Play Together tạo sân chơi mới không thể bỏ lỡ trong mùa Giáng sinh này

Nếu vừa muốn tận hưởng không khí lễ hội bên ngoài nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội nhận quà trong game, vậy thì chắc chắn bạn không nên bỏ qua sự kiện lớn trong mùa giáng sinh năm nay rồi. Lần đầu tiên, nhà phát hành VNG cùng kết hợp với siêu thị GO! nhằm tạo ra sân chơi cho cộng đồng yêu thích tựa game nổi tiếng Play Together kể từ khi game này được chính thức phát hành tại Việt Nam vào tháng 6/2022



Play Together là tựa game nhập vai vào vũ trụ ảo, nơi mà bạn bè từ khắp nơi trên thế giới có thể kết nối và trò chuyện. Play Together đã tạo nên cơn sốt toàn cầu hồi tháng 8/2021 nhờ đồ họa dễ thương cùng những hoạt động gần gũi với đời sống thực như: đi học, nấu ăn, trang trí nhà cửa, mua bán… đến nay tựa game vẫn được yêu thích ở mọi lứa tuổi nhờ liên tục cập nhật tính năng mới phù hợp.

Sự kiện đón mừng lễ hội mùa đông lớn bậc nhất năm với sự kết hợp của Play Together và chuỗi siêu thị GO! được diễn ra tại cả hai đầu Bắc - Nam:

Thời gian: từ ngày 17/12/2022 đến 25/12/2022.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh: GO! Nguyễn Thị Thập (99 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tại Hà Nội: BigC Thăng Long (Số 222 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Các hoạt động đa dạng diễn ra xuyên suốt tại sự kiện như: Chụp hình check-in nhận quà, truy tìm code game được giấu trong siêu thị, bốc thăm may mắn, nhận voucher giảm giá từ các nhãn hàng… Những phần quà giá trị nhà phát hành VNG và Play Together gồm có: Áo thun Play Together, gấu bông cá heo, gối thỏ, túi vải, móc khóa… và vô vàn code ingame hấp dẫn đang chờ đón người chơi.

Được tổ chức vào dịp Giáng sinh nên chắc chắn sẽ còn có những điều bất ngờ còn chưa được bật mí tại sự kiện lần này. Cùng rủ bạn bè tham gia và rinh về những phần quà độc quyền từ Play Together VNG thôi nào!