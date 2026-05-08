Phổ cập từ vựng tiếng lóng mới nhất trên Threads, TikTok ngay tại đây!

Nếu cõi mạng là một bữa tiệc buffet không bao giờ đóng cửa thì từ lóng, câu nói viral của netizen chính là menu. Cứ vài tuần lại thay một lần, không báo trước và không giải thích, ai không theo kịp thì ráng nhịn.
Chẳng hạn như bạn vừa lướt thấy một post siêu hài hước trên Threads nên định khen thì đập ngay vào mắt là bình luận: “Hài hước tưởng mình vô duyên”. Bạn chuẩn bị soạn comment dài như tờ sớ để bênh chủ post thì khựng lại: “Ủa? Từ từ…” và bật cười. Đấy! Bạn thấy chưa? Đấy chính là cách khen của netizen bây giờ.
Rồi bạn lại thấy nhỏ bạn thân nhắn “Cổ điển. Tôn trọng” khi bạn khoe chiếc váy chấm bi đu trend mùa hè năm nay. Là nó đang thích hay hay mỉa mai vậy trời? Nói chung là chẳng hiểu gì cả!
Thôi nào, bạn đã nói thế thì mình ok đi, chưa hiểu cũng ok trước rồi lên TikTok, Threads hoặc ChatGPT hỏi sau. Còn tiện lợi hơn thì dưới đây là bộ từ vựng đang được cư dân mạng nhiệt tình lăng xê đầu năm 2026. Ai chưa biết thì mau cập nhật, ai biết rồi thì cổ điển, tôn trọng!