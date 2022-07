PNJ Next chính thức có mặt tại Nghệ An: “Chào sân” bằng show trang sức cực mãn nhãn

Cửa hàng hướng theo mô hình flagship hoàn toàn mới. Màn chào sân của PNJ Next Nghệ An gây ấn tượng mạnh bởi đêm nhạc hội hoành tráng, màn trình diễn trang sức mãn nhãn, nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị cùng không gian tham quan, mua sắm hoàn toàn mới mẻ.



Khoảnh khắc đánh dấu sự hiện diện và hứa hẹn hành trình phát triển vững bền, bùng nổ của PNJ Next Nghệ An

Tọa lạc ngay trung tâm mua sắm sầm uất của Nghệ An, PNJ Next có địa chỉ tại 04 Quang Trung, thành phố Vinh (đối diện khách sạn Mường Thanh Sông Lam). Khác hẳn với các cửa hàng PNJ truyền thống trước đây, PNJ Next sở hữu lối thiết kế theo phong cách villas cổ điển và không gian mua sắm đẳng cấp, sang trọng.

Theo ông Lê Trí Thông - CEO của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, PNJ Next mang ý nghĩa hướng đến tương lai, chú trọng đến việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Ông cho biết: "Ở đó sẽ có những không gian tương tác mở, nghĩa là nhân viên bán hàng đứng cùng phía với khách hàng thay vì đứng sau quầy tủ như bây giờ nhằm tạo ra sự thân thiết, gần gũi, thân mật. Có không gian để khách hàng trải nghiệm sản phẩm trực tiếp, có không gian công nghệ mang đến trải nghiệm đặc biệt để khách hàng có thể tự ngắm nghía, selfie."

PNJ Next Nghệ An chính thức đi vào hoạt động, trở thành cửa hàng trang sức và kim cương tầm cỡ bậc nhất của tỉnh, thỏa mãn nhu cầu mua sắm và làm đẹp của người dân địa phương

Trong suốt hành trình hơn 34 năm, PNJ đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với khách hàng bằng các sản phẩm trang sức tinh tế, chất lượng vượt trội, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật thủ công và công nghệ hiện đại bậc nhất. Vì vậy, sự kiện khai trương PNJ Next Nghệ An không thể thiếu đi màn trình diễn trang sức ấn tượng trong không gian đẳng cấp, hiện đại.

Bộ sưu tập trang sức vang danh "Bàn tay vàng" của PNJ kết hợp trang phục áo dài tôn vinh nét đẹp truyền thống Á đông và văn hóa dân tộc Việt

Cận cảnh thiết kế trang sức của PNJ được kết hợp hài hòa bởi nghệ thuật chế tác thủ công và công nghệ hiện đại

Màn trình diễn thiết kế trang sức, phụ kiện STYLE by PNJ được ví như bức tranh đa sắc màu đại diện cho 4 phong cách khác nhau, gây sức hút mạnh với các bạn trẻ

Bên cạnh đó, tất cả khách hàng đến với PNJ Next Nghệ An đều có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc, tham gia bốc thăm trúng thưởng và nhận về các giải thưởng giá trị như nhẫn kim cương, trang sức, đồng hồ đến từ thương hiệu PNJ.



