Puka lên tiếng về tin đồn khiến khách mời không dám dự đám cưới Đồng Tháp, làm rõ lý do siết chặt an ninh

Ngày 19/12, tức 3 ngày sau đám cưới linh đình tại quê nhà Đồng Tháp, Puka phải đăng tâm thư để phản pháo vì gia đình bị tấn công oan. Mọi chuyện xuất phát từ việc trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip, bài đăng phàn nàn về chuyện gia đình nữ diễn viên quy định mỗi thiệp mời chỉ đi 1 người cùng nhiều yêu cầu khắt khe trong ngày cưới. Chính vì tin đồn này bị lan truyền nhanh, gia đình Puka phải gặp cảnh rối ren vì khách mời liên tục gọi điện để hỏi lại thông tin trước thềm lễ cưới.

Liên quan đến tin đồn "mỗi thiệp mời chỉ giới hạn đi 1 người", Puka hoàn toàn phủ nhận, cô nói: "Không biết từ đâu ra tin đồn mỗi thiệp cưới dưới quê của em chỉ có thể đi 1 người. Ai đồn ác nhơn vậy. Trong khi gia đình em ghi thiệp là 'Trân trọng kính mời quý gia đình'. Quý gia đình thì sao là 1 người được, mà gia đình cũng chưa bao giờ thông báo là mỗi thiệp chỉ được đi 1 người luôn nha! Chưa hết đám cưới ở quê là dành cho bà con cô bác họ hàng lối xóm, không lẽ mời mỗi nhà 1 người sao mà được. Vô lý vậy cũng đồn rất tội gia đình em. Trước ngày cưới có rất nhiều người bà con xa gọi hỏi ba mẹ em chuyện này, ba mẹ em điều nói không có, gia đình mình đi mấy người cũng được không ai quy định đâu. Mà lúc gia đình đang lu bu chuẩn bị tiệc cưới còn vướng vô mấy cái tào lao này nữa coi mệt không chứ!

Có một số ít bà con gần xóm chuẩn bị đồ đi ăn cưới xong rồi lên mạng xem thông tin này cái ở nhà luôn vì ngại, chỉ để 1 người trong nhà đi (sau đám cưới em mới nghe mọi người kể lại). Thấy có vô lý không mà đồn kì vậy rồi ảnh hưởng đến người khác, không lẽ 2 vợ chồng mời vợ đi bỏ chồng ở nhà hay ngược lại. Tào lao".

Puka cho biết gia đình chưa bao giờ thông báo chuyện mỗi thiệp mời chỉ được 1 người dự

Puka chia sẻ thêm có nhiều khách đi 5-6 đến 10 người 1 thiệp nhưng vẫn được đón tiếp chu đáo. Cô dâu mới cho biết gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng bàn ghế, đồ ăn dự phòng để phục vụ quan khách trong trường hợp phát sinh số lượng. Puka buồn lòng vì tin đồn thất thiệt khiến nhiều hàng xóm không thể đến chung vui với gia đình.

Tin đồn trên khiến nhà Puka rối ren trước thềm lễ cưới

Về việc phải thuê đội vệ sĩ kết hợp với dân phòng địa phương siết chặt an ninh, Puka cũng lên tiếng nói rõ lý do. Bà xã Gin Tuấn Kiệt cho hay: "Rồi có mấy người không đến dự đám cưới mà nói như đúng rồi luôn. Tưởng đâu có tới ăn cưới rồi về phàn nàn này kia luôn á. Xin thưa mọi sắp xếp của gia đình là có lý do hết: Từ nhiều khâu, nhiều phía để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và không xảy ra bất cứ chuyện không hay nào trong ngày vui của gia đình".

Puka vô cùng bức xúc vì gia đình nhận nhiều lời tiêu cực sau đám cưới chỉ vì những thông tin sai sự thật. Nữ diễn viên nhấn mạnh: "Từ trước giờ em bị nói oan, nói ức nhiều rồi, em quen rồi. Và em hiếm khi nào giải thích hay đính chính. Nhưng lần này nói tới gia đình em, là em phải lên tiếng nha. Nên em nói ở đây, để sự việc này không có những thông tin sai lệch nữa".

Puka siết chặt an ninh để bảo vệ các đồng nghiệp và quan khách, không muốn xảy ra những sự cố ngoài ý muốn

Sau chia sẻ của Puka, nhiều khách mời đã dự cưới cặp đôi và cả diễn viên Huỳnh Lập cũng lên tiếng bênh vực cho biết họ được đón tiếp chu đáo, nhiệt tình chứ không "gắt" như tin đồn trên mạng. Một số người còn tiết lộ gia đình Puka tinh tế khi ưu tiên quan khách là họ hàng, bạn bè... được hát góp vui trước cả dàn sao Vbiz. Những nghệ sĩ như Hoà Minzy, BB Trần, Huỳnh Lập, Ngọc Phước... vẫn vô tư "quẩy" cùng các khách mời nhà cô dâu.

Hoà Minzy thân thiện nhảy múa cùng khách mời của gia đình cô dâu