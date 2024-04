Phốt chồng phốt: "Tiểu tam" Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bị tố thái độ lồi lõm, tự rời Nha Trang bỏ mặc quản lý

Sau đài truyền hình JTBC, đến lượt cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho đã vào cuộc "bóc phốt" Song Ha Yoon. Trong video mới nhất, Lee Jin Ho công bố 1 số tin nhắn của nạn nhân bị Song Ha Yoon tát 90 phút, đồng thời chỉ ra nữ diễn viên từng vướng vào những vụ lùm xùm khác trong quá trình quay phim.

Cụ thể, Lee Jin Ho cho biết: "Có sự cố xảy ra khi cô ấy yêu cầu 1 nam diễn viên xin lỗi sau cảnh tát. Song Ha Yoon cũng khá thường xuyên thay đổi quản lý và stylist, đổi đến 2-3 lần trong 1 dự án phim". Song Ha Yoon cũng đột ngột rời khỏi kỳ nghỉ của đoàn làm phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi tại Nha Trang, Việt Nam, không thông báo trước khiến quản lý bị bỏ lại 1 mình.

Lee Jin Ho "bóc phốt"...

... Song Ha Yoon tự ý rời khỏi kỳ nghỉ của đoàn làm phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi ở Việt Nam mà không báo trước cho quản lý

Cựu phóng viên giải trí đình đám cũng tiết lộ thêm nhiều chi tiết vụ việc Song Ha Yoon bị tố tát bạn học 90 phút liên tiếp. Nạn nhân là 1 chàng trai kém nữ diễn viên 1 tuổi, tức là sinh năm 1987. Người này là bạn của bạn trai Song Ha Yoon vào thời điểm đó. 1 ngày nọ, mỹ nhân Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bất ngờ gọi anh ra sân chơi và tát liên tiếp. Đến nay, nạn nhân vẫn không biết vì sao mình bị đánh.

"Nạn nhân đang sống ở Mỹ nên không biết gì về làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi nổi tiếng nhờ Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, Song Ha Yoon bắt đầu xuất hiện trên nhiều chương trình giải trí. Và nạn nhân đã thấy cô ấy trên 1 video YouTube. Vì nhớ lại vết thương lòng nên anh ấy dành thời gian xác nhận với bạn cũ, đồng thời nhắn tin với Song Ha Yoon và công ty quản lý.

Anh viết: 'Chị là người đã đánh em thời còn đi học. Em đã nói chuyện với anh OOO về chị. Hãy tử tế và chị nên xin lỗi. Chị đã đánh em hơn 30 lần vô cớ ở sân chơi khu chung cư sau trường Banpo. Đến giờ em vẫn không biết tại sao. Nếu chị đánh em vô cớ, thì ít nhất cũng nên xin lỗi ngay cả khi 20 năm đã trôi qua. Em không định triệt đường sống hay hủy hoại chị, nhưng em nhớ rất rõ việc mình bị đánh vô cớ khi xem chị trên YouTube. Vì vậy, điều tối thiểu chị có thể làm là xin lỗi em" - Lee Jin Ho trích lời nạn nhân. Người này cũng đưa ra 1 đoạn chat khác nói chuyện với bạn học cũ. Người bạn học nhớ rất rõ vụ nạn nhân bị Song Ha Yoon bạo hành và những người có mặt ở sân chơi hôm đó.

Nạn nhân chỉ muốn nhận được lời xin lỗi từ Song Ha Yoon

Sau khi biết vụ việc, công ty King Kong by Starship đã phủ nhận cáo buộc và nhất quyết yêu cầu nạn nhân gặp Song Ha Yoon. Công ty này đề nghị nạn nhân về Hàn Quốc gặp nữ diễn viên, sẽ thanh toán vé máy bay và chi phí ăn ở. Tuy nhiên nạn nhân từ chối vì không muốn dính dáng đến tiền bạc của công ty này. King Kong by Starship tiếp tục đề xuất họ sẽ đến Mỹ gặp nạn nhân sau khi Song Ha Yoon hết lịch trình. Nhưng khi nạn nhân hỏi công ty đã thông báo cho Song Ha Yoon hay chưa thì họ trả lời là chưa. Vì vậy nạn nhân đã mất hết niềm tin và báo câu chuyện này cho chương trình Scandal Supervisor của đài truyền hình JTBC.

Cách xử lý mập mờ của King Kong by Starship khiến nạn nhân mất niềm tin, liền báo câu chuyện cho đài JTBC

Sau hàng loạt bằng chứng, King Kong by Starship đã không thể phủ nhận cáo buộc Song Ha Yoon bạo lực học đường được nữa. Tuy nhiên, công ty này vẫn bao biện rằng nữ diễn viên tự nguyện chuyển trường, chỉ liên quan chứ không tham gia đánh hội đồng nạn nhân: "Đúng là Song Ha Yoon đã chuyển trường do liên quan đến vụ bạo lực học đường, nhưng cô ấy không trực tiếp đánh nạn nhân. Nạn nhân là bạn thân của Song Ha Yoon vào thời điểm đó. Vào ngày xảy ra vụ việc, thủ phạm yêu cầu Song Ha Yoon thông báo khi nào nạn nhân đến trường. Song Ha Yoon sợ hãi nên đã nghe lời theo. Sai lầm của cô ấy chỉ là báo tin với các thủ phạm. Vì thời điểm đó Song Ha Yoon bắt đầu hoạt động trong làng giải trí nên công ty cô ấy muốn nhanh chóng kết thúc vụ việc. Cô ấy tự nguyện chuyển trường sau khi đưa tiền bồi thường cho nạn nhân". Ngoài ra, King Kong by Starship cho biết nội dung chương trình Scandal Supervisor là sai sự thật và họ sẽ xin lệnh cấm phát sóng chương trình.

Được biết sau vụ việc đánh hội đồng, cả 3 thủ phạm đều phải chuyển trường. Họ khai tham gia bạo hành do bị Song Ha Yoon khích bác, xúi bẩy. Sau vụ việc, thủ phạm đã đến thăm cha mẹ nạn nhân để xin lỗi, cầu xin sự tha thứ, nhưng họ không rõ Song Ha Yoon có đến xin lỗi hay không.

Lời giải thích của công ty quản lý Song Ha Yoon không thuyết phục được cư dân mạng

