậm chí còn phải đổi địa điểm mấy lần vì lịch trình công việc Lucie thay đổi liên tục, chứ trước đó tôi định cầu hôn ở trường đua ngựa - nơi Lucie chụp ảnh lookbook. Rối lắm, tôi và Đức Anh còn cãi nhau.

LN: Nếu không phải là Đức Anh mà là Otis thì tôi sẽ đoán được liền vì hai người này rất thân nhau. Nếu là Otis tôi sẽ nghĩ: "Kiểu gì cũng úp sọt mình thôi" nên Dương cũng thông minh vì nhờ một đứa em mà tôi nghĩ rất "vô hại", để rồi cuối cùng nó lại là người "hại" mình (cười). Nhưng đợt vừa rồi vui quá, tôi còn bảo Dương: "Hay mỗi năm cầu hôn 1 lần đi" rồi sau đó được trả lại một cái bĩu môi.

Lucie Nguyễn - Tuấn Dương tiết lộ về kế hoạch tổ chức đám cưới

Lễ cầu hôn của 2 bạn nhận được nhiều sự chú ý một phần cũng vì có rất nhiều sao Việt đình đám như Lan Ngọc hay Kỳ Duyên, Minh Triệu, Diệp Lâm Anh,... Lucie thân thiết với hội bạn này từ khi nào?



LN: Lan Ngọc thì chắc được 10 năm rồi đó. Ngày xưa tôi là photographer, được một bạn stylist kết nối với Lan Ngọc, rồi 2 đứa chơi với nhau đến giờ luôn. Mỗi khi Lan Ngọc cần bộ ảnh tạo dấu ấn thì không thể thiếu sự đồng hành của người chị này. Tôi nghĩ những bức hình khiến Lan Ngọc được gọi là "Ngọc nữ điện ảnh Việt" cũng có sự đóng góp của tôi trong đó. Tính 2 chị em chơi với nhau cũng rất hợp. Lúc nào cũng vui vẻ, năng lượng, thoải mái và chân thành với nhau.

Còn Kỳ Duyên và Minh Triệu thì được kết nối qua một người bạn trước học cùng, sau đó chơi thân với nhau rất hợp vía. Được cái tôi chơi với ai là hợp, chơi rất lâu. Duyên, Triệu, Diệp Lâm Anh, Hà Lade... chơi với nhau được 5, 6 năm rồi, lâu lắm.

Hay đầu tư khủng tạo bất ngờ cho vợ tương lai, Tuấn Dương có biết chuyện nhiều người gọi bạn là "đại gia trẻ tuổi" dù trước đây bạn từng thừa nhận gặp nhiều khó khăn khi "Nam tiến"?

TD: Tính tới hiện tại, tôi đã Nam tiến được 4 năm. Lúc mới vào, tôi chỉ là một cậu nhân viên đi làm thuê lấy kinh nghiệm, lương chưa được 3 triệu một tháng. Và rất may mắn đã bén duyên với nghề mẫu ảnh. Làm khoảng 2 năm, tôi dành dụm được một khoản tiền nho nhỏ và bắt đầu kinh doanh. Thời gian đầu cũng lỗ, chẳng có lời lãi đồng nào cả, nhưng rồi nhờ lời khuyên từ Lucie.

Tới lúc hai đứa quen nhau thì tình hình kinh doanh của tôi ổn hơn rồi. Sau đó, cả hai cùng mở thêm một thương hiệu nữa nữa, tôi còn vào công ty quản lý. Thu nhập từ nhiều nguồn tiền khác nhau trong 1 tháng nên tôi có được số tiền tiết kiệm riêng cho mình.

Mọi người hay nói tôi tiêu tiền nhiều cho bạn gái, nên tôi cũng muốn giải thích tại sao phải là những món đồ đắt tiền và giá trị như thế. Tôi muốn dành những điều tốt đẹp cho Lucie vì dù sao tiền tôi kiếm ra cũng là nhờ công của người yêu giúp đỡ mình. Tôi cảm thấy việc tặng những món quà đó cho bạn gái cũng là chuyện rất bình thường.

