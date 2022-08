Phỏng vấn Top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022: Mai Phương lên tiếng tin đồn hẹn hò, 2 Á hậu tiết lộ mục đích dùng tiền thưởng

Giữa thời điểm bùng nổ hàng loạt cuộc thi nhan sắc thì Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) vẫn giữ được sức hút trong lòng công chúng. Sau đêm Chung kết diễn ra tại Quy Nhơn, top 3 cô gái xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện. Theo đó, Tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2022 là Mai Phương, Á hậu 1 gọi tên Bảo Ngọc và Phương Nhi dừng chân ở ngôi vị Á hậu 2.

Sau đêm đăng quang, top 3 đã có buổi giao lưu cùng chúng tôi để chia sẻ tất tần tận những sự cố, hậu trường trong đêm Chung kết. Đồng thời, các mỹ nhân đã tiết lộ dự định trong 2 năm đương nhiệm sắp tới. Nhân dịp này, Tân Hoa hậu Mai Phương đính chính tin đồn hẹn hò đại gia từng bị rộ lên trước khi cô tham gia Miss World Vietnam. Á hậu 2 Phương Nhi và Á hậu 1 Bảo Ngọc trải lòng về đàn chị Nam Em và những kỷ niệm khó quên khi thi nhan sắc.

Top 3 Miss World Vietnam 2022 bật mí mục đích dùng tiền thưởng, làm rõ 2 sự cố đêm Chung kết

Clip: Top 3 Miss World Vietnam 2022 nói về các sự cố trong đêm Chung kết

Sau một đêm vụt sáng thành người của công chúng và sắp tới sẽ đại diện nhan sắc quốc gia đến với các đấu trường quốc tế, cảm xúc hiện tại của top 3 Miss World Vietnam 2022 thế nào?

Hoa hậu Mai Phương: Tôi vẫn lân lân niềm hạnh phúc, mọi thứ đang rất mới mẻ. Tôi mong mình sẽ có một nhiệm kỳ rực rỡ. Đêm đầu tiên sau khi đăng quang tôi về phòng để tận hưởng một ly mì. Tôi đã siết cân rất cực khổ để có body và visual ổn định nhất trên sân khấu. Một phần do bị cuốn vào cuộc thi nên tôi quên ăn, về đến phòng mới nhận ra mình đang đói. Khi đó tôi tự nói với bản thân: Mai Phương ơi thở đi, ăn uống đi để chuẩn bị sức khoẻ cho lịch trình dày đặc sắp tới.

Á hậu 1 Bảo Ngọc: Giây phút được gọi vào top 2 tôi đã rất hạnh phúc, tôi quên đi mọi lo lắng mà chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời. Nhưng trước thềm Chung kết, tôi đã khóc rất nhiều vì đêm cuối ai cũng có những cảm xúc nghẹn ngào.

Á hậu 2 Phương Nhi: Tôi vẫn chưa quen với cương vị Á hậu 2. Khi đặt bút tham gia Miss World Vietnam, tôi không mong chờ mình có danh hiệu mà chỉ muốn bản thân ngày càng tốt lên. Việc đăng quang như một giấc mơ, tôi không thể tin mình trở thành Á hậu. Tôi đã ôm cúp và vương miện để đi ngủ. Nhưng đêm đó, tôi không ngủ được mà liên tục nhắn cho anh trai, chị và gia đình rằng tôi đã làm được. Tôi vô cùng trân trọng ngôi vị của mình.

Ở thời điểm mạng xã hội phát triển như hiện tại, nhiều người đánh giá một ai đó qua những gì họ thể hiện trên mạng xã hội. Trước đây, có nhiều Hoa hậu đã bị đào lại những bức ảnh và bình luận kém duyên trong quá khứ ngay khi vừa đăng quang. Vậy trước khi đến với các cuộc thi nhan sắc và đặc biệt trước thềm Chung kết, các bạn có "dọn dẹp" trang cá nhân của mình?

Hoa hậu Mai Phương: Những gì tôi đăng tải trên mạng xã hội là sự chủ động, đó là cá tính, suy nghĩ của tôi nên không cần dọn dẹp. Tôi chỉ sắp xếp và ẩn đi những bài chia sẻ không cần thiết.

