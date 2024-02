Phục hồi điều tra vụ án bé trai người Nhật đuối nước tại Phan Thiết

Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 553/QĐ-ĐTTT được Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết ký ngày 21/2/2024.

Theo đó, căn cứ Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự số: 01/QĐ-VKSPT-HS ngày 26/01/2024 của Viện KSND TP Phan Thiết; căn cứ Điều 235 Bộ luật Tố tụng hình sự, quyết định Hủy bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 39/ĐĐTTH ngày 28/7/2023 của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết.

Quyết định này "phục hồi điều tra vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" xảy ra tại: Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né, thuộc Khu phố 1, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trong ngày 05/4/2022" và đã được gửi đến Viện KSND TP Phan Thiết.

Nhận được thông tin này, mẹ ruột của bé trai Hanawa Yukiji - nạn nhân trong vụ án - đã khóc nức nở. Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam vào trưa nay, 22/2/2024, chị Huỳnh Thị Anh Thư xúc động cho biết chị không kiềm được cảm xúc.

"Từ khi đón nhận Quyết định đình chỉ điều tra vụ án vào tháng 7/2023, vợ chồng tôi chìm trong nỗi tuyệt vọng và buồn bã. Gia đình chúng tôi mất con trai trong sự đau xót tột cùng. Mong rằng các cơ quan hữu trách sớm tìm ra được sự thật để không có thêm phụ huynh nào rơi vào tình cảnh bất hạnh, bi kịch như chúng tôi", chị Huỳnh Thị Anh Thư chia sẻ.

Vết bầm trên lưng của bé Hanawa Yukiji khi vừa được đưa lên từ hồ bơi. Ảnh: Liên Trần

Tay của bé cũng có các vết bầm kích cỡ tương tự lưng nhưng nhạt hơn. Ảnh: Liên Trần

Vụ án "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" xảy ra ngày 5/4/2022 tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né, thuộc Khu phố 1, P. Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nạn nhân là bé Hanawa Yukiji, sinh năm 2011, quốc tịch Nhật Bản, bị đuối nước tại hồ bơi nằm trong khu nghỉ dưỡng này. Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã khởi tố vụ án hình sự số 139 ngày 31/5/2022.

Độ sâu hồ bơi là 1m, trong khi cháu Hanawa Yukiji cao 1m4 và đã biết bơi thành thạo. Khi đưa cháu Hanawa Yukiji lên bờ, nhân chứng là chị Trần Thị Kim Liên có mặt tại đó cho Báo Phụ nữ Việt Nam biết, đã thấy các vết bầm tím trên người của cháu. Các vết bầm này phù hợp kích cỡ với các lỗ thoát nước trên miếng kim loại ở dưới hồ bơi.

Tấm kim loại ở hồ bơi trong khu nghỉ dưỡng có các lỗ hút phù hợp với kích cỡ vết bầm trên tay và lưng bé Hanawa Yukiji. Ảnh: Liên Trần

Để làm rõ nguyên lý hoạt động của hồ bơi Sông Lười nằm trong khu nghỉ dưỡng có thể hút giữ chặt một người có thể trạng cao 1m40, nặng 39 kg (chiều cao và cân nặng của bé Hanawa Yukiji - PV) khi đặt toàn bộ vùng lưng vào miệng hút dẫn đến tử vong do ngạt nước hay không, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã đề nghị Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an giải thích.

Ngày 24/4/2023. Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an có Công văn số 399/C09B trả lời: Không đủ cơ sở xác định tại vị trí miệng hút có thể hút giữ chặt một người có thể trạng cao 1m40, nặng 39 kg khi đặt toàn bộ vùng lưng vào miệng hút dẫn đến tử vong do ngạt nước.

