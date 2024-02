Phu nhân hào môn Linh Rin công khai mặt mộc hậu sinh con đầu lòng, nhan sắc liệu có gây bất ngờ?

Ngày 18/2, trên trang cá nhân, Linh Rin gây chú ý khi đăng tải khung hình khoe trọn mặt mộc của mình. Có thể thấy, dù gương mặt "0% son phấn" nhưng diện mạo của bà xã Phillip Nguyễn trông vẫn cuốn hút. Hội chị em cũng dành sự ghen tị trước làn da khỏe khoắn của Linh Rin. Dù không sắc sảo như hình ảnh trang điểm mọi khi nhưng visual mặt mộc của Linh Rin đầy năng lượng và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Linh Rin gây chú ý khi khoe cận gương mặt không son phấn của mình

Thời gian đầu sinh con gái đầu lòng, Linh Rin hạn chế lộ diện trên MXH. Cô chỉ thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống mẹ bỉm như chăm con, canh con ngủ hay trang trí phòng ốc cho nhóc tỳ. Cho đến dịp Tết mới đây, Linh Rin mới thoải mái xuất hiện. Trong những khoảnh khắc bên ông xã Phillip Nguyễn, nàng dâu hào môn gây chú ý với thần thái sang trọng và nhan sắc ngày càng mặn mà. Dù chỉ vài tháng sau sinh nở nhưng có thể thấy Linh Rin đã nhanh về dáng.

Hậu sinh con, nhan sắc Linh Rin được nhận xét ngày càng mặn mà

Khung hình ngọt ngào đón Tết của Linh Rin bên ông xã

Linh Rin tươi tắn chụp ảnh cùng gia đình chồng hào môn

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993. Cô từng được biết đến như một hot girl nổi tiếng, người mẫu look book đắt show bởi sở hữu gương mặt đẹp. Linh Rin từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, The Look Vietnam 2017, cô tham gia các bộ phim Giấc Mơ Hạnh Phúc, Sát Thủ Online, Lời Nói Dối Ngọt Ngào.

Giữa lúc sự nghiệp bắt đầu chớm nở, Linh Rin quyết định sang Anh du học. Sau đó cô có cơ duyên gặp gỡ Phillip Nguyễn và cả hai nảy sinh tình cảm. Sau khi hẹn hò với con trai của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn, Linh Rin trở về Việt Nam. Cô hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, thay vào đó tập trung cho công việc kinh doanh. Linh Rin cũng thường xuyên xuất hiện bên Phillip Nguyễn và hỗ trợ bạn trai trong một số công việc.

Linh Rin từng là hot girl đình đám được giới trẻ yêu thích

Tuy nhiên sau khi hẹn hò Phillip Nguyễn, Linh Rin hạn chế hoạt động trong ngành giải trí

Tháng 3/2023, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại lễ đường ở Philippines. Linh Rin và Phillip Nguyễn dự định tổ chức đám cưới ở Việt Nam tuy nhiên sau đó hoãn lại. Trên MXH, Linh Rin thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên ông xã. Cặp đôi thường xuyên dành thời gian đi du lịch cùng nhau. Phillip Nguyễn cũng không ngại thể hiện tình cảm dành cho vợ khi có những bài đăng ngọt ngào trên mạng xã hội. Đến 28/11/2023, Linh Rin sinh con gái đầu lòng. Được biết vợ chồng Linh Rin đặt tên con gái là Caroline và có tên gọi thân mật là Cà Rốt.