LN: Thật sự là Dương cũng làm ra tiền, nhiều thì tôi cũng không biết bao nhiêu nhưng có thể dẫn tôi đi ăn uống, tặng quà cho tôi. Nhưng Dương là một người sống khá tiết kiệm. Tôi không biết những người yêu trước của Dương thế nào nhưng với tôi, Dương không tiếc một cái gì hết.

Trước khi quen tôi, Dương mua giày nhiều lắm, có thể thành bộ sưu tập. Nhưng từ khi quen tôi, số lượng giày của Dương ít lại. Tiền Dương hay dùng để mua đồ hiệu cho bản thân thì sẽ mua quà cho tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy Dương có thể dành hết tất cả những gì Dương có cho tôi dù tôi có thể tự mua những món đồ đó cho mình. Có thể do vậy nên tôi "fall in love" luôn.

Ngày ra mắt của 2 bạn xem ra có nhiều dấu ấn đặc biệt. Gia đình Tuấn Dương - Lucie nhận xét gì về con dâu/ con rể tương lai?

TD: Thú thật là trước đây tôi có quen một người lớn tuổi hơn nhưng mẹ tôi rất… chê, hỏi rằng sao quen một người lớn tuổi hơn. Nhưng không hiểu sao từ lúc quen Lucie thì mẹ tôi mê. Mẹ tôi khen Lucie rất chu đáo, dịp lễ nào cũng gửi quà về cho gia đình tôi.

LN: Tôi từng dẫn Dương đi ăn và ra mắt gia đình tôi rồi. Thỉnh thoảng, tôi có kêu Dương qua nhà lấy đồ giùm. Thương con rể lắm vì kêu là nhìn đẹp trai, về đẻ con chắc đẹp lắm (cười lớn). Mẹ tôi lúc đầu cũng lo lắng khi tôi quen người trẻ hơn nhiều tuổi nhưng tôi cũng tâm sự hết với mẹ để mẹ yên tâm. Mẹ tôi khen Dương rất lễ phép, đúng kiểu con rể tương lai. Có một câu chuyện rất vui là hôm hai đứa dạm ngõ, Dương qua nhà tôi và có ngồi vô tư thế nào đó mà gãy luôn kính của mẹ vợ tương lai. Hôm sau phải chở mẹ vợ tương lai đi cắt kính mới…

Vậy còn bạn bè Lucie nhận xét gì về Tuấn Dương khi gặp mặt?

LN: (Cười lớn) Mỗi lần Tuấn Dương gặp mặt bạn bè của tôi là như bị… hỏi cung vậy. Kỳ Duyên và Minh Triệu đúng như một mentor thực thụ còn đây là thí sinh. Lần nào tôi cũng chọc Dương là: "Chuẩn bị đi gặp mọi người là tâm thế như thí sinh đi nha!".

Còn Lan Ngọc thì chọc tôi nhiều, vui vẻ lắm, cứ kêu là: "Cưới đi, giờ chị còn đợi gì nữa. Còn có em mà, lo gì đâu. Cưới đi cho em chơi, em mê lắm, em mê đám cưới lắm". Không biết giục cưới vì thấy Dương OK hay vì mê chơi nữa (cười).

"Chốt đơn" cầu hôn đã xong vậy kế hoạch cưới xin của 2 bạn tính đến đâu rồi?

LN: Chắc là sẽ sớm thôi!

TD: Cả hai vẫn đang suy nghĩ. Hai đứa mới nói chuyện với nhau hôm qua xong. Tính xem bao giờ cưới, xem công việc thế nào, rảnh một cái là cưới. Cũng có thể là cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Sẽ có đám cưới riêng cho gia đình, họ hàng và một đám cưới riêng cho bạn bè.

