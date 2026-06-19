Pink Valley: Thung lũng đẹp như cổ tích ở Đà Lạt khiến giới trẻ mê mẩn chỉ với 120.000 đồng

Pink Valley Đà Lạt thu hút giới trẻ nhờ cảnh sắc thơ mộng, thanh bình với hàng loạt góc check-in “siêu ảo” cùng nhiều trò chơi thú vị.

Nằm trên cung đường đèo Tà Nung, ẩn mình giữa thung lũng xanh mướt được bao bọc bởi núi rừng, Pink Valley mang vẻ đẹp rất riêng của Đà Lạt. Ngay từ khoảnh khắc đặt chân đến đây, du khách đã có thể cảm nhận rõ bầu không khí se lạnh đặc trưng của phố núi, hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây cùng khung cảnh nên thơ trải dài trước mắt.

Những hàng thông xanh mướt, hàng chục loài hoa khoe sắc rực rỡ dưới nắng, phía xa là những dãy núi trập trùng tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa yên bình, vừa lãng mạn. Có lẽ chính vì vậy mà nhiều người ví nơi đây như một "thung lũng cổ tích" giữa lòng Đà Lạt.

Nếu là tín đồ mê chụp ảnh, Pink Valley chắc chắn sẽ khiến bạn mất rất nhiều thời gian chỉ để... chọn góc chụp. Ở đây gần như góc nào cũng đủ sức tạo nên những khung hình đẹp mắt. Đó có thể là con đường phủ đầy hoa với sắc màu rực rỡ, cây cầu gỗ nhỏ ngay hồ nước, những khoảng đồi xanh trải dài hay góc ngắm cảnh giữa thung lũng với khung nền là núi rừng hùng vĩ. Ánh nắng dịu nhẹ của Đà Lạt hòa cùng màu xanh của thiên nhiên tạo nên những khung hình vừa trong trẻo vừa đầy cảm xúc. Chỉ cần giơ máy lên là đã có ngay những bức ảnh đẹp mà không cần chỉnh sửa.

Không quá ngạc nhiên khi Pink Valley đang dần trở thành địa điểm check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích mỗi khi ghé thăm thành phố ngàn hoa. Thế nhưng, nơi đây không chỉ có những góc sống ảo, Pink Valley còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn dành cho những ai yêu thích khám phá.

Một trong những trò chơi được nhiều du khách lựa chọn là trượt zipline. Cảm giác lướt đi giữa không trung, phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn bộ thung lũng xanh mướt từ trên cao mang đến những phút giây vừa hồi hộp, vừa thích thú.

Với những ai muốn tìm kiếm sự mới lạ nhưng vẫn đủ an toàn để trải nghiệm cùng bạn bè, trò chơi trượt xe giữa thiên nhiên là gợi ý không nên bỏ lỡ. Những cung đường uốn lượn giữa hoa và thung lũng cùng cảm giác tăng tốc vừa phải tạo nên hành trình khám phá đầy hứng khởi.

Còn nếu bạn là người yêu thích sự nhẹ nhàng, hãy thử chọn đạp thuyền quanh hồ. Giữa mặt nước phẳng lặng, xung quanh là sắc xanh của núi rừng và những khóm hoa rực rỡ, mọi bộn bề dường như được bỏ lại phía sau.

Điều thú vị còn nằm ở khu vực nuôi thú của Pink Valley. Tại đây, du khách có thể tận mắt ngắm nhìn chú lạc đà hiền lành, vui đùa cùng đàn cừu ngộ nghĩnh giữa thiên nhiên bao la. Không chỉ thu hút giới trẻ, khu vực này còn phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Trong khi các em nhỏ hào hứng khám phá thế giới động vật một cách trực quan, người lớn lại có dịp tận hưởng không khí trong lành và những phút giây quây quần bên nhau.

Một điểm cộng khác khiến Pink Valley ghi điểm trong mắt nhiều du khách chính là mức giá khá dễ tiếp cận. Chỉ với 120.000 đồng, bạn đã có thể tham quan toàn bộ khu du lịch, thoải mái chụp ảnh tại vô số góc check-in đẹp mắt và tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn.

Đặc biệt, giá vé còn bao gồm một phần nước uống tự chọn với menu hơn 20 món đa dạng. Từ cà phê, trà trái cây cho đến những loại thức uống được pha chế bắt mắt, du khách có thể vừa thưởng thức đồ uống yêu thích vừa tận hưởng không khí se lạnh đặc trưng của Đà Lạt.

So với những trải nghiệm mà Pink Valley mang lại, mức giá này được nhiều người đánh giá là khá hợp lý, nhất là với các bạn trẻ yêu thích du lịch khám phá.

Có thể nói, Pink Valley không đơn thuần là một điểm tham quan hay nơi để chụp ảnh.

Đó là nơi bạn có thể dành cả ngày để dạo bước giữa thiên nhiên, tìm thấy những góc nhỏ bình yên, thử cảm giác mạnh với các trò chơi thú vị hay đơn giản là ngồi bên hồ, nhâm nhi ly nước yêu thích và tận hưởng sự thư thái giữa núi rừng.

Giữa nhịp sống hiện đại với quá nhiều áp lực và bộn bề, đôi khi điều mà người trẻ cần chỉ là một khoảng thời gian để sống chậm lại, hít thở bầu không khí trong lành và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng bạn bè.

Và nếu đang lên kế hoạch cho chuyến đi Đà Lạt sắp tới, Pink Valley có lẽ sẽ là cái tên đáng để bạn ghé thăm ít nhất một lần.