“Phú bà" Đỗ Hà “sủng ái” mỹ phẩm bình dân, chứng minh rằng: Của rẻ chưa hẳn đã ôi

Tiam My Signature C Source

Đỗ Hà sử dụng Vitamin C để dưỡng ẩm và dưỡng sáng. Tiam My Signature C Source là serum vitamin C đậc trị, được yêu thích bởi khả năng làm sáng da và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa. Sản phẩm này chứa 20% L-ascorbic acid, thành phần chính giúp kích thích sản sinh collagen, làm mờ vết thâm nám và dấu hiệu của tuổi tác.

Ngoài ra, Tiam My Signature C Source còn chứa các thành phần như vitamin E và glutathione để tăng cường hiệu quả chống oxy hóa, giúp da khỏe mạnh và tươi trẻ. Serum có thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp cho nhiều loại da, đặc biệt là da mụn và da có dấu hiệu thâm nám.

Giá bán của chai serum này cực kỳ bình dân, chỉ khoảng 300k. Hiện Tiam đã có cửa hàng chính hãng của Tiam tại Shopee nhưng sản phẩm Vitamin C này lại chưa được bán, chị em có thể tìm mua tại các shop xách tay uy tín nhé.

Giá: 292k Nơi mua: Yoon Beauty

Dầu tẩy trang Innisfree Green Tea Hydrating Amino Acid Cleansing Oil

Khi chia sẻ về các sản phẩm skincare thường mang đi công tác, Đỗ Hà bày tỏ niềm yêu thích với sản phẩm dầu tẩy trang trà xanh nhà Innisfree.

Dầu tẩy trang Innisfree Green Tea Hydrating Amino Acid Cleansing Oil là sản phẩm hoàn hảo cho bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc da hàng ngày. Sản phẩm chứa chiết xuất trà xanh từ đảo Jeju, nổi tiếng với khả năng cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho làn da. Các amino acid trong thành phần giúp làm sạch sâu lỗ chân lông mà không gây khô da. Việc loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn trở nên nhẹ nhàng mà vẫn hiệu quả, để lại cảm giác da mềm mại, mịn màng sau khi rửa sạch.

Dầu tẩy trang này còn nổi bật với công thức giàu độ ẩm, không chỉ tẩy trang mà còn giúp cân bằng và nuôi dưỡng làn da.

Giá: 500k Nơi mua: INNISFREE

Gel rửa mặt Kyung Lab Cleansing Gel

Với Đỗ Hà, cô thường tẩy trang kĩ lưỡng bởi với nàng Hậu xứ Thanh, một làn da khoẻ sẽ là nền tảng để chăm da đẹp. Kyung Lab Cleansing Gel items được đỗ Hà lựa chọn bởi độ dịu nhẹ, hợp mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Sản phẩm này nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn, bã nhờn và lớp trang điểm mà không làm khô da. Với công thức đặc biệt, gel chứa các thành phần tự nhiên như chiết xuất từ trà xanh và hoa cúc, mang lại hiệu quả chống viêm và làm dịu da. Đặc biệt, texture dạng gel mịn màng giúp sản phẩm dễ dàng tạo bọt, mang lại cảm giác mát lịm và tươi mới sau khi sử dụng.

Kyung Lab Cleansing Gel không chứa paraben, sulfates hay chất tạo mùi nhân tạo, đảm bảo an toàn cho người dùng. Đây là sự bắt đầu tốt nhất cho quy trình dưỡng da hàng ngày, giúp da bạn sẵn sàng hấp thụ các sản phẩm dưỡng da tiếp theo.

Giá: 265k Nơi mua: Kyung Lab Việt Nam

Tẩy da chết Huxley Secret Of Sahara Scrub Mask Sweet

Cũng như bao cô gái Châu Á, Đỗ Hà cũng là tín đồ của tẩy da chết Huxley Secret Of Sahara Scrub Mask Sweet Therapy. Sản phẩm này giúp lấy đi bụi bẩn và các tế bào chết trên da với các thành phần tẩy da chết từ thiên nhiên như đường, vỏ hạt óc chó nghiền nhuyễn… mang lại làn da mịn màng, rạng rỡ mà không gây kích ứng hay làm khô căng da.