Đám cưới của cả 2 sẽ theo kiểu đông vui nhộn nhịp hay sẽ chỉ ấm cúng, nhỏ xinh thôi?

LN: Cả hai đứa cũng chưa biết nhưng tôi nghĩ đám cưới sẽ phải rất lãng mạn.

TD: Lucie kêu là: "Dương ơi, đám cưới hai đứa mình để Lucie làm cho. Dương đừng làm. Lucie muốn mình phải xuất sắc. Dương cầu hôn là được rồi, đám cưới để Lucie ra tay".

LN: Nói chung là tôi muốn làm đạo diễn trong đám cưới của mình, muốn set up toàn bộ. Dương chỉ việc "góp gạo" thôi còn đâu tôi muốn lo hết. Tôi thích set up lắm. Tôi nghĩ đám cưới sẽ vui. Mọi người đã thấy lễ cầu hôn lãng mạn do Dương làm trên kênh YouTube của tôi vui vẻ thế nào rồi. Lan Ngọc là một người rất quậy, vui vẻ. Kỳ Duyên và Minh Triệu toàn là những cây hài. Còn nhiều người khác nữa như Phương Khánh, Thúy Ngân,.. ai cũng chơi và quẩy hết mình.

Song song với đó sẽ là một đám cưới sâu lắng, tình cảm để tôi tận hưởng cảm giác ở bên cạnh chồng tương lai của mình, cùng hòa chung niềm vui, niềm hạnh phúc bên cạnh các chị em đồng hành với tôi từ rất lâu rồi. Chắc chắn sẽ có một buổi tiệc độc thân, nghĩ tới là thấy vui rồi!

Lucie và Tuấn Dương thân thiết với rất nhiều sao Việt, liệu đã suy tính đến chuyện chọn ai làm phù dâu, phù rể chính cho mình chưa?

LN: Chắc phải cho bốc thăm quá vì ai cũng là một gương mặt sáng. Cũng có thể là Lan Ngọc để "nhả vía" chứ thấy bên đó "đổ bê tông" hơi lâu. Đùa chút thôi nhưng thật sự tôi nghĩ có thể là Lan Ngọc vì Ngọc đồng hành cùng tôi rất lâu rồi, từ khi hai chị em còn trẻ cho tới bây giờ là tới tuổi phải lấy chồng hết rồi. Lan Ngọc cũng là một người bạn, người em đồng hành với tôi rất lâu nên tôi hy vọng là Lan Ngọc có thể ngồi ở vị trí dâu phụ trong đám cưới của mình.

TD: Về phần rể phụ, chắc chắn "ông mai" Otis là ứng cử viên sáng giá nhất rồi vì không có Otis thì không có cuộc tình này.

Lucie hy vọng ai sẽ là người bắt được hoa cưới của mình?

TD: Hay là Lucie đưa luôn cho chị Lan Ngọc (cười).

LN: Cái này không phải mong muốn của tôi rồi. Tôi muốn nguyên dàn dâu phụ bắt được hết và lúc đó tôi sẽ chuẩn bị 10 bó hoa cưới rồi tung hết. Tôi nghĩ nếu Lan Ngọc là dâu phụ rồi thì bắt được hoa cưới có thể là Kỳ Duyên và Minh Triệu. Mọi người đang mong chờ cặp này lắm đúng không? Diệp Lâm Anh thì có vẻ rất là vui thú với cuộc sống độc thân, sở thích uống rượu vang, còn bảo là: "Thôi em ơi đừng thảy cho anh nhé!". Tôi đang thấy Cún yêu (biệt danh Diệp Lâm Anh - PV) của tôi đang rất thoải mái, tự do tự tại. Tôi không muốn Cún bắt được hoa cưới của mình đâu.