Á hậu 1 Bảo Ngọc: Tôi vốn là một người ít dùng mạng xã hội nên cũng cần phải làm gì. Sau khi đăng quang, tôi đã khôi phục lại trang cá nhân đang đóng "mạng nhện" của mình.

Á hậu 2 Phương Nhi: Tôi là fan Blackpink và BTS chính hiệu nên thường hay chia sẻ bài đăng để ủng hộ thần tượng. Ngoài ra, lúc ôn thi Đại học tôi cũng hay đăng những hình ảnh buồn cười hay những câu hài hước để "xin vía" điểm cao. Vì thế, trước khi đi thi tôi đã xoá rất nhiều vì mọi người bảo để như thế trông rất buồn cười và bị loãng thông tin.

Trong lúc nắm tay cùng chờ công bố kết quả ai trở thành Hoa – Á hậu, Mai Phương và Bảo Ngọc đã nói gì với nhau?

Hoa hậu Mai Phương: Chúng tôi nói rất nhiều, hai chị em cứ ôm nhau và nói chúng ta làm được, chúng ta xứng đáng. Tôi và Bảo Ngọc từng chung phòng lúc diễn ra vòng Sơ khảo ở Thái Nguyên. Vì thế tôi nhìn thấy sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của Bảo Ngọc trong thời gian qua, tôi cũng mong chờ một điều gì đó tốt đẹp cho người em của mình.

Á hậu 1 Bảo Ngọc: Trước ra sân khấu diễn, tôi đã tưởng tượng ra khoảnh khắc mình và chị Mai Phương nắm tay nhau đứng ở đó. Hình ảnh này vụt qua trong đầu tôi nhưng vài chục phút sau thì thành sự thật. Đến được top 2 với tôi đã quá hạnh phúc. Ở chung phòng với chị Mai Phương ở Thái Nguyên, tôi đã chứng kiến những "bão tố", sóng gió mà chị đã trải qua nên ngay lúc chờ gọi tên Hoa hậu tôi nghĩ nếu tên chị vang lên thì thật xứng đáng. Chị Mai Phương chính là "quả" đã đến độ chín, nếu bỏ qua "bông hoa" này thì thật sự rất đáng tiếc.

Khi đã nhận danh hiệu Á hậu 2, Phương Nhi có dự đoán rằng ai sẽ trở thành Hoa hậu không?

Á hậu 2 Phương Nhi: Các chị đã đứng được ở vị trí top 2 rồi thì tôi nghĩ ai thắng cũng được. Khi bước chân vào cuộc thi, tôi đã rất tin tưởng và yêu mến chị Bảo Ngọc và Mai Phương, tôi như em út theo hai chị để học hỏi. Trong cuộc thi, chị Mai Phương đã chỉ bảo và hướng dẫn tôi rất nhiều, tôi thấy chị xứng đáng với chiến thắng này. Tôi biết, sau này bản thân sẽ có áp lực nhưng với sự chỉ bảo và đồng hành của hai chị, tôi tin thì mình sẽ vượt qua được.

Trong đêm Chung kết, nhiều khán giả không hài lòng vì make up và kiểu tóc của các thí sinh nói chung trông không được chỉn chu. Là người trong cuộc, các bạn nghĩ sao?

Hoa hậu Mai Phương: Để có một chương trình thành công chính là sự cộng hưởng của rất nhiều bộ phận, ai cũng mong muốn làm tốt nhất phần việc và trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, ngoài việc cố gắng cùng nhau thì còn có yếu tố ngoại tác như thời tiết, thời gian nữa. Tôi mong khán giả hãy yêu thương và thông cảm vì chúng tôi đã cố gắng hết sức để toả sáng.

MC Nguyên Khang đã dịch lại câu trả lời của Mai Phương lúc 2 bạn trả lời chung câu hỏi ứng xử top 2. Bảo Ngọc chia sẻ rằng bạn đã có câu trả lời cho riêng mình và không quan tâm những chuyện xung quanh. Vậy còn Mai Phương, bạn có suy nghĩ gì lúc biết câu trả lời của mình đang được dịch lại và đối thủ có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn?

