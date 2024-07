Lovestruck in the City (Tình Yêu Chốn Đô Thị) là một bộ phim ngọt ngào về tình yêu của những người trẻ nơi cuộc sống thành thị phồn hoa và náo nhiệt. Dù chất lượng phim được đánh giá cao với cốt truyện chân thực và quy tụ dàn diễn viên cực phẩm như Ji Chang Wook, Kim Ji Won, Kim Min, Seok, So Ju Yeon … nhưng ở thời điểm phát hành, Lovestruck in the City lại không nhận được nhiều sự chú ý.

Bộ phim xoay quanh 6 con người sống tại Seoul, họ là 3 cặp đôi với những tính cách và quan điểm khác biệt trong tình yêu. Có cặp đã từng yêu nhau thắm thiết trong quá khứ rồi đau lòng rời xa nhau, có cặp đang mặn nồng ở hiện tại nhưng lại buông bỏ và lựa chọn không đi cùng nhau tới tương lai.



Trong phim, Kim Ji Won vào vai Lee Eun Oh - một cô gái hiền lành và tử tế nhưng gặp phải biến cố trong tình yêu và công việc khiến cô ghét bỏ chính mình và quyết định rời đi và vô tình đến một bãi biển. Trong chuyến hành trình rời bỏ hiện tại ấy, Lee Eun Oh từ một cô gái hướng nội, có phần cứng nhắc đã trở thành một Yoon Seon Ah tích cực, cởi mở và tự do. Tại đây, cô còn gặp gỡ Park Jae Won (Ji Chang Wook) và nhanh chóng rơi vào lưới tình với anh chàng kiến trúc sư điển trai này. Rời bãi biển xinh đẹp để trở về Seoul, hai người hẹn ước sẽ gặp lại nhau nhưng vì nỗi tự ti mà Eun Oh quyết định cắt đứt liên lạc, để Jae Won si tình và không ngừng tìm kiếm.

Khác với cặp đôi chính, Suh Rin I (So Ju Yeon) và Choi Kyeong Jun (Kim Min Seok) chính thức yêu nhau sau bảy năm làm bạn. Rin I là cô gái sống một cuộc đời tự do và không ràng buộc, ngược lại người bạn trai Kyeong Jun đã có công việc ổn định và luôn muốn giúp đỡ Rin I. Sự trái ngược trong quan điểm sống khiến cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến kết cục buồn bã.

Cặp đôi cuối Oh Seon Yeong (Han Ji Eun) và Kang Geon (Ryu Kyung Soo) tiến đến yêu đương sau một lần vô tình "lên giường". Bởi những hiểu lầm không đáng có mà hai người chia tay, hứa hẹn vẫn giữ liên lạc và xem nhau như chỗ dựa vững chãi. Nhưng cả hai đều biết, tình cảm họ dành cho nhau vẫn còn sâu đậm, khó mà dứt.

Không giống với những bộ phim tình cảm thường thấy, Lovestruck in the City không mượn cớ nhân vật tiểu tam để thúc đẩy mối quan hệ. Tuyến tình cảm của các nhân vật là do chính họ tự nhận ra, tự phát triển và tự hoàn thiện chính mình cũng như chuyện tình của mình. Lovestruck in the City hệt như một cuốn nhật ký, ghi lại từng khoảnh khắc thường nhật, từng cái chạm nhẹ trong cảm xúc của người trẻ chốn phồn hoa và kể lại câu chuyện tình yêu đầy đủ hương vị ngọt ngào, cay đắng mà thật đến từng chi tiết.



Điểm đáng khen nhất của bộ phim đó là sự kết hợp hoàn hảo của bộ đôi Ji Chang Wook và Kim Ji Won tạo nên chemistry quá đỗi ngọt ngào. Diễn xuất của họ tự nhiên đến mức nhiều khán giả ngỡ như họ là một cặp đôi ngoài đời thực, có yêu đương, có giận dỗi rồi lại quay về bên nhau. Cách họ truyền tải từng lời nói, suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật khiến người xem như đồng cảm, như nhận thất chính mình cũng có phần nào đó giống Lee Eun Oh hay Park Jae Won rồi lại thổn thức và rung động sự ấm áp mà cặp đôi dành cho nhau.

Đặc biệt hơn cảm bộ phim được thực hiện theo cách mới lạ mà khán giả ít thấy ở những bộ phim thường xem. Đó là các nhân vật trong phim tham gia một chương trình thực tế, nơi mà họ lần lượt chia sẻ về bản thân, về cuộc sống và quan điểm trong tình yêu. Những cuộc phỏng vấn ấy được cắt ghép và chỉnh sửa lại y như thể là họ đang thật sự trò chuyện với nhau và với khán giả xem phim.



Ban đầu, nhiều người xem thấy kì lạ bởi họ liên tục chạm mắt với các diễn viên khi nhân vật trong phim nhìn thẳng vào máy quay trong lúc phỏng vấn. Điều này khiến khán giả cảm thấy không quen và khó hiểu với cách truyền tải nội dung và khiến bộ phim không được chú ý ở thời điểm mới phát hành.

Nhưng phải dần dà, bộ phim tạo được sự gần gũi và chân thực, cho khán giả cảm giác như chính họ được chứng kiến câu chuyện của các nhân vật. Nhờ hình thức "độc lạ" đó và ở thời điểm hiện tại, bộ phim ngày càng được "mọt phim Hàn" săn đón. Chất lượng của bộ phim luôn bảo chứng cho tất cả và Lovestruck in the City là một bộ phim như "bông hoa nở muộn", sẽ luôn có người yêu phim dù ở bất cứ thời điểm nào.