Lucie Nguyễn - Tuấn Dương chia sẻ về tin tức có con đầu lòng

Sau nhiều lần né tránh với mọi đồn đoán từ fan, Lucie và Tuấn Dương cuối cùng cũng công khai chuyện có "tin vui". Cảm xúc 2 bạn thế nào khi lên chức bố mẹ?

LN: Đây là điều rất tuyệt vời với cả hai. Tôi không muốn giấu vì tin vui này cũng là sự mong đợi của rất nhiều người, trong đó có tôi và Tuấn Dương, cả gia đình hai bên nữa. Thời gian vừa rồi em bé còn nhỏ quá, không tiện để công khai lên. Đây cũng là một điều kiêng cữ. Mong mọi người thứ lỗi và thông cảm, vẫn tiếp tục ủng hộ Lucie - Tuấn Dương, yêu thương em bé của cả hai nữa.

Khoảnh khắc biết tin có con đầu lòng diễn ra thế nào?

TD: Lúc đầu, khi Lucie đưa que thử thai 2 vạch cho tôi, tôi còn không tin, tưởng Lucie "troll" mình. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy que thử thai có 2 vạch ra sao. Tôi cũng nửa tin nửa thật nên lên Google gõ: "Que thử thai 2 vạch nhìn như thế nào?". Lúc tìm xong mới bảo: "Ủa, Lucie ơi thế này là có bầu rồi còn gì nữa" mà bà ấy cứ chối: "Không phải đâu, cái này làm clip chọc Dương thôi". Thế là tôi lại lên tìm tiếp: "Cách làm que thử thai có 2 vạch".

LN: Đoạn này thì tôi có ác với Dương thật vì ở nhà tôi rất hay chọc Dương. Khi thấy 2 vạch trên que thử, tôi rất lẫn lộn. Y như cảm xúc được Dương cầu hôn.

Ngày trước tôi mong muốn có một đám cưới đẹp trước sau đó mới có con. Còn hiện tại khi độ tuổi của tôi đã hơi đi vào báo động thì tôi muốn có con, sau đó con cầm váy cưới bước vào lễ đường để sau này sẽ không hỏi là: "Ủa sao lúc ba mẹ cưới không có con trong đó?".

Dương và tôi có tư tưởng nghiêm túc từ cuối năm ngoái rồi. Tôi và Dương có đi khám tiền thai sản để bác sĩ tư vấn làm thế nào để có em bé nhưng về nhà suốt 4 - 5 tháng vẫn chưa cấn thai. Bác sĩ cũng giải thích là do trước đó tôi có dùng biện pháp tránh thai nên khi bắt đầu lại có thể sẽ rất lâu mới có em bé và cũng có một số vấn đề của Dương nữa. Có thể là hai đứa khó có con tự nhiên được vì tôi cũng lớn tuổi rồi, thậm chí phải có sự can thiệp khác chứ không thể có tự nhiên.

Cả hai dự định hết rồi, định dùng phương pháp can thiệp để giữa năm nay mới có em bé mà đùng cái có rồi. Có sớm hơn dự định một tí xíu nhưng cũng nằm trong kế hoạch. Chắc em bé muốn nắm váy cưới của mẹ để đi vào lễ đường rồi đúng không?

TD: Đúng rồi. Đỡ tốn tiền can thiệp.

LN: Rất tuyệt vời. Em bé số 1 nha.

Phản ứng 2 bên gia đình thế nào khi biết tin sắp có cháu ẵm bồng?

LN: Xã hội hiện tại thì chuyện hiếm muộn rất nhiều nên gia đình cả hai đều rất vui khi hai đứa thông báo chuyện này. Nhà tôi hay Dương đều muốn có em bé trước, đám cưới sau không sao hết. Từ khi cả hai đứa yêu nhau, ban đầu có vẻ có rất nhiều mâu thuẫn về quan điểm sống, về gia đình Nam Bắc nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, bây giờ mọi thứ rất hòa hợp. Hai bên gia đình cũng rất yêu thương nhau và ủng hộ cho mối tình này. May mắn hơn, chúng tôi có sự đồng hành của các bạn fan ủng hộ hai đứa nữa.