Hoa hậu Mai Phương: Tôi không nghĩ được gì khi biết MC đang dịch lại câu trả lời và người sau đã tháo tai nghe. Người chưa trả lời, họ nghĩ câu trả lời sắp tới còn người đã trả lời xong như tôi phải bận rộn nghĩ mình đã nói đủ nội dung chưa. Những chi tiết nhỏ không quá quan trọng đâu và tôi cũng không để ý.

Cả Phương Nhi và Mai Phương đều gặp sự cố rơi vương miện trong đêm Chung kết, điều này có làm ảnh hưởng gì đến vương miện của các bạn?

Hoa hậu Mai Phương: Tôi đã không để ý và làm rơi vương miện khi chụp ảnh cùng người nhà. Do vương miện được chế tác rất cứng cáp nên đến nay vẫn còn nguyên vẹn, không bị sứt mẻ.

Á hậu 2 Phương Nhi: Lúc đó, tôi cúi đầu xuống và không may vương miện rớt. Tôi rút ra kinh nghiệm phải ngẩng cao đầu khi đội vương miện. Do tôi đang cầm hoa nên không để đỡ được nó, may mắn là không bị rơi hạt đá nào hết.

Top 3 đã có dự định sẽ dử dụng tiền thưởng của Miss World Vietnam 2022 vào những mục đích nào chưa?

Hoa hậu Mai Phương: Tôi sẽ tranh thủ thời gian và số tiền ý nghĩa này để thực hiện những dự án thiện nguyện. Tôi mong muốn về lại quê Đồng Nai để giúp đỡ các trại trẻ mồ côi. Khi còn đi học, tôi không có nhiều tiền nên chỉ có thể mua bánh đến cho các em nên giờ đây tôi muốn giúp nhiều hơn. Tiếp theo, tôi sẽ dùng một phần tiền để mua quà cho người thân, gia đình để đáp trả công ơn họ đã yêu thương và ủng hộ tôi suốt thời gian qua.

Á hậu 1 Bảo Ngọc: Tôi là người không nghĩ quá nhiều về tiền bạc, lối sống rất tối giản. Tôi đang suy nghĩ về mục đích dùng tiền thưởng, sẽ cố gắng cho đi càng nhiều càng tốt. Khi trở thành Á hậu, tôi có nhiều cơ hội để kiếm tiền nên muốn dùng số tiền mình có ngay thời điểm này để giúp đỡ những người khó khăn.

Á hậu 2 Phương Nhi: Tôi đã đăng kí hiến tạng và sẽ dùng một phần tiền thưởng để dành cho quỹ hiến tạng. Tôi mong khán giả biết nhiều hơn về hành động đăng ký hiến tạng. Tôi sẽ trích phần tiền thưởng để làm dự án vì cộng đồng của cá nhân. Ngoài ra, tôi dự định mua một món quà nho nhỏ thay cho lời cảm ơn ba mẹ và các anh chị.

"Nam Em chính là chị cả đúng nghĩa"

Clip: Hoa hậu và Á hậu chia sẻ về Nam Em và Lương Hồng Xuân Mai

Một cái tên gây tiếc nuối và cả tranh cãi khi không thể vào top 5 Miss World Vietnam 2022 là Nam Em. Hoa hậu và các Á hậu nghĩ gì về người chị này sau hành trình 5 tháng đồng hành cùng nhau?

Á hậu 1 Bảo Ngọc: Chị Nam Em là người tôi đồng hành khá nhiều trong cuộc thi vì từng cùng nhau làm dự án nhân ái. Với tôi chị Nam Em là người rất chân tình, ở chị có nhiều góc khuất mà công chúng chưa thể hiểu được nên tôi mong dù có bất kì điều gì xảy ra thì mọi người hãy thông cảm cho chị. Về kết quả, tôi nghĩ đây chỉ là câu chuyện sự phù hợp về thời điểm. Mức độ xuất sắc của chị Nam Em thì không cần phải bàn cãi rồi, tuy nhiên ở mỗi người điểm sẽ cần những con người phù hợp khác nhau.

Á hậu 2 Phương Nhi: Tôi là người thích ăn xiên que và chị Nam Em thường dặn tôi mua cho chị để vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau. Chị ấy là người chịu khó, cố gắng rất nhiều trong công việc và rất thân thiện. Chị Nam Em là chị cả đúng nghĩa.Tôi rất nhớ chị và mong có cơ hội gặp lại chị.