Huxley Secret Of Sahara Scrub Mask Sweet Therapy chứa chiết xuất từ cây xương rồng Sahara tươi và tinh dầu xương rồng ép cơ tay 100%, giàu Linoleic Acid và Vitamin E có khả năng cung cấp độ ẩm, dưỡng ẩm cho làn da thêm mềm mịn, đồng thời chống oxy hóa, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa da. Một sản phẩm tẩy da chết nhưng kiêm cả chăm sóc da, khá "đa nhiệm" và nhận được nhiều lời khen trong giới làm đẹp.

Giá: 69k/tuýp 30g Nơi mua: Hasaki

Serum Kyung Lab HA+B5 Hydra Ampoule

Thường xuyên phải makeup tham dự sự kiện, đôi khi làn da Đỗ Hà cũng gặp phải tình trạng bị tổn thương. Serum dưỡng ẩm HA Plus (HA+B5) Hydra Ampoule 50ml mà cô nàng lựa chọn sử dụng với khả năng cấp nước đa tầng, hỗ trợ phục hồi và làm dịu các thương, tập trung vào việc cung cấp độ ẩm sâu và phục hồi làn da. Với sự kết hợp giữa Acid Hyaluronic (HA) và Provitamin B5, sản phẩm này không chỉ giữ nước cho da mà còn dưỡng da căng bóng.

Serum này có texture dạng lỏng, nhẹ dịu, thẩm thấu nhanh chóng vào da mà không gây bết dính. Để đạt hiệu quả tối ưu, các nàng nên áp dụng sản phẩm vào buổi sáng và tối sau các bước làm sạch da nhé.

Giá: 480k Nơi mua: bareskin.vn

Toner Bí Đao Cocoon

Quả thực, tủ đồ skincare của Đỗ Hà toàn các sản phẩm bình dân siêu chất lượng. Với toner, mỹ nhân sinh năm 2000 lựa chọn toner bí đao thuần chay của Cocoon.

Đây là sản phẩm được chiết xuất từ quả bí đao tự nhiên, mang lại hiệu quả dưỡng ẩm và làm dịu da đáng kinh ngạc. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm, giúp cân bằng độ pH và se khít lỗ chân lông một cách nhẹ nhàng cho làn da của mọi cô gái.

Giá: 195k Nơi mua: Cocoon Việt Nam

CLIO PRO EYE Palette Air màu 09 Peach Mate Apple và 10 Season Plum

Vốn nổi tiếng là nàng hậu có mặt mộc đẹp nhất Sen Vàng, Đỗ Hà không makeup đậm mà chỉ "sương sương" tươi tắn. Bảng mắt CLIO PRO EYE Palette Air yêu thích của Đỗ Hà bao gồm một loạt các sắc màu từ nhẹ nhàng đến nổi bật. Với chất phấn mềm mịn, dễ tán và bám màu tốt, bảng màu này phù hợp với mọi dịp, từ hằng ngày đến các sự kiện đặc biệt.

Đỗ Hà luôn mang CLIO PRO EYE Palette theo mọi lúc mọi nơi để tiện touch-up. Cô tận dụng bảng mắt làm cả tạo khối và màu má rất xinh yêu.

Giá: 580k Nơi mua: Son Auth Official

Son Clio Chiffon Blur Tint

Một đôi môi đỏ căng mọng luôn là "signature" của Đỗ Hà. Trong video TikTok, cô nàng nhiều lần chia sẻ thỏi son Clio Chiffon Blur Tint là item cô mê mẩn.

Dòng son lì với chất son mềm mịn như nhung, mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho đôi môi, đặc biệt lại có độ che phủ cao, tạo hiệu ứng mờ đi khuyết điểm hoàn hảo. Son bền màu suốt nhiều giờ , giúp Đôc Hà tự tin cả ngày dài mà không lo son trôi.