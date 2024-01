Cả con phố được phủ kín bởi màu sắc rực rỡ của đèn lồng, câu đối, dây may mắn, kim tuyến trang trí và những đồ vàng mã phục vụ cho ngày Tết. Những vật tượng trưng cho sự may mắn, an lành, hạnh phúc trong năm mới đến được bày bán nhiều với mẫu mã được cập nhật theo xu hướng năm nay.