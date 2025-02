Bộ phim Việt giờ vàng Cha Tôi Người Ở Lại hiện đang là một từ khóa hot trên mạng xã hội. Sau 3 tập đầu tiên lên sóng, phim gây ra không ít tranh cãi, lý do lớn nhất là bởi những so sánh với bản gốc xứ Trung. Vốn dĩ, Cha Tôi Người Ở Lại được remake từ một tác phẩm rất nổi tiếng tại Trung Quốc - Lấy Danh Nghĩa Người Nhà nên ngay từ khi chưa lên sóng, phim đã trở thành chủ đề để khán giả đem ra "mổ xẻ", bàn tán.

Hiện tại, những chi tiết cải biên so với bản gốc được khán giả chia sẻ rầm rộ trên MXH. Một trong số đó là phân cảnh em út An (Ngọc Huyền) lần đầu tiên tới kỳ "rụng dâu". Phân cảnh vừa hài hước vừa đáng thương của An được chỉnh sửa khác hoàn toàn so với bản gốc, trở thành chi tiết nhận về nhiều lời khen.

Cụ thể, trong bản gốc xứ Trung, Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận) học lớp 10 và lần đầu tiên tới kỳ. Ngay tại bàn ăn, cô hào hứng báo tin vui với cả nhà khiến hai bố và hai anh trai sượng trân, không dám nói lời nào. Tiêm Tiêm còn yêu cầu cả nhà chúc mừng mình, oái oăm hơn nữa là sau đó, cô còn vui vẻ khoe chiếc áo ngực mà mình vừa được tặng trước mặt 4 người đàn ông trong nhà. Đây là một trong số những phân cảnh kinh điển, viral nhất của Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Khán giả vừa buồn cười vừa thương cho Tiêm Tiêm, cô bé vì thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ nên vô tư thái quá trước những việc nhạy cảm.

Lý Tiêm Tiêm hồn nhiên thông báo chuyện tới ngày khiến 4 người đàn ông sượng trân

Ở bản Việt, thay vì hào hứng khoe việc mình "rụng dâu" thì An lại ôm bụng đau đớn, kết quả là 4 người đàn ông trong nhà tưởng An viêm ruột thừa nên tức tốc đưa cô bé đi cấp cứu. May mắn là lúc này, bà hàng xóm xuất hiện, ngay lập tức hiểu ra vấn đề nên đã đưa An về phòng, giúp cô bé "xử lý". Sau đó, người hàng xóm cũng nói chuyện riêng với 2 bố của An, cả hai sửng sốt: "An nó cũng dậy thì à?" khi được nghe bà hàng xóm truyền đạt lại câu chuyện giới tính, cách quan tâm con gái.

Cả nhà suýt đưa An đi cấp cứu

May mà bà hàng xóm tới kịp

Việc thay đổi tình thiết này đang nhận về nhiều lời khen từ khán giả bởi thực tế, bản gốc tuy hài nhưng lại bị cho là hơi nhạy cảm. Sự thay đổi đầy tính tế, nhất là cách bà hàng xóm chia sẻ, dặn dò hai bố về tình hình của An khiến người xem thấy dễ chịu hơn hẳn. Sự sửng sốt của hai ông bố khi thấy con gái trưởng thành, cách An không biết về tình hình của chính bản thân vì thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ cũng tạo sự cảm thông với nhiều người.

Bình luận của khán giả: - Khen nha, remake tinh tế dã man. - Tui thích cảnh này hơn bản gốc, bản gốc hài thì hài nhưng bị sượng ấy. - Bản Việt làm nghiêm túc và nghiêm trọng hơn nhưng vẫn hài. Bản Trung làm hài quá thành ra bị nhạy cảm ý. - Đúng là con gái lớn không có mẹ thương thật đấy. Ngày xưa tui cũng y chang, không biết là mình tới kỳ. - "An nó cũng dậy thì à?", ôi câu này vừa thương vừa hài. Cảnh này làm hay quá đi, rất duyên và dễ chịu.

Xem phân cảnh này, khán giả thương cho An hơn

Nguồn ảnh: VTV