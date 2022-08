Play Together VNG - Nhiều cập nhật mới khiến người chơi xiêu lòng

Play Together VNG – Tưởng cũ mà mới

Play Together là một tựa game "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội trong suốt thời kì đại dịch Covid-19 diễn ra. Nghĩ đến Play Together, người ta thường chỉ nghĩ đến game câu cá, hay một nền tảng để kết nối bạn bè trong những ngày xa cách. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng trong quá khứ. Dù hoạt động câu cá hay các hoạt động có tính xã hội cao luôn là điều không thể thiếu và đóng góp không nhỏ vào sự thành công của game, vũ trụ ảo Play Together bây giờ cũng đã có rất nhiều thay đổi để ngày một trở nên hấp dẫn hơn và đáp ứng những nhu cầu mới của người chơi. Sau khi VNG chính thức phát hành Play Together tại Việt Nam với tên gọi Play Together VNG vào ngày 30/6, game đã liên tục cập nhật nhiều tính năng và hoạt động mới đầy hấp dẫn và lí thú. Khi gặp lại người bạn cũ Play Together, bạn sẽ thấy vẫn là diện mạo đó, nhưng đã là một con người hoàn toàn mới. Cùng tìm hiểu xem Play Together đã có thêm những thay đổi nào nhé!

Play Together - Sẵn sàng thay đổi để trở thành phiên bản tốt hơn của mình

7749 loại côn trùng trên đảo Kaia

Sau thành công rực rỡ của tính năng câu cá, Play Together VNG nay đã có thêm một hoạt động mới tương tự chính là bắt côn trùng. Trên đảo Kaia sẽ có sự xuất hiện của đa dạng các loại côn trùng như bướm, kiến, bọ dừa… nhưng chỉ ở một số khu vực nhất định, vì vậy hãy tìm kiếm thật kỹ càng. Người chơi phải sử dụng công cụ chuyên dụng là vợt bắt côn trùng để có thể sở hữu cho mình những loài côn trùng xinh đẹp, lấp đầy cuốn từ điển côn trùng, trưng bày tại nhà, hay làm giàu từ việc bán côn trùng.

Bắn hay Trốn: Cuộc chiến sinh tồn - Minigame mới đầy kịch tính

Thể loại game Bắn súng sinh tồn huyền thoại nay đã được đưa vào Play Together VNG với cái tên Bắn hay Trốn: Cuộc chiến sinh tồn. Để tham gia trò chơi, bạn hãy tìm NPC Nick Vury tại khu vực Plaza ở vị trí gần NPC Jean Leon trước đây (người bán cây). Trong trò chơi này, bạn cũng sẽ được lên máy bay, nhặt vũ khí, hồi máu và năng lượng cũng như chạy bo tương tự với lối chơi PUBG, và dĩ nhiên nhiệm vụ của bạn là trở thành người sống sót cuối cùng. Bạn sẽ nhận được điểm vương miện và tiền sao khi thoàn thành vòng chơi, kể cả khi không lọt vào top 4.

Koreno Kitchen – Ngon hơn mì, nhàn hơn nấu

Trong bản cập nhật mới của Play Together VNG, một địa điểm mới đã được thêm vào Khu trung tâm - Tòa nhà Koreno Kitchen. Đây chính là thiên đường dành cho người yêu thích ăn uống, đặc biệt là các loại mì ăn liền. Tại căn bếp này, bạn có thể nấu những món ăn chỉ có thể nếm thử tại Paldo thông qua Korechef và nhận được phần thưởng đặc biệt khi hoàn thành nhiệm vụ nấu ăn bằng cách sử dụng các nguyên liệu khác nhau. Hãy thử trở thành đầu bếp giỏi nhất cùng Play Together VNG!

Khách sạn 5 sao siêu cao cấp trên đảo Kaia

Khách sạn sang trọng bậc nhất ở Khu trung tâm nay đã được nâng cấp lên một tầm cao mới. Chỉ với diện mạo ở bên ngoài, tòa nhà cao nhất đảo Kaia đã đủ khiến cho cư dân của Play together trầm trồ thích thú. Nhưng không dừng lại ở đó, khách sạn số 1 nay đã được đầu tư thêm nhiều nội thất bên trong đầy sang chảnh và tiện nghi. Đây chắc chắn sẽ là điểm dừng chân không thể bỏ qua của những cư dân mệt mỏi trên đảo Kaia.

Vũ trụ ảo đang chờ bạn trở lại!

Khi bạn rời đi, Play Together đã liên tục cải thiện để ngày một tốt hơn, thú vị hơn và chờ đợi bạn quay trở lại khám phá. Người bạn cũ Play Together vẫn luôn còn đó sự đáng yêu, vui nhộn nhưng sẽ không bao giờ nhàm chán bởi luôn có thêm những điều mới lạ. Từ ngày 30/6, Play Together VNG đã chính thức có mặt trên Google Play và App Store. Nếu bạn đã từng là fan một thời của Play Together, ngần ngại gì mà không chuyển đổi ngay để trải nghiệm những hoạt động mới mẻ và nhận quà xịn xò 500 Kim Cương. Không những thế, rủ bạn bè quay lại cùng chơi sẽ được nhận thêm lần lượt 50, 100, và 150 Kim cương khi game đủ 2 triệu, 5 triệu và 10 triệu lượt chuyển đổi. Thế giới ảo Play Together VNG sẽ luôn không ngừng phát triển, hứa hẹn sẽ có thêm nhiều tính năng hấp dẫn và cập nhật mới hơn trong tương lai.

