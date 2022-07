Phú Thọ: Lý lịch "đen" của gã chú hãm hiếp cháu ruột đang học lớp 8

Dù Nguyễn Ngọc Linh bị Công an huyện Thanh Ba bắt được 3 ngày, nhưng câu chuyện "chú hiếp dâm cháu" ở xã Đại An vẫn nóng hổi. Khi được hỏi, ai cũng cảm thấy bất bình và kể chi tiết như tường tận sự việc.

"Ngày 21/7, sau khi nhận được phản ánh về việc Linh hiếp dâm cháu gái, Công an xã Đại An đã báo cáo cấp trên, chiều cùng ngày thì Linh bị Công an huyện Thanh Ba bắt giam", lãnh đạo Công an xã Đại An cho biết.

Câu chuyện "chú hiếp dâm cháu" vẫn đang là đề tài nóng ở xã Đại An, huyện Thanh Ba. (Ảnh minh họa).





Còn theo lãnh đạo khu 7, xã Đại An, Nguyễn Ngọc Linh từng có một tiền án về tội trộm cắp, phải đi tù một thời gian. Sau khi về địa phương, Linh đi làm thuê lặt vặt, mua bán gỗ quanh vùng.

"Linh đã có 1 đứa con khoảng 2 - 3 tuổi. Đây là con riêng của Linh với một cô gái ở địa phương khác. Cô gái này về sống chung với Linh một thời gian thì sinh con, nhưng hai người không thể đăng ký kết hôn được vì cô kia đã có chồng và chưa ly hôn. Cô ấy cũng bỏ đi được 1 thời gian, để lại đứa con cho Linh nuôi", lãnh đạo khu 7 cho biết thêm.

Còn một số người dân quanh vùng cho biết, Nguyễn Ngọc Linh cũng bình thường như những người khác. Tuy nhiên, không hiểu Linh có chơi bời gì, hay do cuộc sống khó khăn mà thỉnh thoảng lại cầm cố giấy tờ xe.

Trước đó, như Đại Đoàn Kết thông tin, lãnh đạo xã Đại An xác nhận, Nguyễn Ngọc Linh (31 tuổi, khu 7, xã Đại An) đã bị Công an huyện Thanh Ba bắt vào chiều ngày 21/7.

"Theo thông tin, Linh đã có quan hệ với cháu H (học lớp 8, cháu ruột Linh) một vài lần. Một số mẫu tóc, vật chứng còn sót lại trên giường ngủ, người cháu H là trùng khớp", lãnh đạo xã Đại An cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo này, bố mẹ cháu H đã ly hôn từ lâu, hai người đều đã lấy vợ, lấy chồng khác. Cháu H ở với ông bà nội, cùng nhà với Linh.

Hiện Công an huyện Thanh Ba vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.