Tại Bản kết luận giám định bổ sung số: 3841/KL-KTHS ngày 05/7/2023 của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TPHCM cũng đưa ra kết luận: Nguyên lý hoạt động của hồ bơi Sông Lười không thể hút giữ chặt một người có thể trạng cao 1m40, nặng 39 kg khi đặt toàn bộ vùng lưng vào vị trí miệng hút dẫn đến tử vong do ngạt nước

Tuy nhiên, liền theo sau đó, bản Kết luận điều tra của Công an TP Phan Thiết cho biết chi tiết: "Quá trình thực nghiệm điều tra xác định: Nguyên lý hoạt động của hồ bơi lười không thể hút một người có thể trạng cao 1m40, nặng 39 kg (như thể trạng của cháu Hanawa Yukiji) khi đang bơi hoặc đứng tại vị trí miệng hút, trừ khi lấy cơ thể người này bịt kín miệng hút; nguyên tắc hoạt động của các hệ thống bơm, lọc, xả của hồ bơi chỉ hoạt động theo lập trình tắt, mở chứ không thể điều chỉnh theo ý muốn của người vận hành".

Đây là chi tiết rất đáng lưu tâm của quá trình điều tra. Chi tiết này được lấy nguyên văn trong bản Kết luận điều tra, không diễn giải.

Trước đó, vào thời điểm thực nghiệm điều tra vào lúc 8h45 ngày 28/7/2022 tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né do Công an Phan Thiết thực hiện, chị Trần Thị Nguyệt Vĩ - nhân chứng có mặt lúc cháu Yukiji gặp nạn, cũng đã xin phép điều tra viên xuống tham gia thực nghiệm, và được đồng ý.

Chị Trần Thị Nguyệt Vĩ đã cho phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam biết: "Tôi mặc chiếc áo bơi của bé Yukiji khi lâm nạn xuống hồ bơi để thực nghiệm. Tôi cao hơn bé Yukiji một chút nhưng trọng lượng chúng tôi gần bằng nhau (tôi cao 1m52, nặng 42 kg, bé Yukiji cao khoảng 1m4 và nặng khoảng 39 kg). Lúc đầu, tôi bơi qua bơi lại phía trên và gần tấm lưới thì không cảm nhận được lực hút từ tấm lưới. Sau đó, tôi lặn xuống sát đáy hồ bơi và bơi tiến lại tấm lưới. Lúc bơi qua tấm lưới thì tôi thấy cơ thể của mình bị hút nghiêng về phía miệng lỗ và cơ thể tôi bị kéo chạm vào thành hồ nhưng không bị hút chặt.

Tuy nhiên, khi tôi đứng hướng lưng về phía miệng lưới cách khoảng 1cm, thì đột nhiên trước tiên áo bơi của tôi bị kéo vào và sau đó ngay lập tức cơ thể tôi bị kéo nhanh và dính chặt vào lưới. Tuy rằng có chuẩn bị tinh thần trước nhưng tôi cũng hoảng sợ. Tôi lập tức vùng dậy đạp đáy hồ trồi lên. Tôi làm lại 2 lần thì vẫn bị hút chặt vào như vậy. Thực nghiệm xong, tôi thấy đau rát ở lưng".

Vết bầm trên lưng của luật sư Nguyễn Huỳnh Anh Khoa sau tham gia thực nghiệm điều tra 2 ngày. Ảnh: LS Khoa cung cấp

Còn trong clip và hình ảnh gửi riêng cho Báo Phụ nữ Việt Nam của luật sư Nguyễn Huỳnh Anh Khoa, một trong những người tham gia thực nghiệm điều tra, cho thấy, sau 2 ngày tham gia thực nghiệm điều tra, lưng của luật sư Khoa vẫn còn các vết bầm tím, kích cỡ giống như vết bầm tím trên người cháu Hanawa Yukiji khi được đưa từ hồ bơi lên.

Vụ án đã trải qua quá trình điều tra, tạm đình chỉ điều tra, tiếp tục điều tra, đình chỉ điều tra và đến thời điểm này là Quyết định phục hồi điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa các thông tin mới nhất của vụ án này đến bạn đọc.