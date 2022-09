Play Together VNG mang ánh trăng yêu thương đến với trẻ em cả nước

Play Together và câu chuyện sáng tạo đầy ý nghĩa



Play Together là một tựa game trên điện thoại thuộc thể loại phiêu lưu thế giới mở phát triển bởi HAEGIN - một công ty sản xuất game tại Hàn Quốc. Play Together đã được nhà phát hành VNG đưa về Việt Nam cuối tháng 6 năm nay với tên mới là Play Together VNG. Nguồn cảm hứng cho sự ra đời game đến với nhà phát triển khi bắt gặp hình ảnh cô con gái nhỏ nô đùa cùng các bạn.

Anh nhận ra niềm hạnh phúc đến từ những điều giản đơn nhất, là nguồn năng lượng lan tỏa khi chúng ta kết nối với nhau. Từ đó, anh mong muốn tạo nên một thế giới mà tất cả mọi người đều kết nối, tận hưởng và lan tỏa hạnh phúc cùng nhau.

Cùng thắp sáng vũ trụ Play Together bằng ánh trăng yêu thương

Trung Thu là Tết đoàn viên, là khoảnh khắc để quan tâm và chia sẻ yêu thương đến cho người khác, đặc biệt là trẻ em. Kết nối và chia sẻ yêu thương cũng là tinh thần của game ngay từ những ngày đầu hình thành ý tưởng, do đó đội ngũ Play Together VNG đã cùng nhau tổ chức sự kiện Trung Thu với thông điệp "Cùng thắp sáng vũ trụ Play Together bằng ánh trăng yêu thương".

Play Together đã đồng hành cùng cộng đồng để kêu gọi góp lồng đèn gửi tặng cho các bạn nhỏ thiếu thốn tại các mái ấm và Làng trẻ em SOS trên cả nước. Người tham gia truy cập vào trang web sự kiện Trung Thu của Play Together VNG để viết lời chúc yêu thương và những lời chúc này sẽ được gửi trực tiếp đến cho các em, cứ mỗi lời chúc gửi về sẽ đóng góp thêm một số lượng lồng đèn nhất định vào quỹ lồng đèn để gửi đến cho các bạn nhỏ ở các mái ấm trên cả ba miền.

Ngoài ra, đội ngũ Play Together VNG cũng đã dành tặng thêm cho các em các dụng cụ học tập cần thiết, với mong muốn hỗ trợ và đồng hành cùng các em trên con đường học tập và xây dựng tương lai phía trước.

Đêm hội trăng rằm tràn ngập ánh sáng yêu thương

Trong ngày 5 và 7/9 vừa qua, đội ngũ Play Together VNG đã trực tiếp đến Làng trẻ em SOS tại TP.HCM (697, Đường Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM) và tại Hà Nội (Số 2, Phạm Thận Duật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) để tổ chức đêm hội trăng rằm cũng như gửi tặng lồng đèn và đồ dùng học tập cho các bạn nhỏ ở đây.

Dù chương trình chỉ diễn ra trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ, các bạn nhỏ và Play Together VNG đã có một khoảng thời gian vui vẻ và đáng nhớ cùng nhau. Thông qua các trò chơi tập thể vui nhộn và những tiết mục văn nghệ dễ thương, Play Together đã lan tỏa niềm vui, tinh thần chia sẻ và yêu thương lẫn nhau đến các em. Nụ cười trên môi các bạn nhỏ chính là động lực to lớn cho Play Together VNG tiếp tục mang đến ánh sáng yêu thương và truyền tải năng lượng tích cực đến cho xã hội cũng như những người chơi của Play Together.

Sự kiện ý nghĩa và lời cảm ơn đến từ Play Together VNG

Những món quà Trung thu mà Play Together đã trao tặng tuy không quá lớn nhưng đã mang thêm hơi ấm tình thương đến với các em thiếu nhi, góp phần động viên các em vượt qua khó khăn và những thiếu thốn trong cuộc sống. Không chỉ có ý nghĩa đối với các bạn nhỏ ở mái ấm, sự kiện Trung Thu lần này của Play Together VNG cũng góp phần nuôi dưỡng tình yêu thương và sự quan tâm đến cộng đồng trong bản thân mỗi người. Điều đó càng có giá trị hơn khi đa số người chơi Play Together nằm trong độ tuổi học sinh từ cấp 1 đến cấp 3.

Sự thành công của chương trình phần lớn là nhờ vào sự chia sẻ và tình yêu thương của người chơi Play Together VNG khi không ngừng gửi về những lời chúc và kêu gọi sự tham gia từ những người xung quanh. Đội ngũ Play Together VNG luôn trân trọng sự chia sẻ và giúp đỡ này cũng như có những phần quà với mong muốn tri ân sự tham gia của mọi người.

Đội ngũ Play Together VNG gửi những lời chúc tốt đẹp đến tất cả trẻ em, những người chơi, cũng như mọi người trên đất nước Việt Nam, chúc tất cả chúng ta đều có một mùa trăng ấm áp và hạnh phúc. Với những hoạt động chia sẻ và yêu thương, Play Together tin rằng Trung Thu năm nay sẽ là một mùa Trung Thu thật đẹp và ý nghĩa.

Sự kiện góp lời chúc và lồng đèn vẫn đang diễn ra, hãy vào website ngay để gửi lời chúc và lan tỏa ánh sáng yêu thương đến muôn nơi: https://playtogether.vnggames.com/trungthu

Trải nghiệm ngay vũ trụ Play Together đầy ấm áp và ý nghĩa cùng bè bạn: https://playtogethervng.onelink.me/cpGR/4r87okkj