Hoa hậu Mai Phương: Tôi cũng muốn cảm ơn chị Nam Em vì viên kẹo gừng chị cho tôi lúc tôi đau họng. Có lần, khi 1 bạn bị kiệt sức, chị Nam Em là người sơ cứu cho bạn nên tôi vô cùng ngưỡng mộ chị.

Từng được đánh giá cao cho ngôi vị Hoa hậu nhưng Lương Hồng Xuân Mai lại dừng chân trước thềm Chung kết. Các bạn có ấn tượng thế nào về thí sinh này và có bao giờ đặt câu hỏi vì sao Xuân Mai dừng lại?

Hoa hậu Mai Phương: Tôi là người gần Xuân Mai nhất, chúng tôi thường được xếp sát nhau khi đồng diễn và các hoạt động khác. Xuân Mai là cô gái rất năng động và chịu khó. Việc bạn rút khỏi cuộc thi chắc hẳn có lý do riêng. Tôi biết nhiều người tiếc cho Xuân Mai và thắc mắc lý do bạn bỏ cuộc nhưng chúng ta hãy giữ những kỷ niệm đẹp và nói những điều tích cực để Xuân Mai có đủ mạnh mẽ tiếp tục đam mê. Với người tiềm năng như Xuân Mai, biết đâu chúng ta lại được gặp bạn ấy ở một cuộc thi khác, như Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Việt Nam sắp tới chẳng hạn.

Hoa hậu Mai Phương đính chính tin đồn hẹn hò, lời hứa tại Miss World 2023

Clip: Mai Phương đính chính tin đồn hẹn hò đại gia

Chị Phạm Kim Dung nói rằng Mai Phương có nhiều thời gian để chuẩn bị dự án nhân ái và rèn luyện để đến Miss World so với Lương Thuỳ Linh. Điều này có vô tình tạo áp lực cho bạn khi bước vào hành trình chinh chiến sắp tới vì mọi người luôn có quan điểm cho rằng thời gian chuẩn bị phải tỷ lệ thuận với thành tích?

Hoa hậu Mai Phương: Tôi tự tin nhiều hơn áp lực. Tôi có thời gian nhiều hơn đồng nghĩa với "ba lô" hành trang tôi mang đến cuộc thi Miss World sẽ được trang bị đầy đủ. Tôi tin rằng mình sẽ tận dụng triệt để thời gian để luyện tập về hình thể, sắc vóc, kỹ năng cho cuộc thi sắp tới. Tôi muốn đại diện thế hệ trẻ tân tiến, mang hình ảnh mới đến bạn bè quốc tế. Tôi xin hứa sẽ làm thật tốt trách nhiệm của mình.

Là Hoa khôi Đại học Đồng Nai vào năm 2018, dừng chân ở top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 và trở thành Hoa hậu Miss World Vietnam 2022. Trong chặng đường 4 năm này, có bao giờ Mai Phương nghĩ mình sẽ bỏ cuộc?

Hoa hậu Mai Phương: Tất nhiên có đôi lúc tôi không tránh được sự băn khoăn rằng hành trình mình đang đi có đúng không. Tôi từng nghĩ nếu không thi Hoa hậu thì mình vẫn còn nhiều kế hoạch dự phòng cần thực hiện. Tuy nhiên, tôi nhận ra nếu từ bỏ thì cảm giác tiếc nuối sẽ nhiều hơn, tôi đã từng nói rằng: "Nếu quyết định không thi nữa thì nó sẽ ăn mòn tôi trong sự hối tiếc". Vì thế tôi đã có thời gian dài chuẩn bị mọi thứ thật hoàn thiện cho lần trở lại này.

Sau khi đăng quang, nhiều thông tin đời tư của bạn sẽ bị đào lại. Đồng nghĩa với chuyện tin đồn Mai Phương và đại gia Đức Huy cũng liên tục bị nhắc lại, điều này có khiến bạn phiền lòng?

