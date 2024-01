Phó trưởng công an phường bị đâm tử vong

Khoảng 18h ngày 12/1, Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế nhận được tin báo về việc Nguyễn Tấn Sang gây rối trật tự công cộng tại khu vực đường Lê Đức Anh, thành phố Huế nên lực lượng công an phường đã lập tức đến hiện trường khống chế người này. Trong lúc làm nhiệm vụ, Đại úy Trần Duy Hùng bị Sang dùng vật nhọn tấn công. Đại úy Hùng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện trường xảy ra vụ việc dẫn đến Phó trưởng Công an phường Thủy Vân tử vong

Nghi phạm bị bắt giữ tại hiện trường là Nguyễn Tấn Sang, 24 tuổi ngụ phường Thủy Vân, có dấu hiệu loạn thần. Trước đó, Công an phường Thủy Vân đã phát đi cảnh báo người dân về đối tượng có biểu hiện loạn thần là Nguyễn Tấn Sang. Sang thường đứng giữa lòng đường Lê Đức Anh, đoạn giao với đường 36 m ở tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân, gây ách tắc giao thông, mất an ninh trật tự.