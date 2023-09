Phòng tắm màu be - xu hướng mới trong trang trí nội thất

Ấm áp hơn màu trắng và tươi sáng hơn màu nâu, đó là lý do mà gam màu be trở thành lựa chọn hoàn hảo cho căn phòng tắm gia đình. Đây cũng được đánh giá là một gam màu "an toàn" khi bạn có thể sử dụng linh hoạt với mọi phong cách thiết kế từ cổ điển đến hiện đại.

Một điều mà nhiều người lo ngại khi sử dụng màu be cho phòng tắm đó chính là sợ cảm giác nhàm chán, không đủ sức hấp dẫn. Nhưng bạn đừng lo vì chỉ cần khéo léo trong cách trang trí và lựa chọn phụ kiện là bạn sẽ có được một căn phòng tắm như ý. Hãy cùng tham khảo những gợi ý dưới đây để biết cách làm cho một căn phòng tắm màu be trở nên thu hút.

1. Giống với các gam màu trung tính khác, màu be cũng có nhiều sắc thái để bạn lựa chọn. Sẽ có những gam màu be tông nâu hoặc vàng để bạn tham khảo cho phòng tắm gia đình. Bởi vậy mà độ sáng tối của mỗi sắc màu đều có sự khác biệt. Bạn cần căn cứ vào diện tích và nguồn sáng bên trong phòng tắm để chọn được tông màu be thích hợp nhất.

2. Màu be và màu trắng là một sự kết hợp quen thuộc nhưng rất hiệu quả. Bộ đôi màu sắc mang tới một không gian phòng tắm vừa tươi sáng vừa ấm áp, rất dễ chịu cho người dùng. Có rất nhiều cách để vận dụng bộ đôi này trong trang trí phòng tắm như áp dụng với gạch lát sàn, sơn tường hay đồ nội thất.

3. Màu be tông nâu rất được các gia đình ưa chuộng sử dụng trong phòng tắm. Không chỉ có thể sử dụng làm màu nền, màu be tông nâu cũng có thể sử dụng làm điểm nhấn. Sự góp mặt của gam màu này tạo được cảm giác yên bình bên trong phòng tắm. Bạn có thể kết hợp gam màu be tông nâu với be sữa nhạt trong cùng một căn phòng tắm để tạo ra vẻ đẹp tinh tế, thanh lịch.

4. Mọi chuyên gia đều khuyên bạn nên tránh gam màu be tông xám bởi nó mang đến cảm giác lạnh lẽo và tạo ra ánh sáng không mấy đẹp mắt bên trong phòng tắm. Thay vào đó, bạn nên cân nhắc đến những màu be tông ấm để khiến không gian phòng tắm ấm cúng, dễ chịu khi sử dụng.

5. Thiết kế phòng tắm với màu be rất dễ khiến căn phòng trông nhàm chán, thiếu điểm nhấn. Chính vì vậy mà việc lựa chọn chất liệu và phụ kiện trong phòng tắm sẽ đóng vai trò then chốt. Để tạo ra sự khác biệt thật nổi bật, bạn nên sử dụng các loại gạch lát có họa tiết để khiến không gian căn phòng trông sinh động, giàu sức sống hơn.

6. Bạn có biết gam màu tạo thích hợp nhất để tạo điểm nhấn trong phòng tắm màu be chưa. Đáp án chính là màu xanh lá. Gam màu này mang lại cho phòng tắm cảm giác tự nhiên và yên bình.

7. Nếu phòng tắm của gia đình bạn đang sử dụng gam màu be sáng thì tốt nhất nên kết hợp với chất liệu hoặc phụ kiện sẫm màu để tăng cảm giác ấm cúng trong phòng. Thông thường, các chuyên gia sẽ sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên sẫm màu hoặc phụ kiện bằng đồng thau để làm việc đó.

8. Nếu bạn yêu thích sự nhẹ nhàng và không muốn sử dụng thêm nhiều màu sắc cũng như họa tiết để tạo điểm nhấn cho phòng tắm màu be thì hãy cân nhắc đến ý tưởng này. Gạch terrazzo màu be sẽ là một lựa chọn hoàn hảo và phù hợp nhất với ý muốn của bạn. Lựa chọn này đảm bảo rằng bạn vẫn có được một căn phòng tắm nhẹ nhàng mà không hề nhàm chán.