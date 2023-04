Profile cực khủng của kình ngư 1m82 Nguyễn Huy Hoàng, đây là điều khiến anh vinh dự được cầm cờ tại SEA Games 32

Nguyễn Huy Hoàng là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ thể thao Việt Nam bởi những thành tích đáng nể của anh giành được cho nền thể thao nước nhà. Tại SEA Games 32, kình ngư sinh năm 2000 đại diện hơn 1000 thành viên vinh dự được cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam. Vậy mới thấy, anh phải có thành tích nổi bật thế nào mới được trao cơ hội này.



Huy Hoàng cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn)

Trong hai kỳ đại hội thể thao lớn Việt Nam góp mặt gần đây tại Olympic Tokyo và SEA Games 31, Huy Hoàng đều thực hiện trọng trách này. Tại đấu trường SEA Games 31, kình ngư người Quảng Bình tỏa sáng rực rỡ khi giành đến 4 huy chương vàng cá nhân và 1 huy chương vàng tiếp sức (4x200m tự do). Thành tích này giúp nâng tổng số huy chương vàng giành được ở SEA Games của Huy Hoàng lên đến con số 8.

Đặc biệt "Rái cá sông Gianh" còn phá 2 kỷ lục SEA Games, trong đó có 1 kỷ lục cá nhân và 1 kỷ lục nội dung tiếp sức.

Huy Hoàng giành thành tích nổi bật tại SEA Games 31 (Ảnh: Thanh Xuân)

Trước đó, tại SEA Games 29 năm 2017, Hoàng giành huy chương vàng cự ly bơi 1.500m tự do. Một năm sau đó, tại ASIAD 18 năm 2018, Hoàng giành huy chương bạc nội dung 1.500m tự do. Cùng năm đó, khi tham dự Olympic trẻ tại Argentina, Hoàng giành huy chương Vàng đầy thuyết phục.

Còn ở đấu trường SEA Games 30 năm 2019, Hoàng giành cú đúp huy chương vàng ở cự ly 400m tự do và 1.500m tự do.

Năm 2021, khi tham dự Olympic Tokyo, anh thi đấu hai nội dung 800m và 1.500m bơi tự do nam, lần lượt đứng thứ 20/34 và 12/29. VĐV này còn giành 2 huy chương vàng tại giải bơi vô địch quốc gia bể 25m.

Huy Hoàng giành thành tích đáng nể trong những năm qua (Ảnh: Thanh Xuân)

Ngoài ra điều khiến Huy Hoàng được chọn còn là ý thức kỷ luật, tinh thần thi đấu cũng như sự tiến bộ về chuyên môn trong suốt thời gian qua.

Ở SEA Games 32, Huy Hoàng gặp khó khi nước chủ nhà bỏ nội dung 800m tự do sở trường của anh. Tuy nhiên, VĐV đội tuyển bơi hứa hẹn vẫn sẽ là "mỏ vàng" với thể thao Việt Nam ở các nội dung 400m tự do, 1.500m tự do, và các nội dung tiếp sức.

Bên cạnh việc tập luyện, Nguyễn Huy Hoàng vẫn trau dồi kiến thức văn hoá. Anh đang cố gắng theo học Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao

Hiện tại, Huy Hoàng đang cùng đội tuyển bơi Việt Nam tập huấn tại Hungary từ ngày 20/2 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32, ngày 24/4 đội sẽ trở về nước và cùng đoàn thể thao Việt Nam di chuyển sang Campuchia.