TD: Ông ngoại hay nói là: "Chẳng biết tao có sống được tới lúc mày có con không ta?". Khi biết tin có con, tôi báo với ông. Ông rất mừng và chạy ra ôm tôi. Ông bảo là: "Được. Tao có yếu tao cũng phải vào nhìn mặt con mày". Mẹ tôi cũng háo hức, còn nói: "Trời ơi sau này tao đi sắm đồ cho cháu tao. Mày không nuôi được cứ thảy hết về đây tao nuôi cho. Các con cứ làm việc đi, mẹ lo cho hết".

LN: Mối tình của tôi và Dương có kết quả như hôm nay là được sự ủng hộ của rất nhiều người xung quanh. Đó là một điều rất tuyệt vời và may mắn. Không muốn xin thêm điều gì nữa. Chỉ cần vậy thôi.

Lên chức làm mẹ rồi, Lucie đã dự định làm thế nào để cân bằng giữa thời gian cho công việc và chăm sóc gia đình chưa? Hay Tuấn Dương sẽ là người nhận trọng trách này?

LN: Từ trước khi có em bé, tôi đã phải suy nghĩ vấn đề này rất nhiều. Tôi đã có sự sắp xếp công việc để cho phù hợp nhất với cuộc sống gia đình. Tôi đã dành cho công việc 15 năm rồi, từ năm 20 tuổi. Toàn bộ tuổi trẻ và tất cả tôi đã dành cho công việc. Vài năm tới, gia đình sẽ được ưu tiên lên hàng đầu.

Tôi đã đọc nhiều sách, nghe chia sẻ của những người đi trước để có kiến thức về cuộc sống hôn nhân, đón một thiên thần mới thế nào. Tôi đã có kế hoạch công việc phải giảm đi bao nhiêu, bao nhiêu phần dành cho gia đình, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Đặc biệt, tôi đã có một người đồng hành tuyệt vời bên cạnh là Dương rồi thì sẽ rất đơn giản thôi vì Dương chăm con rồi. Phải không Dương?

TD: Vậy OK, Dương chăm được. Thoải mái.

LN: Làm được không?

TD: Được. Trời ơi. Cầu hôn còn làm được thì chăm con là chuyện bình thường.

LN: Cầu hôn thì 1 lần thôi. Còn chăm con là chăm cả đời.

TD: Chăm được hết. Yên tâm. Mẹ chỉ cần cho ăn thôi. Còn lại ba lo hết.

LN: Đùa thôi. Hai đứa sẽ cố gắng làm tròn công việc và ưu tiên gia đình trong thời gian sắp tới.

Trước khi chính thức nên duyên vợ chồng, lại còn làm "bố bỉm, mẹ bỉm", hai bạn có gì nhắn nhủ đến đối phương không?

TD: Tôi nghĩ Lucie bây giờ rất ổn rồi, chỉ cần sinh em bé mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông là tuyệt vời!

LN: Nhiều điều quá, không biết nhắn gửi từ đâu. Lucie cảm ơn Dương vì đã bỏ rất nhiều thứ, sở thích của một người con trai 25 tuổi để bước vào hành trình cả đời. Hành trình này không đơn giản. Lucie từng nghe "Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu" nên cũng không biết thế nào vì bị hù nhiều quá. Hy vọng rằng, trong tương lai sắp tới, Dương sẽ vững tâm, nỗ lực hết sức để cùng Lucie đi trên con đường này một cách vui vẻ nhất chứ không hẳn chỉ là vì trách nhiệm.

TD: Vậy là vui vẻ.

LN: Vui vẻ. Mình cùng nhau vui vẻ trên hành trình này.

Cảm ơn Lucie - Tuấn Dương đã dành thời gian chia sẻ!