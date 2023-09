Phụ huynh lao tới trường hành hung thầy hiệu phó bị thương, sau khi cảnh sát vào cuộc thầy giáo lại phải ngồi tù

Mới đây, một vụ hành hung đã xảy ra tại một trường cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Người gây rối là cha của một học sinh trong trường. Được biết, phụ huynh này đã lao thẳng đến trường hành hung thầy Hiệu phó họ Tạ. Kết quả, thầy Hiệu phó này bị gãy mũi và có nhiều vết bầm tím mô mềm trên đầu và mặt.

Sau quá trình giám định thương tích, thầy Tạ được xác định là bị thương tích ở mức độ thứ hai. Theo pháp luật Trung Quốc hiện hành, người hành hung có thể bị phạt tù có thời hạn tới 3 năm. Tuy nhiên, lần này "kịch bản" của câu chuyện lại khiến dư luận bất ngờ.

Người cha bị bắt đi ngay sau khi đánh thầy hiệu phó

Người cha này đã bị Viện kiểm sát điều tra và đưa ra quyết định không khởi tố anh ta. Thay vào đó, thầy hiệu phó đã bị kết án tù. Sự việc bị phanh phui sau đó nhận được sự đồng tình của công chúng.

Được biết, người cha trong vụ việc có một cô con gái 15 tuổi đang đi học tại trường. Vào ngày xảy ra vụ việc, anh nhận được cuộc gọi từ con gái cho biết đã bị thầy hiệu phó quấy rối tình dục. Ngay sau khi nghe con gái kể vậy, trong cơn nóng giận, người cha không thể kìm nén được nên mới "bốc đồng" như vậy. Cơ quan kiểm sát cho biết vì hành vi của phụ huynh có lý do và người này cũng đã tự nguyện ra đầu thú, tình tiết tương đối nhẹ nên sẽ không bị khởi tố.

Trong khi đó, thầy hiệu phó họ Tạ đã bị kết án 2 năm 2 tháng tù giam vì tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Bên cạnh đó, sau khi ra tù ông cũng sẽ không được tham gia vào công việc có tiếp xúc gần gũi với trẻ vị thành niên, bao gồm giáo dục, đào tạo, chăm sóc,...

Ngôi trường xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận

Hành động của người cha trong vụ việc tuy bốc đồng nhưng vẫn được nhiều người khen ngợi. Nếu anh không hết lòng muốn bảo vệ và đòi công bằng cho con gái thì chưa chắc thầy giáo này đã bị vạch tội. Bên cạnh đó, cách hành xử của nữ sinh cũng được tuyên dương khi không mất bình tĩnh, sợ hãi thầy giáo quyền lực mà đã ngay lập tức thông báo cho gia đình để xin sự trợ giúp.

Thực tế trong môi trường giáo dục hiện nay, việc các em học sinh phải chịu nhiều vấn nạn như bắt nạt học đường, quấy rối tình dục vẫn thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, không phải ai cũng dám giao tiếp với gia đình vì nhiều lý do: sợ hãi, không có sự tin tưởng với cha mẹ do khoảng cách trong giao tiếp, không cảm thấy mình sẽ được bảo vệ mà sẽ chỉ bị mắng "chuyện bé xé ra to". Vậy nên nhiều đứa trẻ chọn giải quyết vấn đề bằng cách giữ im lặng và tiếp tục chịu đựng. Vì vậy, việc xây dựng mối quan hệ và sự giao tiếp dễ dàng giữa cha mẹ và con cái là rất cần thiết để bảo đảm mỗi đứa trẻ đều được phát triển lành mạnh, an toàn ở cả trường học lẫn trong gia đình.

Nguồn: Sohu