Hoa hậu Mai Phương: Tôi không phiền lòng vì những tin đồn bị đào lại. Bởi vào khoảng 2-3 ngày xảy ra sự việc đó thì tôi đã giải thích rất rõ ràng. Việc tôi làm rất văn minh nhưng mọi người lại hiểu theo hướng sai lệch. Người tội nghiệp nhất là bạn nhỏ tôi dạy, tôi nghĩ cả anh Đức Huy cũng không muốn việc này xảy ra vì công việc là công việc, tôi chỉ làm gia sư.

Đợt đó, trong mùa dịch tôi khá khó khăn nên chị Phạm Kim Dung đề nghị tôi dùng thế mạnh là tiếng Anh để nhận dạy kèm. Mọi thứ chỉ đơn giản như vậy nhưng mọi người lại suy luận ra tùm lum. Các bạn không nên bận tâm vào những chuyện không có thật.

Á hậu 1 Bảo Ngọc lên tiếng khi bị nói hiếu thắng, Á hậu 2 Phương Nhi xác nhận còn độc thân

Bảo Ngọc chiến thắng các giải thưởng phụ Người đẹp thời trang, Người đẹp nhân ái,… và liên tục góp mặt trong các đề cử giải phụ. Sau khi đăng quang, bạn đã viết 1 câu trên Facebook là "Á hậu nhỏ bé, chỉ 1m85" để nhấn mạnh lại chiều cao nổi bật và đăng bài liệt kê loạt thành tích. Dẫu biết đây có thể là sự tự hào của bạn về hành trình vừa qua, thế nhưng nhiều người cho rằng Bảo Ngọc đang hiếu thắng. Thậm chí trên Facebook của bạn tôi còn đọc được vài dòng bình luận có nội dung: "Nên tiết chế lại Á hậu nhé. Thấy sáng giờ bao nhiêu video toàn đi tước Hoa hậu không à?". Bảo Ngọc nghĩ sao?

Á hậu 1 Bảo Ngọc: Ai tiếp xúc với tôi ngoài đời hoặc xem tôi qua những dịp livestream thì ít nhiều cũng rõ tích cách của tôi, tôi hay đùa và vô tư. Tôi chỉ muốn chia sẻ những thành tích mình đạt được thì không có gì là quá đáng cả. Những gì tôi thể hiện không phải tự cao mà chỉ đơn giản là công nhận sự cố gắng của mình đã được đền đáp. Không phải để làm hài lòng tất cả mọi người mà tôi phải giấu đi những cảm nhận thật của mình.

Chị Phạm Kim Dung nói rằng 2 Á hậu phải được đại diện nhan sắc Việt chinh chiến quốc tế nhưng chưa tiết lộ cuộc thi cụ thể. Với sự nhìn nhận cá nhân, Bảo Ngọc và Phương Nhi nghĩ màu sắc của mình phù hợp với cuộc thi nào?

Á hậu 1 Bảo Ngọc: Tôi biết mình có tiềm năng nhất định nhưng sẽ phải cải thiện rất nhiều điều. Hiện tại, tôi chưa định vị được bản thân mình sẽ phù hợp tiêu chí cuộc thi nào. Tôi nghĩ ekip và những người đồng hành cùng tôi trong thời gian tới sẽ có gợi ý để tôi chọn đúng hướng. Chính bản thân tôi cũng đang chờ đợi mình được lựa chọn chinh chiến ở đấu trường nào.

Á hậu 2 Phương Nhi: Giống như chị Ngọc, tôi cũng chưa biết mình sẽ phù hợp với đấu trường nhan sắc quốc tế gì. Tôi tin thưởng vào ban tổ chức và sẽ chờ đợi ý kiến, sự bàn bạc của các anh chị với mình trong thời gian tới. Tôi mong có nhiều thời gian để trao dồi và học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn vì tôi biết bản thân đang thiếu rất nhiều.

Lần đầu thi nhan sắc, với Phương Nhi đây là 1 trải nghiệm như thế nào vì người ta thường bảo thi nhan sắc vừa tốn sức vừa tốn tiền?

Á hậu 2 Phương Nhi: Tôi còn rất trẻ, mới chỉ 20 tuổi nên rất hồn nhiên, vô tư với mọi thứ trong cuộc sống. Tôi phải cảm ơn bản thân mình vì đã dũng cảm đến với Miss World Vietnam, đây là cột mốc lớn trong cuộc đời tôi. Khi đi thi, tôi nhận được nhiều hơn là những gì mình phải bỏ ra. Tôi nhận được nhiều kinh nghiệm cho hành trình trưởng thành, tình cảm giữa những người chị em và sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Chính vì vậy tôi tận hưởng từng ngày, tôi được ăn ngon, được đi chơi khắp nơi và lần đầu được tham gia nhiều hoạt động.

