Phổ cập từ vựng tiếng lóng mới nhất trên Threads, TikTok ngay tại đây!

Nếu cõi mạng là một bữa tiệc buffet không bao giờ đóng cửa thì từ lóng, câu nói viral của netizen chính là menu. Cứ vài tuần lại thay một lần, không báo trước và không giải thích, ai không theo kịp thì ráng nhịn.

Chẳng hạn như bạn vừa lướt thấy một post siêu hài hước trên Threads nên định khen thì đập ngay vào mắt là bình luận: “Hài hước tưởng mình vô duyên”. Bạn chuẩn bị soạn comment dài như tờ sớ để bênh chủ post thì khựng lại: “Ủa? Từ từ…” và bật cười. Đấy! Bạn thấy chưa? Đấy chính là cách khen của netizen bây giờ.

Rồi bạn lại thấy nhỏ bạn thân nhắn “Cổ điển. Tôn trọng” khi bạn khoe chiếc váy chấm bi đu trend mùa hè năm nay. Là nó đang thích hay hay mỉa mai vậy trời? Nói chung là chẳng hiểu gì cả!

Thôi nào, bạn đã nói thế thì mình ok đi, chưa hiểu cũng ok trước rồi lên TikTok, Threads hoặc ChatGPT hỏi sau. Còn tiện lợi hơn thì dưới đây là bộ từ vựng đang được cư dân mạng nhiệt tình lăng xê đầu năm 2026. Ai chưa biết thì mau cập nhật, ai biết rồi thì cổ điển, tôn trọng!

Năm 2026 người ta không chê nhau hay làm mấy cái xàm xàm nữa, người ta... hướng dẫn tuyển dụng cho bạn đi làm cho đỡ rảnh.

Nói là ok nhưng không thấy ok tí nào nha! Nếu không đùa cợt thì cũng là mỉa mai đấy.

"Cổ điển, tôn trọng" được dịch từ "classic, respect", dùng để khen những thứ "xưa cũ" nhưng vẫn làm tới nơi tới chốn. Cụm từ này xuất phát từ cộng đồng của streamer Killerqueen (Lê Lưu Bách Đạt), sau đó lan rộng ra mạng xã hội và được dùng trong đủ mọi ngữ cảnh đời thường. Nên đừng lo lắng quá khi nhận được bình luận này bởi người ta đang khen đó.

Cũng là khen nhưng nhí nhảnh hơn nha!

Phải là post hài hước, thú vị lắm mới nhận được câu này.

Đây là câu nói được thực hiện tương tự theo cách nói ngược như “Hài hước tưởng mình vô duyên”.

Dược sĩ Tiến đã xem và chưa nói gì vì nhận bình luận này quá nhiều.

Rút wifi vẫn còn 5G nhé!

Miếng này có khi phải cần thêm 30s thì đối phương mới load được hả?