Nếu như Bảo Ngọc có IELTS 7.0, Mai Phương IELTS 8.0 thì Phương Nhi gây ấn tượng khi có thể nói được tiếng Tây Ban Nha, hiện tại bạn đang ở cấp bậc nào của ngôn ngữ rất khó này?

Á hậu 2 Phương Nhi: Tôi đang ở trình độ mới bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha. Khi mới tham gia Miss World Vietnam là lúc tôi học tiếng Tây Ban Nha nhiều nhất nên sử dụng khá nhiều trong giới thiệu cũng như phần thi tài năng. Tuy nhiên, gần về Chung kết thì tôi tập trung cho tiếng Anh, tập luyện sắc vóc và khả năng trình diễn nên có hơi bỏ quên tiếng Tây Ban Nha một chút. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện và tiếp tục học tập trong thời gian tới.

Một vấn đề chắc hẳn được rất nhiều người quan tâm rằng top 3 Miss World Vietnam 2022 đã có người yêu hay chưa và gu của các bạn như thế nào?

Á hậu 2 Phương Nhi: Chắc chắn là top 3 đang còn độc thân rồi. Yêu sao nổi (cười).

Hoa hậu Mai Phương: Những người quan sát bên ngoài sẽ nói tôi chảnh lắm những tôi rất dễ gần và trọng tình cảm. Nếu ai đó đến với tôi và tôi cảm nhận sự chân thật, có thể kết nối được thì sẽ tính đến bước tiếp theo. Tôi thích bạn trai mình là người tâm lý, nói được làm được và có đam mê riêng. Và quan trọng tình cảm là trên hết.

Á hậu 1 Bảo Ngọc: Ngày xưa tôi từng quen một chàng trai thấp hơn tôi. Bản thân tôi là người cao từ bé đến lớn đôi khi tôi quên mình là người cao 1m85 cho đến khi có người nhắc lại. Trong tình yêu, chuyện chiều cao không nằm ở tôi nữa mà vấn đề là do bạn trai, đôi khi họ thấy mình cao quá nên ngại. Với những cô gái có chiều cao như tôi hoặc những đôi bị lệch thì cứ thoải mái và đừng đặt rào cản nữa. Cứ mở lòng cho cơ hội đến, yêu vì ngoại hình đến một ngày sẽ chán thôi, những gì ở lại là tính cách.

Thời gian qua liên tục mở ra các cuộc thi nhan sắc, quan điểm của top 3 thế nào khi nhiều người cho rằng chính điều này khiến danh hiệu "Á hậu, Hoa hậu" dần bị đại trà nên mất giá?

Hoa hậu Mai Phương: Tuy những cuộc thi có những cái tên và tiêu chí khác nhau nhưng đều chung mục đích tìm ra Hoa hậu có tâm, tài, trí, đức, sắc… để mang những điều tốt đẹp ra quốc tế và lan toả những giá trị nhân văn đến những người xung quanh.

Á hậu 1 Bảo Ngọc: Bất kì điều gì trong cuộc sống này cũng có 2 mặt, việc có nhiều cuộc thi Hoa hậu như nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường. Thay vì nhìn vào hướng tiêu cực, chúng ta có thể nghĩ có nhiều Hoa hậu hơn sẽ đồng nghĩa với việc có nhiều cô gái đại diện cho những giá trị tốt đẹp, ý nghĩa đến cho cộng đồng. Ví dụ như Hoa hậu Thế giới Việt Nam có nhiều dự án nhân ái, Hoa hậu Thể thao Việt Nam tạo động lực cho mọi người tập luyện thể thao, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ truyền cảm hứng cho phụ nữ cá tính, bản lĩnh,… với tôi đây là những điều rất hay.

Clip: Top 3 thể hiện ca khúc Lemon Tree

Cảm ơn cuộc trò chuyện của Top 3 Miss World Vietnam 2022, chúc các bạn có nhiệm kỳ thành công!